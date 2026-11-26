Un informe de Latina Noticias expone los retrasos en la construcción del complejo deportivo en Villa El Salvador para los Juegos Panamericanos Lima 2027. Con base en un reporte de seguimiento emitido por Panam Sports, se evidencian demoras en la firma de contratos y la falta de constitución del comité organizador como entidad legal, situaciones que reducen el margen de tiempo para la entrega de sedes y la realización de pruebas técnicas.

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A menos de un año para los Juegos Panamericanos Lima 2027, la organización enfrenta observaciones por retrasos en obras, falta de una entidad jurídica específica y cambios de personal en áreas sensibles. Panam Sports alertó que el avance de una sede deportiva clave no deja suficiente margen para garantizar su operatividad antes del inicio del certamen, previsto para el 23 de julio de 2027.

La cita reunirá a más de 7.000 deportistas de 41 países entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2027. La coordinación está en manos de una comisión técnica del Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad que asumió funciones tras la designación de Lima como sede de los Juegos continentales.

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La principal preocupación, según se detalla en el reportaje de Latina Noticias, se concentra en Villa El Salvador, frente a la Villa Panamericana. En ese espacio debe levantarse una sede con 12 canchas de tenis, instalaciones para críquet y un complejo de escalada deportiva. El cronograma establece que los trabajos concluyan en mayo de 2027, apenas dos meses antes de la ceremonia inaugural.

Un informe periodístico de Latina Noticias expone demoras y cambios de personal en la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027. La investigación detalla el relevo en el área de acomodaciones y la suscripción de acuerdos con el hotel BTH, tras la designación de su exejecutiva de ventas como funcionaria responsable de las gestiones de hospedaje para las delegaciones.

La sede de Villa El Salvador quedó bajo observación por el retraso en la firma del contrato

El contrato de ejecución de la obra debía firmarse el 3 de noviembre y los terrenos tenían que entregarse al día siguiente. Sin embargo, el anuncio de la suscripción se realizó el 20 de noviembre. La demora de 17 días fue consignada en el quinto reporte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Lima 2027.

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Un cartel de los Juegos Panamericanos Lima 2027 figura en un informe televisivo sobre las observaciones por demoras en la infraestructura deportiva.

El retraso no solo afecta el inicio de los trabajos en el terreno. Panam Sports sostuvo que el calendario previsto deja poco margen para etapas necesarias antes de una competencia internacional, como el asentamiento de las canchas de arcilla, la instalación de equipamiento, las pruebas de funcionamiento y los ensayos operativos con deportistas y federaciones.

Un informe de Latina Noticias presenta el terreno sin obras para disciplinas deportivas de los Juegos Panamericanos Lima 2027 en Perú.

“Terminar la obra no garantiza la operatividad de la sede”, advirtió el organismo deportivo en sus observaciones. La frase apunta a la diferencia entre entregar una infraestructura terminada y dejarla en condiciones para recibir competencias oficiales, con accesos habilitados, áreas médicas, sistemas de acreditación, seguridad, servicios logísticos y condiciones técnicas certificadas.

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Un reporte de Latina Noticias presenta la vista aérea de los terrenos destinados a las sedes deportivas de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Panam Sports cuestionó la falta de un comité organizador con personalidad jurídica

El informe también planteó reparos sobre la estructura institucional de Lima 2027. El IPD propuso crear una unidad ejecutora para acelerar los procedimientos administrativos y facilitar la ejecución de los proyectos pendientes. Sin embargo, Panam Sports consideró que esa alternativa no reemplaza la obligación de constituir un comité organizador como entidad legal.

Un reporte televisivo informa sobre los retrasos en las obras y las observaciones organizativas previas a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El contrato de ciudad sede establece que debe existir una organización encargada de articular la relación con federaciones, delegaciones, proveedores, autoridades locales y organismos internacionales. La ausencia de esa figura puede dificultar la toma de decisiones y la firma de compromisos en una fase que requiere respuestas rápidas ante los plazos de obras, hospedaje, transporte y funcionamiento de las sedes.

