Los precios del GNV, GLP, diésel y gasolina en Lima registran diferencias de hasta S/ 7,60 por galón entre establecimientos, de acuerdo con los valores declarados por las estaciones de servicio en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Las tarifas pueden cambiar durante el día según el distrito, el producto y la actualización realizada por cada grifo.
La consulta previa permite identificar establecimientos cercanos, conocer el precio informado por cada combustible y verificar la hora de la última modificación. El sistema también permite aplicar filtros por departamento, provincia y distrito, una opción útil para conductores que recorren rutas fuera de Lima o necesitan ubicar puntos de venta de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).
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Los montos declarados tienen carácter referencial. Antes de cargar, los usuarios deben revisar que la tarifa indicada en el surtidor coincida con la registrada en la plataforma y confirmar que el establecimiento tenga existencias. Esa verificación puede evitar viajes hacia grifos que no dispongan del producto requerido.
Comas y Lurigancho concentraron los menores precios de gasohol regular
El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en varios establecimientos de Lima. Entre los distritos considerados, Comas registró el valor mínimo, con S/ 18,56 por galón. Lurigancho apareció en segundo lugar, con tarifas desde S/ 18,79.
La diferencia entre estaciones puede tener un impacto en el gasto mensual de quienes utilizan el vehículo de forma cotidiana. Entre el mínimo declarado en Comas y el máximo informado en San Juan de Lurigancho hubo una distancia de S/ 5,43 por galón. Para un tanque de 12 galones, el ahorro potencial alcanza S/ 65,16, siempre que el desplazamiento hasta el grifo más económico no implique un consumo adicional elevado.
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Los rangos declarados para el gasohol regular fueron los siguientes:
- Comas: entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón
- Lurigancho: entre S/ 18,79 y S/ 22,76 por galón
- Breña: entre S/ 19,15 y S/ 21,99 por galón
- San Juan de Lurigancho: entre S/ 19,39 y S/ 23,99 por galón
- Ancón: entre S/ 20 y S/ 22,99 por galón
El gasohol premium y el diésel presentaron las mayores brechas en Lima
El gasohol premium mostró la mayor diferencia entre los combustibles líquidos revisados. En Ate, el precio mínimo fue de S/ 20,39 por galón, mientras que en La Molina se registró un máximo de S/ 27,99. La brecha entre ambos extremos llegó a S/ 7,60 por galón.
Las tarifas informadas reflejan factores como la ubicación de cada establecimiento, el costo del transporte, el volumen de ventas, el nivel de competencia en la zona y los gastos operativos. Por ello, el precio de un mismo combustible puede variar incluso entre grifos situados a pocos kilómetros de distancia.
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Los principales rangos declarados para el gasohol premium fueron:
- Ate: entre S/ 20,39 y S/ 26,99 por galón
- Villa El Salvador: entre S/ 20,79 y S/ 24,25 por galón
- Jesús María: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón
- Chorrillos: entre S/ 21,48 y S/ 26,99 por galón
- El Agustino: entre S/ 21,49 y S/ 26,99 por galón
- La Molina: entre S/ 21,99 y S/ 27,99 por galón
El diésel puede superar los S/ 30 por galón según el distrito
El diésel B5 S-50 UV también exhibió una dispersión relevante entre los puntos consultados. El menor valor apareció en San Juan de Lurigancho, con S/ 23,89 por galón, mientras que Ancón registró un máximo de S/ 30,36.
La diferencia entre ambas tarifas fue de S/ 6,47 por galón. Para una camioneta, unidad de reparto o vehículo de transporte que requiere 15 galones por carga, el desembolso puede variar en S/ 97,05 según el establecimiento elegido.
El diésel suele utilizarse en vehículos pesados, camionetas, unidades de transporte y motores diseñados para ese combustible. La elección siempre debe respetar las especificaciones del fabricante, ya que una tarifa inferior no justifica usar un producto que no sea compatible con el motor.
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Arequipa mostró precios por debajo de S/ 20 en gasoholes
Fuera de Lima, Arequipa registró valores inferiores a S/ 20 por galón para los gasoholes regular y premium en establecimientos consultados el 23 de noviembre. Las diferencias también se observaron entre distritos, sobre todo en Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero.
En el caso del gasohol regular, algunos grifos de Cerro Colorado reportaron precios desde S/ 17,19 y S/ 17,20 por galón. En Alto Selva Alegre, las tarifas partieron desde S/ 17,86, mientras que en Paucarpata hubo valores desde S/ 18,29. Estas referencias deben contrastarse con una nueva consulta antes de la carga.
Los precios identificados para gasoholes en Arequipa fueron los siguientes:
- Cerro Colorado, gasohol regular: desde S/ 17,19 por galón
- Cerro Colorado, gasohol premium: desde S/ 18,80 por galón
- Alto Selva Alegre, gasohol regular: desde S/ 17,86 por galón
- Alto Selva Alegre, gasohol premium: desde S/ 20,47 por galón
- Paucarpata, gasohol regular: desde S/ 18,29 por galón
- José Luis Bustamante y Rivero, gasohol premium: desde S/ 19,49 por galón
El GNV y el GLP requieren una comparación distinta frente a los gasoholes
El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se vende por galón. Esa diferencia de unidades impide una comparación directa con el precio del diésel, el gasohol regular o el gasohol premium.
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El GNV puede ser una alternativa para taxis, vehículos de reparto y automóviles que recorren largas distancias de manera frecuente. Antes de instalar un sistema de conversión, el propietario debe verificar la compatibilidad del motor, recurrir a un taller autorizado y evaluar la disponibilidad de estaciones de carga en sus recorridos habituales.
El GLP vehicular también exige un equipo habilitado y una red cercana de puntos de venta. La decisión debe considerar el costo de conversión, el kilometraje, la capacidad del tanque, la distancia hasta las estaciones y las recomendaciones técnicas para cada modelo de vehículo.
Estas prácticas ayudan a reducir el gasto de gasolina
Buscar el menor precio no siempre implica el mayor ahorro. Si un conductor debe recorrer varios kilómetros fuera de su ruta para llegar a un grifo más barato, el consumo adicional puede reducir o eliminar el beneficio obtenido por cada galón.
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Mantener la presión adecuada de los neumáticos, retirar objetos innecesarios del vehículo y evitar aceleraciones bruscas son medidas que ayudan a moderar el consumo. También conviene realizar el mantenimiento periódico de filtros, bujías, inyectores y otros componentes vinculados con el rendimiento del motor.
La consulta en Facilito de Osinergmin permite revisar precios, ubicación, hora de actualización y productos disponibles antes de iniciar el recorrido. En Lima y otras ciudades del país, esa información puede orientar la elección de un establecimiento según la tarifa, la cercanía y el tipo de combustible que necesita cada vehículo.
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