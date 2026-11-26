Una planta de distribución de Cálidda abastece a camiones cisterna y canaliza tuberías de gas natural hacia viviendas residenciales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de un millón de peruanos podrían acceder al gas natural en los próximos años tras la firma de una resolución ministerial que habilita la modificación del contrato de concesión de Cálidda. La medida abre el camino para llevar el servicio a 15 ciudades de siete regiones del centro y sur del país, con una inversión privada estimada en USD 550 millones.

La resolución constituye un paso previo a la firma de la adenda contractual, que permitirá extender la concesión de distribución de gas natural que hoy cubre Lima y el Callao. El proyecto incluye a Cuzco, Puno, Junín, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali, donde se instalarán redes para hogares, comercios, vehículos e industrias.

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La primera etapa contempla conexiones para más de 300.000 viviendas, una cifra equivalente a más de 1,2 millones de personas si se toma como referencia un promedio de cuatro integrantes por hogar. El objetivo es que las ciudades incorporadas reciban el combustible a una tarifa similar a la que pagan los usuarios de Lima y el Callao.

Un operario instala una manguera de gas natural en una cocina junto a un balón de GLP y monedas que ilustran el gasto doméstico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio comenzaría ocho meses después de la firma de la adenda

El cronograma prevé que los primeros usuarios reciban gas natural ocho meses después de que se firme la adenda entre el Estado y la concesionaria. La cobertura de las 15 ciudades podría completarse en un período de entre ocho y 24 meses, según las condiciones técnicas y la ejecución de las obras de distribución.

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La ampliación no dependerá únicamente de la construcción de un gasoducto principal. El proyecto incluye el traslado del combustible en camiones especializados, la instalación de cuatro plantas de regasificación y el desarrollo de redes locales que conecten los puntos de suministro con las viviendas, comercios y actividades productivas.

Estas plantas, conocidas como city gates, recibirán el gas natural transportado en estado líquido y lo devolverán a su estado gaseoso para inyectarlo a las redes urbanas. El sistema permitirá abastecer ciudades alejadas de los ductos existentes y acelerará la llegada del recurso a zonas que hasta ahora dependen del gas licuado de petróleo, la electricidad o combustibles líquidos.

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Un autobús se abastece de gas natural junto a instalaciones industriales y camiones cisterna en una carretera de la región andina de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hogares podrían ahorrar más de 2.100 soles al año

El principal efecto para las familias estaría en la reducción de sus gastos energéticos. En regiones como Huancavelica, una vivienda que utiliza cocina y terma eléctricas puede desembolsar entre 205 y 210 soles mensuales. Si usa gas licuado de petróleo, el gasto ronda los 180 soles. Con gas natural, ese monto bajaría a cerca de 20 soles por mes.

La diferencia representa un ahorro anual superior a 2.100 soles para hogares de menores ingresos. El proyecto busca que el gas natural sustituya fuentes de energía más costosas, en especial en ciudades donde el traslado de balones de gas y combustibles eleva el precio final que pagan los consumidores.

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El mecanismo de financiamiento previsto se sostendría mediante un subsidio cruzado asociado a los ingresos que percibe la concesionaria por las ventas a grandes industrias y generadoras eléctricas. De ese modo, la expansión de la red no recaería de forma directa en las tarifas de los nuevos usuarios residenciales.

El ministro Guillermo Shinno interviene ante el Congreso de Perú durante una sesión sobre la masificación del gas natural y los proyectos de distribución energética. (Agencia Andina)

El transporte urbano también figura entre los sectores beneficiados

El plan incluye la posibilidad de ampliar el uso de gas natural vehicular en ciudades donde taxistas y otros conductores dependen de gasolinas con precios elevados. En Ayacucho, Apurímac y Junín, el cambio de combustible podría generar ahorros superiores a 20.000 soles anuales para quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo.

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En Ucayali, la incorporación al proyecto adquiere relevancia por el costo de los combustibles que llegan a esa región. La distancia respecto de los principales centros de abastecimiento encarece el traslado de gasolina y diésel, lo que se refleja en los gastos de hogares, negocios y empresas de transporte.

El gas natural también podría sustituir combustibles sólidos y líquidos en actividades industriales. En Cuzco, el inicio de la expansión está proyectado en el distrito de San Jerónimo, donde funcionan establecimientos dedicados a la fabricación de ladrillos que emplean carbón y leña en sus procesos productivos.

El Gobierno Regional de Cusco defiende el proyecto de gas natural y cuestiona la postura de la gobernadora electa Verónika Mendoza respecto al desarrollo energético. (GORE CUSCO)

Cuzco tendrá una cobertura inicial en tres de sus 13 provincias

La expansión prevista para Cuzco abarcará en una primera fase tres de las 13 provincias de la región. La delimitación ha generado reclamos de habitantes de otras zonas que esperan ser incorporadas al sistema de distribución, dado que Cuzco es la región donde se ubican los yacimientos de Camisea, principal fuente de gas natural del país.

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La futura adenda establecería obligaciones para la empresa concesionaria y permitiría al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería exigir nuevas conexiones o ampliaciones de cobertura. Esa facultad abre la posibilidad de extender el servicio a más ciudades y hogares después de la ejecución inicial.

El proyecto busca resolver una brecha que persiste en varias ciudades donde existen ductos cercanos, pero no redes para la distribución final. Pucallpa y Ayacucho cuentan con infraestructura de transporte de gas desde hace más de dos décadas, aunque sus habitantes no pueden utilizar el recurso en sus viviendas porque falta el sistema que lleve el combustible hasta cada usuario.

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Una planta de distribución de gas natural ilustra la infraestructura vinculada al debate sobre la masificación del recurso de Camisea en las regiones del sur de Perú. (Difusión)

La expansión será complementaria a los gasoductos del sur

La ampliación de la concesión de Cálidda se plantea como una solución de distribución para ciudades que necesitan redes locales, mientras avanzan otros proyectos de transporte de gas natural. Entre ellos figura el ducto de la costa sur, una iniciativa privada proyectada desde Pisco hasta Tacna, con una ramificación prevista hacia Arequipa y parques industriales de esa región.

Arequipa no figura entre las siete regiones incluidas en la adenda con Cálidda porque su eventual abastecimiento está considerado dentro de ese proyecto de gasoducto costero. La infraestructura tendría un costo estimado de USD 2.000 millones y buscaría atender la demanda residencial, vehicular e industrial del sur peruano.

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La masificación en el uso del gas natural es una alternativa viable para que millones de familias cuenten con energía a menor costo.

También permanece pendiente el proyecto del gasoducto del sur, cuya ejecución enfrenta tres arbitrajes. La conexión de esos sistemas con las nuevas redes regionales permitiría construir rutas alternativas de suministro y reducir la dependencia de un único trayecto para transportar gas natural hacia las zonas de mayor consumo.