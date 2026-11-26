Pablo Bustos, fundador de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, presentó una denuncia por presunta falsedad en el diploma de bachiller atribuido a la congresista Claudia Teresa Romero Nader y su utilización en contrataciones estatales (@redveeduriascol/X)

Guardar

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la congresista del Pacto Histórico Claudia Teresa Romero Nader por presuntas irregularidades en su título de bachiller.

De acuerdo con el abogado y fundador de la red, Pablo Bustos, hay un documento presuntamente irregular, expedido por el Liceo Universitario Juan Manuel Méndez Bechara de Montería, el cual es atribuido a la legisladora. Ese diploma certificaría estudios de bachillerato. Según precisó, para el momento en el que ese título supuestamente fue emitido, la representante a la Cámara tenía apenas nueve años.

PUBLICIDAD

“Estamos frente al tema ahora del título de bachiller de esta parlamentaria, que habría sido expedido, de acuerdo con el título, el 12 de diciembre de 1998, es decir, cuando la parlamentaria tenía apenas nueve años de edad”, detalló el jurista.

La congresista Claudia Romero Nader negó poseer un título de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana (Prensa Claudia Romero)

Además de eso, indicó que, al parecer, el acta de grado que también aparece a nombre de Romero fue expedida 10 años después del diploma, el cual también incluye un número de cédula de ciudadanía asignado a la congresista, pese a que para ese momento era menor de edad.

El abogado afirmó que, presuntamente, el certificado habría sido presentado por la legisladora ante la Secretaría de Salud de Bogotá para celebrar cinco contratos por cerca de $115 millones entre 2018 y 2021, además de una parte de 2022.

PUBLICIDAD

La Red de Veedurías de Colombia presentó evidencias que indicarían que Claudia Romero habría presentado títulos académicos presuntamente falsos para celebrar cinco contratos con la Secretaria de Salud de Bogotá entre 2018 y 2022, por más de $115 millones (@redveeduriascol/X)

“Se trata entonces de unas irregularidades nuevas que tienen que ver, incluidas presuntamente con el título de bachiller, que no habría cumplido de manera satisfactoria y que aduce una circunstancia de imposible cumplimiento, cual era su expedición para una fecha en que la misma no podía acceder a esa acreditación, en todo caso académica, de estudios básicos e intermedios”, dijo.

El abogado advirtió que el uso de esa documentación ante entidades públicas podría configurar hechos punibles, que se suman a presuntas irregularidades relacionadas con un título profesional posiblemente falso atribuido a Romero Nader.

“Resultaría grave desde el punto de vista penal y la comisión de diversos hechos punibles adicionales, repetimos, a los del título profesional como administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, que ya hemos denunciado previamente”, explicó.

PUBLICIDAD

Red de Veedurías de Colombia compartió documentos académicos atribuidos a la congresista Claudia Romero, lo cuales serían falsos (@redveeduriascol/X)

El título profesional presuntamente falso de Claudia Romero

En redes sociales y medios de comunicación fue divulgado un diploma de la Pontificia Universidad Javeriana en el que se certifica que la congresista se graduó como administradora de empresas de esa institución. Al parecer, ese documento sería falso.

La legisladora se pronunció al respecto y negó haber cursado esa carrera en la universidad y haber presentado un título falso para acreditar esos estudios. “Nunca he cursado estudios de Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana ni he obtenido título académico alguno de esa institución. Tampoco he afirmado tener ese título ni lo he presentado en procesos de contratación pública o privada. El documento que circula como un diploma expedido a mi nombre por esa universidad es FALSO. Tan pronto tuve conocimiento de su circulación, presenté la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación (sic)”, detalló en un comunicado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, posteriormente, la Universidad Católica de Colombia informó que Romero Nader presentó un título profesional para poder entrar a la especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal. Por eso, solicitó a la Javeriana certificar la autenticidad y titularidad del título.

“Esta actuación se adelanta en cumplimiento de los deberes institucionales de verificación y control académico, con ocasión de las informaciones de conocimiento público relacionadas con cuestionamientos sobre la autenticidad de un título profesional de Administración de Empresas atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana y de los pronunciamientos de la ciudadana Claudia Teresa Romero Nader, quien ha manifestado públicamente que no cursó dicho programa académico en esa institución y ha negado la autenticidad del diploma divulgado”, precisó la Universidad Católica en un comunicado.

PUBLICIDAD