Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.

Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.

Un mapa satelital del territorio peruano señala cuatro regiones del país junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes del 25 de noviembre incluyeron sismos frente a Ica, en Huánuco, Moquegua y Junín

El primer movimiento informado fue detectado a las 04:07:32, con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se ubicó a 90 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica. Debido a su ubicación en el mar y a la distancia respecto de localidades costeras, el reporte no consignó una intensidad percibida en centros poblados.

A las 09:22:44 se produjo el sismo de mayor magnitud del día. El Censis lo situó a 26 kilómetros al sur de Puerto Inca, en Huánuco, con magnitud 4,3 y una profundidad de 134 kilómetros. La intensidad alcanzó los grados II-III en la escala de Mercalli Modificada en Puerto Inca, lo que corresponde a una percepción leve por parte de algunas personas, sin que ese nivel implique necesariamente daños materiales.

La profundidad del movimiento registrado en Huánuco permite explicar por qué una liberación de energía de magnitud 4,3 tuvo una percepción limitada en superficie. Los sismos profundos pueden sentirse a mayor distancia, aunque el sacudimiento en el área cercana al epicentro suele diferir del que provocan eventos más superficiales de magnitud similar. La magnitud expresa la energía liberada, mientras que la intensidad describe los efectos que la población percibe en un punto específico.