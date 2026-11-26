Mano Menezes anunciará su lista para el amistoso ante Panamá en diciembre. Créditos: L1 Max.

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La selección peruana cerrará su calendario de amistosos ante Panamá el 9 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. La convocatoria de Mano Menezes para este último partido del año se conocerá en los próximos días.

Según informó el periodista deportivo Eduardo Combe en el último programa de L1 Radio, Menezes dará a conocer su nueva convocatoria este fin de semana. Aún falta definir si el anuncio será antes o después de la primera semifinal entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo.

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“La convocatoria será este fin de semana. Aún no está claro si será antes o después del partido de Huancayo contra Universitario. Pero la convocatoria será este fin de semana”, expresó.

El anuncio no pasará de estos días, ya que los futbolistas citados por el técnico brasileño deberán viajar a Cusco para iniciar los entrenamientos el miércoles 2 de diciembre. El plantel tendrá una semana de preparación antes del amistoso ante Panamá, previsto para el 9 de diciembre.

“Porque a partir del miércoles 2 entrenarán en Cusco. El profesor Menezes tendrá una semana completa con los jugadores que pueda reclutar para este amistoso. Esa es la expectativa de la selección: la convocatoria será este fin de semana y el miércoles 2 los futbolistas citados estarán en Cusco para entrenar durante una semana de cara al partido del 9 de diciembre ante Panamá”, sentenció.

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Esta convocatoria tendrá nuevos elementos

La nueva convocatoria de Mano Menezes podría incluir jugadores sin experiencia previa en la selección peruana, debido a dos factores de cara al amistoso ante Panamá.

El primero es que el partido no se disputará durante una fecha FIFA. Por ese motivo, algunos clubes podrían no ceder a sus futbolistas, lo que limitaría las opciones del técnico brasileño para convocar a los habituales.

El segundo factor es la sede del encuentro. El amistoso ante los ‘canaleros’ se jugará en Cusco, a 3.399 metros sobre el nivel del mar. Por ello, Menezes podría priorizar a futbolistas acostumbrados a competir en la altura, lo que aumenta las posibilidades de que haya más convocados de la Liga 1.

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La eventual citación de jugadores adaptados a estas condiciones formaría parte de la planificación de la selección peruana para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. La idea sería evaluar un cambio de localía para algunos compromisos.

¿Cuándo juega Perú con Panamá por amistoso?

Programación del Perú vs Panamá

La selección peruana cerrará su actividad de 2026 con un amistoso ante Panamá en Cusco. El partido se jugará el miércoles 9 de diciembre, desde las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El horario del encuentro en otros países será el siguiente: 17:00 horas en México; 18:00 en Panamá, Colombia y Ecuador; 19:00 en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y 20:00 en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

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El amistoso será la última presentación del combinado nacional en el año. La convocatoria de Mano Menezes tendrá como objetivo preparar al plantel para competir tanto en Lima como en Cusco.

América Televisión transmitirá el Perú vs. Panamá por señal abierta, a través de los canales 4 y 704 HD. El partido también podrá verse en América TVGO, la plataforma gratuita de transmisión en línea de la televisora.

Infobae Perú realizará la cobertura desde el estadio, con la previa, el minuto a minuto, las principales jugadas y las declaraciones de los protagonistas.