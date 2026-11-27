La concesionaria Lima Airport Partners planteó una adenda contractual para disminuir el monto de la tasa a 6,40 dólares.

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El Sindicato de Pilotos de LATAM Perú (SIPLAP) respaldó la propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para reducir a cerca de USD 4 la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, aunque sostuvo que el cobro debería eliminarse por completo.

El gremio afirmó que el pago resta competitividad al aeropuerto Jorge Chávez frente a otros centros de conexión de la región y cuestionó una eventual participación del Estado para financiar la rebaja mientras persisten deficiencias en la infraestructura aeroportuaria.

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La tarifa se aplica a los pasajeros que llegan a Lima desde otro país y continúan su viaje internacional hacia un tercer destino. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) fijó el monto en USD 10,05 sin IGV, equivalente a USD 11,86 con el impuesto incluido. El cobro comenzó el 7 de diciembre de 2025 y está previsto hasta el 31 de diciembre de 2030.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, informó el 13 de noviembre que el Gobierno busca bajar la tarifa a alrededor de USD 4. Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del terminal, presentó una propuesta de adenda para reducirla en 37%, hasta USD 6,40 sin IGV. El MTC y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) negocian una disminución adicional.

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El organismo regulador Ositrán estableció la tarifa de transferencia en 10,05 dólares sin impuestos con vigencia prevista hasta 2030.

El sindicato considera que incluir el cobro en el boleto no resuelve el problema

El secretario general de SIPLAP, Ronald Viñas, consideró positiva la discusión sobre una rebaja, pero planteó que la tarifa no debe mantenerse. “Es una buena señal que se reconozca que la tarifa está afectando a Lima. Sin embargo, nuestra posición es que esta tarifa no debería cobrarse”, afirmó el dirigente.

Las aerolíneas se comprometieron a incorporar el importe en el boleto para evitar que el pasajero realice un pago separado durante su escala. Para el sindicato, esa alternativa simplificaría el procedimiento, aunque no cambia el costo que asume el viajero ni el impacto sobre la elección de Lima como punto de conexión.

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Viñas sostuvo que el aeropuerto compite por pasajeros en tránsito con terminales como los de Bogotá y Panamá, donde, según indicó, no existe un cargo equivalente. El gremio relacionó la tarifa con una caída de 22,48% del tráfico de pasajeros en conexión en julio, frente al mismo mes del año anterior, según datos de Ositrán citados por el sindicato. También señaló que LATAM ha reportado diez rutas canceladas a causa de este cobro.

Las aerolíneas acordaron incluir el pago del tributo en el pasaje aéreo para evitar cobros adicionales durante las escalas.

SIPLAP cuestiona deficiencias en el terminal y en aeropuertos regionales

El sindicato afirmó que la tarifa se aplica pese a problemas que, a su juicio, persisten en el nuevo terminal del Jorge Chávez. Viñas mencionó fallas en fajas de tránsito, salas de embarque de capacidad limitada y accesos provisionales. “Primero hay que resolver si el aeropuerto cumple con lo que prometió”, señaló.

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El planteamiento sobre el uso de recursos públicos se vincula con el destino de la recaudación. SIPLAP sostiene que el Estado percibe una parte de los ingresos asociados a la TUUA y que esos recursos deberían priorizar el mantenimiento y la mejora de la red aeroportuaria nacional. El gremio ha cuestionado las condiciones de infraestructura, servicios y equipamiento en terminales regionales.

Por ello, el sindicato pidió que la negociación entre el MTC, el MEF, LAP y las aerolíneas contemple la eliminación de la tarifa. Además, reclamó precisiones sobre quién asumiría la diferencia si se concreta la reducción, qué recursos se emplearían y desde cuándo se aplicaría el nuevo monto. Hasta el momento, no existe un acuerdo definitivo ni una fecha oficial de entrada en vigencia.

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