Un libro abierto en la fecha 26 de noviembre reúne objetos culturales, científicos y religiosos vinculados a las efemérides conmemoradas en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 26 de noviembre concentra en el calendario peruano hechos vinculados con la administración virreinal, el comercio republicano y el nacimiento de figuras que dejaron huella en la política, la cultura popular y las artes gráficas. La fecha también precede al Día del Biólogo Peruano, que se celebra oficialmente el 27 de noviembre, en reconocimiento a los profesionales dedicados al estudio de la vida, la salud y la conservación de los ecosistemas.

La conmemoración del Día del Biólogo Peruano remite a la creación de la Sociedad de Biólogos del Perú, el 27 de noviembre de 1947. La jornada pone en primer plano el trabajo de quienes investigan la biodiversidad, los recursos naturales, las enfermedades, la producción de alimentos y los efectos de la actividad humana sobre el ambiente. En un país con costa, Andes y Amazonía, esa labor abarca áreas que van desde la taxonomía hasta la biotecnología y la gestión de especies amenazadas.

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El 26 de noviembre también se asocia con celebraciones religiosas de larga data. En 1560 comenzó una feria y romería en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, en la villa de Guadalupe, situada en la actual región La Libertad. La devoción formó parte de las prácticas religiosas que se consolidaron en el norte peruano durante el Virreinato y mantuvo presencia en la vida comunitaria de la zona.

“Imagen y apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe”, José Juárez (1617-1661), Óleo sobre lienzo, 1656, Ágreda (Soria), monasterio de Sor María de Jesús de Ágreda (Crédito: Museo del Prado)

La feria de Guadalupe mantiene una tradición religiosa iniciada en 1560

En 1560 comenzó en la villa de Guadalupe, en la actual región La Libertad, una feria y romería en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. La celebración se incorporó al calendario religioso de la costa norte durante los primeros años del Virreinato del Perú.

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La festividad reunió prácticas de devoción católica, actividades comunitarias y desplazamientos de fieles hacia la localidad. Con el paso del tiempo, la imagen mariana se convirtió en un referente religioso para pobladores de Guadalupe y de otros puntos del norte peruano.

La romería permitió sostener una tradición que atraviesa varios siglos de historia local. Su continuidad da cuenta de la permanencia de expresiones religiosas surgidas en la etapa virreinal y adaptadas a las dinámicas sociales de cada época.

Una recreación histórica de Guadalupe en La Libertad evoca la tradición religiosa y la feria virreinal del norte peruano frente a una iglesia colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francisco de Toledo asumió el gobierno virreinal y redefinió la administración colonial

El 26 de noviembre de 1569 asumió el cargo de virrey del Perú Francisco de Toledo, funcionario de la Corona española que gobernó hasta 1581. Su administración impulsó una reorganización política, tributaria y territorial del Virreinato. Toledo recorrió extensas zonas andinas, ordenó visitas administrativas y promovió las reducciones indígenas, poblaciones que reunían a comunidades dispersas bajo una estructura de control colonial.

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Francisco de Toledo, virrey del Perú. (Historia del Perú)

Durante ese período se instaló en Lima el Tribunal de la Inquisición, en 1570, y se fortalecieron medidas de defensa en la costa ante ataques de corsarios y piratas. El gobierno de Toledo quedó además ligado al final de la resistencia inca de Vilcabamba. En 1572 fue capturado y ejecutado Túpac Amaru I, último gobernante de ese enclave, un hecho que consolidó el dominio español sobre el antiguo territorio incaico.

Pintura representativa de Túpac Amaru. (Wikimedia Commons)

Más de dos siglos después, el 26 de noviembre de 1829, el Congreso peruano aprobó una ley para restablecer el Tribunal del Consulado, institución que había tenido funciones en los asuntos mercantiles durante la etapa virreinal. La medida buscó reemplazar a la Cámara de Comercio y atender las necesidades de regulación económica de una república que todavía definía sus instituciones tras la independencia. El Consulado volvió a intervenir en litigios y actividades relacionadas con el comercio.

