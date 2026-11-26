En una entrevista para el espacio televisivo 'El Niño: Prevención y Acción' de TVPerú Noticias, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, explica las medidas gubernamentales adoptadas ante el impacto climático. La autoridad informa sobre la entrega de un subsidio económico de 1500 soles en dos partes para los pescadores artesanales registrados y aborda las alteraciones en las condiciones del mar peruano y la distribución de especies marinas.

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Más de 60.000 pescadores artesanales afectados por el fenómeno El Niño podrán acceder a un apoyo de 1.500 soles, que será entregado en dos pagos de 750 soles. La medida busca compensar parte de la caída de ingresos que provocó el calentamiento del mar, que alteró la disponibilidad de especies y redujo la actividad en distintas zonas del litoral peruano.

El anuncio estuvo a cargo del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, quien explicó que el desembolso forma parte de las medidas adoptadas ante el impacto de las altas temperaturas del océano sobre la pesca y la acuicultura. El primer pago está previsto para diciembre y el segundo, para febrero.

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El listado de personas habilitadas para recibir el subsidio fue cerrado en septiembre. La previsión oficial es publicar el padrón el 5 de diciembre, fecha desde la cual los pescadores podrán consultar si figuran entre los beneficiarios del bono.

Entrevista emitida por TVPerú Noticias sobre la asignación del subsidio económico para pescadores artesanales ante el fenómeno de El Niño. En la conversación en estudio se abordan las características del bono de 1500 soles entregado en dos partes, el registro de beneficiarios y las medidas estatales destinadas a la mitigación económica en el litoral, con imágenes de caletas y labores en embarcaciones pesqueras.

El padrón incluirá a pescadores con registro y carné vigente

El aporte está dirigido a pescadores artesanales embarcados y no embarcados que cumplan con los requisitos de registro establecidos por las autoridades. En el caso de quienes realizan faenas en embarcaciones, deberán contar con carné de pesca y figurar en las bases de datos correspondientes.

Los pescadores no embarcados también podrán ser considerados si aparecen inscritos en los registros de los gobiernos regionales. Allí se encuentran, entre otros trabajadores de la cadena artesanal, quienes desarrollan labores vinculadas con la extracción, descarga, manipulación y comercialización primaria de los recursos hidrobiológicos.

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El Ministerio de la Producción verificará los datos del padrón mediante cruces de información con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Capitanía de Puerto y las autoridades regionales. El objetivo es identificar a las personas que cumplen las condiciones para recibir el apoyo y evitar duplicidades o errores en la asignación.

Un grupo de pescadores recoge peces con una red en el marco del anuncio de un apoyo económico estatal para el sector artesanal en Perú ante el fenómeno El Niño.

Los pagos de 750 soles se prevén para diciembre y febrero

La ayuda económica se entregará en dos armadas de 750 soles cada una, hasta completar los 1.500 soles anunciados. La programación contempla un primer pago durante diciembre y un segundo desembolso en febrero, aunque el cronograma operativo dependerá de la publicación del padrón definitivo y de los mecanismos que se habiliten para el cobro.

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Las autoridades aún deberán precisar los canales específicos para retirar el dinero, como entidades financieras, agencias autorizadas o modalidades de pago digital. Por esa razón, los potenciales beneficiarios deberán revisar los comunicados oficiales una vez que se difunda el listado y se informe el procedimiento para cada zona.

Pasos para comprobar si corresponde el bono: esperar la publicación del padrón prevista para el 5 de diciembre; consultar con el documento de identidad en la plataforma o canal que determine el Ministerio de la Producción; verificar que los datos personales coincidan con los registros de pesca o de los gobiernos regionales; confirmar la modalidad, el lugar y la fecha de cobro; y conservar cualquier constancia de registro o carné que pueda ser requerida durante el proceso.

El gobierno peruano otorgará un bono de 1.500 soles a pescadores artesanales afectados por el calentamiento del mar causado por el fenómeno El Niño.

El bono integra un paquete de cerca de 150 millones de soles

El subsidio para pescadores artesanales se financia con 90 millones de soles dentro del Decreto de Urgencia 19, emitido para atender los efectos del fenómeno climático en la pesca y la acuicultura. El paquete total contempla cerca de 150 millones de soles para trabajadores, armadores e infraestructura vinculada con el sector.

Otros 60 millones de soles se destinarán a un fondo de garantía. Ese mecanismo busca facilitar el acceso a créditos para trabajadores de la pesca industrial y propietarios de embarcaciones industriales que también enfrentan dificultades por la reducción de las faenas y los desembarques.

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El sector pesquero peruano reúne más de 20.000 embarcaciones y ocupa el quinto lugar mundial en productividad pesquera. La actividad depende de condiciones ambientales que permiten la presencia de recursos como la anchoveta, el jurel, la caballa y el bonito, entre otras especies de consumo y uso industrial.

Una embarcación pesquera opera en el mar durante la difusión de un informe televisivo sobre la entrega de un subsidio estatal para pescadores en el litoral de Perú.

El calentamiento del mar alteró la presencia de especies

El impacto de El Niño modificó la temperatura del agua, las corrientes marinas, los vientos, los niveles de oxígeno y el afloramiento de nutrientes. Esos cambios obligaron a varias especies a desplazarse hacia áreas con mejores condiciones, lo que redujo la disponibilidad de recursos en zonas donde los pescadores suelen realizar sus faenas.

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La primera temporada de pesca de anchoveta comenzó en abril, aunque terminó antes de lo previsto debido a que el recurso se ubicó a mayor profundidad por las altas temperaturas del mar. Desde mayo, la flota industrial permaneció prácticamente paralizada, según explicó Barrientos.

La contracción de la actividad superó el 30% en el producto interno bruto pesquero, de acuerdo con la información difundida por el sector. La anchoveta es la principal pesquería del país y su extracción supera los cuatro millones de toneladas al año en condiciones regulares. Además de su uso industrial, constituye alimento para otras especies que forman parte del consumo interno.

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Un reporte televisivo en Perú anuncia la entrega de un subsidio de 1.500 soles para pescadores artesanales afectados por el fenómeno El Niño.

Las caletas recibirán recursos para mantener la cadena de frío

El paquete de respuesta estatal también incluye recursos para la infraestructura artesanal. Cerca de tres millones de soles fueron asignados para el mantenimiento y refuerzo de más de 12 caletas y desembarcaderos pesqueros artesanales, dentro de una red de 22 instalaciones.

Estos espacios son necesarios para que las embarcaciones descarguen los recursos con rapidez y permitan su traslado a plantas, terminales y mercados. La continuidad de la cadena de frío resulta determinante para preservar el producto, especialmente en periodos de menor captura o de variación en la disponibilidad de especies.

Pescadores organizan en cajas de madera el desembarque de diversas especies pesqueras tropicales y tradicionales en un muelle de la costa peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento también favoreció la aparición de recursos menos habituales en el litoral peruano. Barrientos mencionó la presencia de sierra, barrilete y charela, asociadas con corrientes cálidas del norte, además de samasa, una variedad de anchoveta blanca que se extrae en la zona norte. El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) detectó variaciones de temperatura desde febrero, información que sirve para definir nuevas medidas para la pesca industrial, artesanal y la acuicultura.

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