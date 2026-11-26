La medida comenzó a regir desde las 5 a. m. del jueves 26 de noviembre. (ANDINA/Andrés Valle)

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La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso una restricción preventiva del tránsito en un tramo de la Costa Verde debido a la alerta por oleajes anómalos emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. La medida busca reducir los riesgos para las personas que utilizan esta vía metropolitana ante las condiciones marítimas previstas para los próximos días.

Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la restricción comenzó a aplicarse desde las 5 a. m. de este jueves 26 de noviembre. La decisión contempla modificaciones en la circulación vehicular y peatonal en una zona considerada vulnerable ante la presencia de oleajes de mayor intensidad.

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De acuerdo con la disposición municipal, se restringirá el carril derecho en sentido de norte a sur, en el tramo comprendido entre la bajada San Martín y el acceso Armendáriz. La medida incluye el sector correspondiente a la bajada Balta y también alcanzará la vereda peatonal ubicada junto a este recorrido.

El carril derecho en sentido norte-sur permanecerá restringido mientras continúe la alerta marítima. (Municipalidad de Lima)

La comuna limeña señaló que la decisión tiene carácter preventivo y responde a la necesidad de preservar la seguridad de quienes se desplazan por este sector de la capital. En ese sentido, pidió a conductores y peatones tomar precauciones y respetar las indicaciones que sean colocadas durante la vigencia de la disposición.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que las áreas responsables de ejecutar estas acciones serán la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y EMAPE. Estas dependencias tendrán a su cargo el seguimiento permanente de las condiciones en la zona y la implementación de las medidas necesarias para mantener habilitados los carriles que no hayan sido restringidos.

Asimismo, la comuna informó que la circulación continuará por los espacios que permanezcan disponibles, por lo que los usuarios deberán prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal encargado de ordenar el tránsito.

El levantamiento de las restricciones dependerá de que la Marina de Guerra determine el fin de la alerta por oleajes anómalos. (ANDINA/Andrés Valle)

La restricción permanecerá vigente mientras continúe la alerta emitida por la autoridad marítima. La Municipalidad de Lima indicó que las medidas serán levantadas cuando la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú determine el fin de la condición de oleajes anómalos.

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Ante este escenario, el municipio exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y colaborar con las disposiciones adoptadas. “Se exhorta a la población a mantener la calma, respetar la señalización y acatar las medidas preventivas”, señaló la comuna, al remarcar que las acciones tienen como finalidad proteger la vida y la integridad física de las personas.

Los conductores que tengan previsto utilizar la Costa Verde durante la vigencia de la restricción deberán considerar el cierre parcial del tramo señalado y circular con precaución. La autoridad municipal también recomendó permanecer atentos a las actualizaciones oficiales que puedan emitirse mientras se mantenga la alerta marítima.

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