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Pedro Peralta, Manuel Odría y Juan Acevedo nacieron un 26 de noviembre

La fecha reúne los nacimientos de personajes de épocas y ámbitos distintos. En Lima nació, el 26 de noviembre de 1663, Pedro Peralta y Barnuevo, erudito virreinal que desarrolló trabajos como matemático, astrónomo, historiador, jurista y poeta. Su producción intelectual lo ubicó entre las figuras más activas de la vida académica limeña en los siglos XVII y XVIII. Fue rector de la Universidad de San Marcos en varias oportunidades y autor de textos científicos, literarios e históricos.

El 26 de noviembre de 1858 nació Hernando de Lavalle, quien participó en la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico. Murió en la batalla de San Juan, librada el 13 de enero de 1881, en la campaña que antecedió a la ocupación chilena de la capital. Su nombre figura entre los combatientes peruanos vinculados con uno de los episodios militares más recordados de aquel conflicto.

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En Tarma, Junín, nació el 26 de noviembre de 1896 el militar y político Manuel A. Odría. Llegó al poder tras el golpe de Estado del 27 de octubre de 1948 contra el presidente José Luis Bustamante y Rivero. Gobernó primero mediante una Junta Militar y luego como presidente constitucional hasta 1956. Ese período suele conocerse como el Ochenio y estuvo marcado por obras públicas, políticas de modernización urbana y restricciones a la oposición política.

Las políticas adoptadas por el gobierno, si de Manuel Odría, si bien modernizadoras, no siempre redundaron en un desarrollo equilibrado o inclusivo. (Composición Infobae Perú)

La música afroperuana recuerda a Amador Ballumbrosio y Porfirio Vásquez

El 26 de noviembre de 1930 nació en Rumania Boris Ackerman, compositor que llegó al Perú con su familia en 1935 y obtuvo la nacionalidad peruana. Su nombre quedó ligado a la música criolla a través de valses como “Soy peruano”, una composición que alcanzó amplia difusión y fue interpretada por diversos artistas. Su trayectoria refleja también el aporte de músicos de origen extranjero a los repertorios populares del país.

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Tres años después, el 26 de noviembre de 1933, nació en El Carmen, Chincha, Amador Ballumbrosio, violinista, cajonero, zapateador y referente de la cultura afroperuana. Integrante de una familia dedicada a la música y a la danza, difundió expresiones como el festejo, el zapateo y otras formas tradicionales de la costa sur. Su actividad artística ayudó a proyectar la tradición de El Carmen hacia públicos de otras regiones del Perú y del exterior.

La fecha también recuerda el fallecimiento, en 1971, de Porfirio Vásquez Aparicio, músico, cantante, decimista y bailarín nacido en Aucallama, Huaral. Conocido como el Patriarca de la Música Negra Peruana, participó en la recuperación y difusión de géneros como el festejo, el panalivio y la marinera limeña. El 26 de noviembre suma además el nacimiento, en 1949, del historietista Juan Acevedo, creador de “El Cuy”, personaje central de la narrativa gráfica peruana.

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Una mesa de estudio con material botánico e instrumentos musicales evoca la diversidad biológica y el patrimonio cultural de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Biólogo Peruano reconoce el aporte científico a la salud y la biodiversidad

El Día del Biólogo Peruano se celebra cada 27 de noviembre en homenaje a los profesionales dedicados al estudio de los seres vivos y de los procesos que sostienen los ecosistemas. La fecha recuerda la fundación de la Sociedad de Biólogos del Perú en 1947 y destaca una labor que abarca la investigación, la docencia, la salud pública y la protección ambiental.

Día del biólogo peruano. Foto: gaceta UNAM

En un país con una amplia variedad de ecosistemas, los biólogos participan en el registro y monitoreo de especies, el análisis de recursos genéticos, el control de enfermedades y la evaluación de impactos sobre el agua, los suelos y los bosques. Su trabajo también resulta relevante para la vigilancia epidemiológica, la producción alimentaria y la respuesta ante problemas ambientales.

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El día del biólogo peruano se celebra desde hace 50 años. (Andina)

La conmemoración permite poner atención sobre la necesidad de fortalecer la investigación científica y las políticas de conservación. Desde laboratorios, universidades, instituciones públicas, áreas naturales protegidas y comunidades, estos profesionales generan información para conocer y preservar la diversidad biológica del Perú.