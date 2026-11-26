Un usuario consulta en su teléfono móvil los puntos de venta de combustible en la aplicación de Osinergmin frente a los surtidores de una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios del GNV, GLP, diésel y gasolina en Lima registran diferencias de hasta S/ 7,60 por galón entre establecimientos, de acuerdo con los valores declarados por las estaciones de servicio en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Las tarifas pueden cambiar durante el día según el distrito, el producto y la actualización realizada por cada grifo.

La consulta previa permite identificar establecimientos cercanos, conocer el precio informado por cada combustible y verificar la hora de la última modificación. El sistema también permite aplicar filtros por departamento, provincia y distrito, una opción útil para conductores que recorren rutas fuera de Lima o necesitan ubicar puntos de venta de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

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Los montos declarados tienen carácter referencial. Antes de cargar, los usuarios deben revisar que la tarifa indicada en el surtidor coincida con la registrada en la plataforma y confirmar que el establecimiento tenga existencias. Esa verificación puede evitar viajes hacia grifos que no dispongan del producto requerido.

Varios surtidores de una estación de servicio representan las diferencias de precios de los combustibles reportadas por Osinergmin en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho concentraron los menores precios de gasohol regular

El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en varios establecimientos de Lima. Entre los distritos considerados, Comas registró el valor mínimo, con S/ 18,56 por galón. Lurigancho apareció en segundo lugar, con tarifas desde S/ 18,79.

Un gráfico superpuesto en una avenida de Lima compara dos trayectos hacia estaciones de servicio junto a los indicadores de precios de combustibles de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre estaciones puede tener un impacto en el gasto mensual de quienes utilizan el vehículo de forma cotidiana. Entre el mínimo declarado en Comas y el máximo informado en San Juan de Lurigancho hubo una distancia de S/ 5,43 por galón. Para un tanque de 12 galones, el ahorro potencial alcanza S/ 65,16, siempre que el desplazamiento hasta el grifo más económico no implique un consumo adicional elevado.

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Los rangos declarados para el gasohol regular fueron los siguientes:

Comas: entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón

Lurigancho: entre S/ 18,79 y S/ 22,76 por galón

Breña: entre S/ 19,15 y S/ 21,99 por galón

San Juan de Lurigancho: entre S/ 19,39 y S/ 23,99 por galón

Ancón: entre S/ 20 y S/ 22,99 por galón

Un camión cisterna ingresa a una estación de servicio con distintivos de Osinergmin en Perú para mantener el suministro de combustible ante condiciones climáticas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium y el diésel presentaron las mayores brechas en Lima

El gasohol premium mostró la mayor diferencia entre los combustibles líquidos revisados. En Ate, el precio mínimo fue de S/ 20,39 por galón, mientras que en La Molina se registró un máximo de S/ 27,99. La brecha entre ambos extremos llegó a S/ 7,60 por galón.

Un surtidor de una estación de servicio en Perú exhibe mangueras de gasolina, diésel y gas vehicular junto a los logotipos de Facilito y Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas informadas reflejan factores como la ubicación de cada establecimiento, el costo del transporte, el volumen de ventas, el nivel de competencia en la zona y los gastos operativos. Por ello, el precio de un mismo combustible puede variar incluso entre grifos situados a pocos kilómetros de distancia.

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Los principales rangos declarados para el gasohol premium fueron:

Ate: entre S/ 20,39 y S/ 26,99 por galón

Villa El Salvador: entre S/ 20,79 y S/ 24,25 por galón

Jesús María: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón

Chorrillos: entre S/ 21,48 y S/ 26,99 por galón

El Agustino: entre S/ 21,49 y S/ 26,99 por galón

La Molina: entre S/ 21,99 y S/ 27,99 por galón

Un surtidor de combustible en Lima presenta tarifas referenciales de la plataforma Facilito de Osinergmin junto a una mano que toma la manguera de diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel puede superar los S/ 30 por galón según el distrito

El diésel B5 S-50 UV también exhibió una dispersión relevante entre los puntos consultados. El menor valor apareció en San Juan de Lurigancho, con S/ 23,89 por galón, mientras que Ancón registró un máximo de S/ 30,36.

