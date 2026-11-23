El economista Juan Felipe Pedraza afirmó que otros dos senadores y tres representantes del Pacto Histórico poseen presuntas inconsistencias en sus títulos académicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio del escándalo que protagoniza el Pacto Histórico tras la aparición de pruebas que corroborarían una presunta falsedad de documentos de varios congresistas de ese partido, incluida la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, en la mañana del lunes 23 de noviembre se conocieron nuevos detalles sobres posibles títulos irregulares dentro de la colectividad.

El economista Juan Felipe Pedraza, administrador de la cuenta de X Rentas, aseguró en entrevista con el medio radial Blu Radio que habría nuevos casos al interior del partido y que salpicaría a al menos dos senadores y tres representantes a la Cámara más.

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“Yo personalmente prefiero mantener la chiva, y si lo pongo en esos términos. Pero yo les podría decir que hay uno que llama mucho la atención, digamos, por sus formas, más que todo en Facebook. Yo creo que simplemente lo podría describir de esa manera y que le gusta publicar unas gráficas bastante adulteradas en esas redes sociales”, señaló Pedraza al medio radial.

Pedraza, de 24 años y graduado de la Anadolu Üniversitesi de Turquía, afirmó que ejerce veeduría ciudadana desde hace cerca de un año y medio. Antes de concentrarse en asuntos políticos, su cuenta publicaba contenidos económicos y declaraciones de renta de funcionarios públicos.

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Juan Felipe Pedraza administra la cuenta de veeduría ciudadana Rentas tras culminar sus estudios de Economía en la Anadolu Üniversitesi de Turquía. (Suministrada a Infobae Colombia)

La investigación sobre Verónica Estrada comenzó, según relató, después de que la representante protagonizara un episodio con el congresista Daniel Briceño. Pedraza aseguró que el 1 de octubre le preguntó públicamente por qué no figuraba su matrícula profesional y sostuvo que ya había identificado un presunto título de la Universidad Nacional que consideraba falso.

El creador de contenido indicó que decidió publicar la información cuando Estrada volvió a aparecer en medios. También aseguró que ella habría presentado documentos académicos, laborales y una tarjeta profesional presuntamente falsificados, una acusación que, de comprobarse, tendría un alcance distinto al de las controversias por perfiles profesionales inflados.

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Cuatro congresistas bajo cuestionamiento por sus perfiles académicos

Pedraza diferenció el caso de Estrada de los de otras tres integrantes del Pacto Histórico: Andrea Vargas, Claudia Romero Nader y la senadora Daisy Johanna Osorio Márquez. Su planteamiento es que estas dirigentes se habrían presentado públicamente como profesionales pese a que no contarían con los títulos correspondientes.

Juan Felipe Pedraza administra la cuenta de veeduría ciudadana Rentas tras culminar sus estudios de Economía en la Anadolu Üniversitesi de Turquía. (Red social X)

Sobre Vargas, representante del Atlántico, habría cursado todas las materias de Derecho en la Universidad del Atlántico, aunque no se habría graduado porque aún tendría pendiente su tesis. La controversia, por lo tanto, no se centra en la exigencia legal de un título para ocupar una curul, sino en la manera en que se habría consignado esa formación en espacios públicos.

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La Constitución no exige un diploma universitario para ser representante a la Cámara o senador. Para la Cámara se requiere ser ciudadano colombiano y tener al menos 25 años; para el Senado, ser colombiano y haber cumplido 30 años.

Pedraza sostuvo que el problema aparece cuando una candidatura se presenta ante los votantes con una condición profesional que no posee. “Ellos están votando por la persona que se mostró como profesional”, afirmó durante la conversación.

La Universidad Javeriana respondió mediante un derecho de petición que no tiene constancia de inscripción o grado de Claudia Romero Nader. (Red social X)

En el caso de Romero Nader, quien representa a Bogotá, dijo haber enviado un derecho de petición a la Universidad Javeriana. Según su versión, la institución le respondió que no la conocía ni registraba una inscripción suya, mientras ella se habría presentado en sitios web como egresada de Administración de Empresas desde 2019.

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Sobre Johana Osorio Márquez, Pedraza afirmó que era presentada como contadora pública en La Guajira. Sin embargo, la congresista publicó un video horas después de las denuncias en las que aclaró que, según ella, nunca ha ostentado su título profesional y que siempre se ha declarado como una estudiante en formación.

“Sobre mi información académica, nunca he dicho que soy contadora pública graduada y nunca he presentado un título que no tengo. Mi hoja de vida es pública y dice totalmente la verdad. Soy estudiante de Contaduría Pública en proceso de grado. No me he graduado porque aplacé dos veces la prueba Saber Pro por mis responsabilidades políticas y laborales. Ya presenté la prueba el 18 de octubre de este mismo año y será la universidad la que lo certifique. Siempre he actuado con transparencia”, comentó Osorio en su cuenta de X.

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Denuncias pendientes y la diferencia entre faltas éticas y delitos

La publicación de un diploma en un proceso contractual puede tener implicaciones diferentes de la descripción de estudios incompletos en una hoja de vida o una red social. Pedraza señaló que Estrada habría incluido su título en un contrato de $78 millones, mientras que los otros casos se referirían a la forma en que las congresistas se presentaron ante el público.

Durante la entrevista, Pedraza dijo haber recibido llamadas de personas vinculadas al Pacto Histórico que le advirtieron sobre lo que publicaba. “Me han dicho que ojo con lo que estoy publicando, que si me pongo muy salsa me va a pasar algo”, declaró.

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Además, el joven aseguró que, una vez termine de depurar toda la lista de congresistas del Pacto Histórico, dará inicio a una veeduría de otros partidos políticos de los que tiene presuntos registros de irregularidades en sus titulaciones académicas.

“Claro que sí hay otros tramposos en otros partidos. Apenas termine con el Pacto Histórico, siguen los demás. No tengo ningún tipo de reparo con los partidos y más cuando están viviendo de nuestros impuestos. Yo no soy ni liberal, ni libertario, ni nada de ese estilo, pero pues a ver, si se están ganando la plata pública, por lo menos hay que justificarlo y darle la cara al país y obviamente hablar con la verdad”, señaló el joven veedor.

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