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Una transmisión informativa aborda los retrasos en las obras y en la gestión de los Juegos Panamericanos Lima 2027 tras las observaciones de Panam Sports.

La entidad internacional también incluyó entre sus alertas la rotación de personal. Según la evaluación, los cambios frecuentes de funcionarios y responsables técnicos pueden interrumpir aprobaciones, alterar negociaciones con proveedores y obligar a reiniciar coordinaciones ya avanzadas. La continuidad de los equipos aparece como otro punto pendiente en la cuenta regresiva hacia Lima 2027.

La fachada del Instituto Peruano del Deporte aparece en una transmisión televisiva sobre los retrasos en las obras para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La comparación con Lima 2019 expone una organización distinta y nuevos desafíos

La preparación actual contrasta con el escenario de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, cuando la ciudad recibió por primera vez el principal evento multideportivo del continente. Aquella edición dejó infraestructura deportiva, entre ella la Villa Panamericana, que ahora vuelve a ser parte de la planificación para 2027.

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Un informe del canal Latina Noticias presenta documentos vinculados a la organización y las observaciones sobre los Juegos Panamericanos Lima 2027 en Perú.

Sin embargo, la organización de la próxima cita enfrenta un esquema diferente. La comisión técnica del IPD asumió tareas vinculadas con los Juegos, aunque Panam Sports insiste en que se necesita una entidad organizadora con respaldo jurídico propio. La discusión no se limita a una formalidad administrativa: define quién concentra la responsabilidad operativa y contractual durante los meses previos al evento.

Un informe de Panam Sports presentado en un informativo peruano señala el incumplimiento contractual en la constitución del comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La sede de Villa El Salvador refleja esa presión. El recinto deberá albergar tres disciplinas con necesidades distintas: tenis, críquet y escalada. Las canchas de arcilla requieren una preparación específica, mientras que la escalada demanda estructuras homologadas y el críquet necesita superficies adecuadas para entrenamientos y partidos. El objetivo no es solo terminar una obra, sino ponerla en condiciones de competencia internacional.

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Daniela Chiri, exjefa de acomodaciones de Lima 2027, declara en Latina Noticias sobre los retrasos en las obras para los Juegos Panamericanos.

La contratación de hoteles abrió otro frente en la preparación de Lima 2027

A los cuestionamientos por infraestructura y organización se sumó una denuncia vinculada con el alojamiento de las delegaciones. Daniela Chiri, exjefa de acomodaciones de Lima 2027, afirmó que fue reemplazada mientras negociaba reservas con más de 27 hoteles para recibir a deportistas, entrenadores, dirigentes y personal acreditado.

Entre los establecimientos evaluados figuraba el BTH Hotel. Chiri sostuvo que Vanessa Zapalo, entonces vinculada al área comercial del establecimiento, planteó condiciones que impedían cerrar un preacuerdo, entre ellas el pago total antes del ingreso de las delegaciones. Según su versión, hacia mediados de agosto el hotel quedó fuera de la lista preliminar porque no se había llegado a un entendimiento.

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Un comunicado del Instituto Peruano del Deporte precisa en televisión la contratación de servicios para los Juegos Panamericanos Lima 2027 en Perú.

Zapalo, quien trabajó en ventas del BTH hasta julio, asumió después como jefa de acomodaciones de los Juegos en reemplazo de Chiri. Tras ese cambio, se retomaron las conversaciones y se firmó un acuerdo por más de USD 80.000 con el hotel, fuera del cronograma inicial de negociación. Una representante del establecimiento rechazó que Zapalo hubiera influido en la contratación y sostuvo que las comunicaciones fueron con personal de Panam Sports.

El IPD señaló que la evaluación, selección y contratación de hoteles corresponde a un organismo internacional, de acuerdo con el contrato de ciudad sede. También indicó que el Comité Organizador de Lima 2027 no toma decisiones sobre la gestión hotelera. A ocho meses de la inauguración, la ejecución de la sede de Villa El Salvador, la definición institucional y la coordinación de servicios figuran entre los asuntos que deberán resolverse para evitar nuevos retrasos.

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