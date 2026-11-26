El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Los reportes del 25 de noviembre incluyeron sismos frente a Ica, en Huánuco, Moquegua y Junín
El primer movimiento informado fue detectado a las 04:07:32, con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se ubicó a 90 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica. Debido a su ubicación en el mar y a la distancia respecto de localidades costeras, el reporte no consignó una intensidad percibida en centros poblados.
A las 09:22:44 se produjo el sismo de mayor magnitud del día. El Censis lo situó a 26 kilómetros al sur de Puerto Inca, en Huánuco, con magnitud 4,3 y una profundidad de 134 kilómetros. La intensidad alcanzó los grados II-III en la escala de Mercalli Modificada en Puerto Inca, lo que corresponde a una percepción leve por parte de algunas personas, sin que ese nivel implique necesariamente daños materiales.
La profundidad del movimiento registrado en Huánuco permite explicar por qué una liberación de energía de magnitud 4,3 tuvo una percepción limitada en superficie. Los sismos profundos pueden sentirse a mayor distancia, aunque el sacudimiento en el área cercana al epicentro suele diferir del que provocan eventos más superficiales de magnitud similar. La magnitud expresa la energía liberada, mientras que la intensidad describe los efectos que la población percibe en un punto específico.
Últimas actualizaciones
Dos sismos superficiales se registraron en La Capilla y Chupaca durante la noche
El tercer reporte del día correspondió a un sismo de magnitud 3,4 ocurrido a las 20:29:32. El epicentro se ubicó a siete kilómetros al noreste de La Capilla, en la provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua. El foco se localizó a 10 kilómetros de profundidad y la intensidad fue de II-III en esa localidad.
Un movimiento con una profundidad de 10 kilómetros se considera superficial en comparación con los eventos que se originan a decenas o más de 100 kilómetros bajo tierra. Esa condición puede hacer que el temblor resulte perceptible en un radio cercano al epicentro, aun cuando su magnitud sea moderada. En este caso, el registro oficial no indicó afectaciones.
El último sismo informado el 25 de noviembre ocurrió a las 22:16:21, a 20 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín. Tuvo magnitud 3,4, profundidad de 10 kilómetros e intensidad II-III en la ciudad. El dato adquiere relevancia porque la región central había registrado cinco días antes un terremoto de magnitud 6,7, cuyo análisis técnico fue difundido por el IGP.
El terremoto de magnitud 6,7 en Junín fue el evento de mayor impacto de los últimos meses
El 20 de noviembre, un sismo de magnitud 6,7 tuvo epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y una profundidad de 129 kilómetros. El IGP determinó que el fenómeno se originó por la deformación interna de la placa de Nazca bajo el continente, por lo que corresponde a un evento intraplaca y no a un sismo originado directamente en el contacto entre placas.
El informe técnico del organismo señaló que el movimiento principal tuvo un radio de percepción intensa cercano a 400 kilómetros. Durante las primeras 72 horas posteriores, la red de vigilancia registró 10 réplicas, tres de ellas de magnitud 5,0. El documento también consignó aceleraciones del suelo de hasta 74 centímetros por segundo al cuadrado en Junín y de hasta 90 centímetros por segundo al cuadrado en Lima Metropolitana y el Callao.
En los meses previos, el país también registró un sismo de magnitud 5,4 el 18 de julio, con epicentro a 14 kilómetros al sur-suroeste de Chupaca. El 10 de septiembre, otro movimiento de magnitud 5,0 se produjo a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en Amazonas, con una profundidad de 15 kilómetros e intensidad III en esa localidad.
La actividad sísmica responde a la subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica
Perú forma parte de una franja de intensa actividad sísmica y volcánica que rodea el océano Pacífico. Frente al litoral, la placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana, un proceso conocido como subducción. La fricción y la deformación asociadas a ese desplazamiento acumulan energía durante períodos prolongados, que puede liberarse mediante terremotos.
Los movimientos no se originan únicamente en el límite entre ambas placas. También pueden ocurrir dentro de la placa de Nazca, a gran profundidad bajo el continente, o por la activación de fallas geológicas continentales. Por ese motivo, los epicentros aparecen tanto frente a la costa como en zonas andinas y amazónicas.
Los boletines mensuales del IGP reflejan esa actividad permanente. En julio se registraron 115 sismos; en agosto, 107; en septiembre, 82; y en octubre, 58. La frecuencia de eventos de baja y moderada magnitud no permite anticipar un terremoto mayor ni elimina el riesgo sísmico, ya que los sismos no se pueden predecir con fecha, lugar y magnitud exactos.
La preparación familiar es clave antes, durante y después de un sismo
Durante un temblor fuerte, la recomendación es mantener la calma y ubicarse en una zona segura previamente identificada dentro del inmueble. Las personas deben alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corresponde usar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el movimiento continúe, salvo que exista un peligro inmediato dentro de la estructura.
Al concluir el movimiento, se debe evacuar con orden por las rutas señalizadas y dirigirse al punto de reunión establecido por la familia, el edificio, el centro laboral o la institución educativa. También conviene revisar si hay heridos y cortar el suministro de gas y electricidad cuando se detecten daños visibles en las conexiones.
La mochila de emergencia debe ubicarse en un lugar accesible y adaptarse a las necesidades de cada hogar. Puede incluir los siguientes artículos:
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y silbato.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas, alcohol en gel, mantas y ropa de abrigo.
- Copias de documentos, dinero en efectivo y teléfonos de emergencia.
- Insumos específicos para bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con tratamientos médicos.
El IGP recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para verificar magnitud, epicentro, profundidad e intensidad de cada evento. En el caso de un sismo fuerte frente a la costa, la población debe mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre una eventual alerta de tsunami.