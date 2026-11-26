El bono anticíclico del Gobierno de Perú busca asistir a los hogares damnificados por inundaciones y sequías derivadas del fenómeno de El Niño en distritos vulnerables. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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La economía peruana cerrará el año con un crecimiento de 3,1%, según la nueva estimación presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante la edición 64 de CADE Ejecutivos 2026, en el valle de Urubamba, Cusco. La revisión responde al impacto previsto del fenómeno El Niño sobre la pesca, la agricultura y el sector textil.

La proyección anterior del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ubicaba la expansión anual en 3,4%. El ajuste llegó pocos meses después de la publicación del marco macroeconómico y coincide con el desempeño registrado entre enero y septiembre, cuando el producto interno bruto creció 3,1%.

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El Gobierno espera que el ritmo se mantenga durante el último trimestre, aunque reconoce que las previsiones iniciales eran más altas. La falta de una segunda campaña pesquera, las pérdidas agrícolas mayores a las anticipadas y las dificultades que enfrenta la industria textil llevaron a corregir el cálculo para el cierre del año.

Dos inspectores observan una carretera destruida y campos agrícolas anegados en Perú, junto a una carpeta institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pesca, el agro y el textil explican la revisión de las proyecciones

Cuba sostuvo que el menor crecimiento no supone un escenario de crisis macroeconómica, aunque representa un cambio relevante en las expectativas oficiales. La economía afrontará los efectos de un evento climático que puede alterar la producción, afectar infraestructuras y elevar los costos de transporte y alimentos en distintas zonas de Perú.

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Una mesa de trabajo con un mapa tridimensional de Perú, monedas y documentos ilustra la asignación de recursos estatales para la mitigación del riesgo ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto sobre la pesca concentra parte de la preocupación oficial. La ausencia de una segunda campaña reduce la actividad de uno de los sectores con mayor incidencia en las exportaciones y en la producción industrial. A ello se suma el riesgo de inundaciones y desbordes que pueden perjudicar cultivos, caminos rurales y cadenas de distribución.

La actividad textil también figura entre los rubros expuestos a la desaceleración. El ministro vinculó la corrección de las previsiones con las dificultades que atraviesa ese sector, en un contexto donde el Ejecutivo busca evitar que los efectos del clima y del encarecimiento de los combustibles se trasladen de forma plena a los hogares y las empresas.

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Una caja del Ministerio de Economía y Finanzas yace frente a campos agrícolas anegados y caminos bloqueados por el agua en una zona rural de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ejecutivo prepara un programa adicional de S/ 18.000 millones

Para responder a esos riesgos, el Gobierno prevé movilizar S/ 18.000 millones adicionales dentro de un programa de estabilización. Los recursos quedarán fuera del presupuesto público de 2027, aprobado por S/ 266.000 millones, debido a que la iniciativa surgió cuando el proyecto presupuestario ya estaba avanzado.

El ministro explicó que la actual administración tuvo cuatro semanas, durante agosto, para modificar la propuesta presupuestaria. En ese momento, el Congreso no contaba con las comisiones de Economía y de Presupuesto instaladas, una situación que impedía incorporar el nuevo paquete mediante el trámite ordinario.

La meta fiscal también cambiará. El límite previsto inicialmente en 1,4% del producto interno bruto pasará a un máximo de 2,4% del PIB el próximo año, con el objetivo de financiar las medidas de respuesta. El Ejecutivo planea enviar un crédito suplementario al Congreso en enero para formalizar ese gasto.

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Elementos de la pesca, el agro y la industria textil junto a símbolos oficiales representan los sectores clave en las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros apoyos comenzarán en diciembre sin esperar el crédito suplementario

El programa empezará en diciembre con un bono de S/ 200 para 800.000 jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El Gobierno también ampliará el subsidio al diésel que administra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que pasará de S/ 100 millones a S/ 400 millones.

El costo mensual de ese mecanismo estará entre S/ 100 millones y S/ 200 millones. La ayuda seguirá vigente hasta que el petróleo vuelva a los precios registrados antes de marzo. Según Cuba, el objetivo es limitar el traslado del alza internacional del diésel, que superó el 100%, para que su impacto interno equivalga a cerca de la mitad.

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Los pescadores recibirán un bono cuyo monto debía definirse antes de diciembre. El Ejecutivo también avanzaba en una compensación para los agricultores que sufran inundaciones en sus cultivos y en un apoyo preventivo para los hogares situados en áreas vulnerables. Esa asistencia podría oscilar entre S/ 200 y S/ 240, según la afectación causada por lluvias, desbordes o derrumbes.

Una composición conceptual ilustra la interacción entre los sectores productivos peruanos frente al ajuste en las proyecciones de crecimiento económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno apuesta por el gas y reformas para elevar el crecimiento potencial

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió una opinión favorable sobre el cierre financiero de la adenda del proyecto que busca llevar gas a siete regiones. Cuba indicó que el proceso depende de ProInversión y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras que su cartera participa a través de una evaluación técnica del viceministerio de Economía.

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La expectativa oficial es que la adenda se firme la semana siguiente y permita iniciar el proyecto. El Gobierno estima que el gas podría llegar a las siete regiones en un plazo menor a dos años, una obra que forma parte de la estrategia para reducir costos energéticos y mejorar las condiciones de inversión fuera de Lima.

Una maqueta tridimensional del mapa de Perú ilustra la distribución de recursos e infraestructura en el territorio nacional ante contingencias climáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración también prepara propuestas laborales y tributarias para las micro y pequeñas empresas, que deberían estar listas hacia fines del verano. El paquete incluirá medidas de formalización, cambios en el sistema de inversión pública y reformas de recaudación. El objetivo declarado es elevar el crecimiento potencial desde el rango de 2,5% a 3% hacia una tasa de entre 5% y 6% al final de la gestión.

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