Un surtidor de una estación de servicio en Perú exhibe mangueras de gasolina, diésel y gas vehicular junto a los logotipos de Facilito y Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre ambas tarifas fue de S/ 6,47 por galón. Para una camioneta, unidad de reparto o vehículo de transporte que requiere 15 galones por carga, el desembolso puede variar en S/ 97,05 según el establecimiento elegido.

Un trabajador abastece con diésel B5 S-50 a un camión de carga liviana en una estación de servicio supervisada por Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel suele utilizarse en vehículos pesados, camionetas, unidades de transporte y motores diseñados para ese combustible. La elección siempre debe respetar las especificaciones del fabricante, ya que una tarifa inferior no justifica usar un producto que no sea compatible con el motor.

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Arequipa mostró precios por debajo de S/ 20 en gasoholes

Fuera de Lima, Arequipa registró valores inferiores a S/ 20 por galón para los gasoholes regular y premium en establecimientos consultados el 23 de noviembre. Las diferencias también se observaron entre distritos, sobre todo en Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero.

Un mapa de Lima y una tableta con la aplicación Facilito de Osinergmin presentan la ubicación de estaciones de servicio para distintos tipos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del gasohol regular, algunos grifos de Cerro Colorado reportaron precios desde S/ 17,19 y S/ 17,20 por galón. En Alto Selva Alegre, las tarifas partieron desde S/ 17,86, mientras que en Paucarpata hubo valores desde S/ 18,29. Estas referencias deben contrastarse con una nueva consulta antes de la carga.

Los precios identificados para gasoholes en Arequipa fueron los siguientes:

Cerro Colorado, gasohol regular: desde S/ 17,19 por galón

Cerro Colorado, gasohol premium: desde S/ 18,80 por galón

Alto Selva Alegre, gasohol regular: desde S/ 17,86 por galón

Alto Selva Alegre, gasohol premium: desde S/ 20,47 por galón

Paucarpata, gasohol regular: desde S/ 18,29 por galón

José Luis Bustamante y Rivero, gasohol premium: desde S/ 19,49 por galón

Un surtidor de combustible en Lima expone las tarifas por galón de gasohol regular, premium, diésel y GLP con los distintivos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP requieren una comparación distinta frente a los gasoholes

El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se vende por galón. Esa diferencia de unidades impide una comparación directa con el precio del diésel, el gasohol regular o el gasohol premium.

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El GNV puede ser una alternativa para taxis, vehículos de reparto y automóviles que recorren largas distancias de manera frecuente. Antes de instalar un sistema de conversión, el propietario debe verificar la compatibilidad del motor, recurrir a un taller autorizado y evaluar la disponibilidad de estaciones de carga en sus recorridos habituales.

El GLP vehicular también exige un equipo habilitado y una red cercana de puntos de venta. La decisión debe considerar el costo de conversión, el kilometraje, la capacidad del tanque, la distancia hasta las estaciones y las recomendaciones técnicas para cada modelo de vehículo.

Una estación de servicio en Lima muestra un panel digital con los precios vigentes de los combustibles según el aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas prácticas ayudan a reducir el gasto de gasolina

Buscar el menor precio no siempre implica el mayor ahorro. Si un conductor debe recorrer varios kilómetros fuera de su ruta para llegar a un grifo más barato, el consumo adicional puede reducir o eliminar el beneficio obtenido por cada galón.

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Dos personas planifican rutas en un mapa de Lima junto a billetes de soles peruanos y un surtidor en miniatura para optimizar el gasto en combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la presión adecuada de los neumáticos, retirar objetos innecesarios del vehículo y evitar aceleraciones bruscas son medidas que ayudan a moderar el consumo. También conviene realizar el mantenimiento periódico de filtros, bujías, inyectores y otros componentes vinculados con el rendimiento del motor.

La plataforma Facilito de Osinergmin revela variaciones de hasta cinco soles por galón en el precio de la gasolina en Lima, destacando la importancia de comparar para ahorrar combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta en Facilito de Osinergmin permite revisar precios, ubicación, hora de actualización y productos disponibles antes de iniciar el recorrido. En Lima y otras ciudades del país, esa información puede orientar la elección de un establecimiento según la tarifa, la cercanía y el tipo de combustible que necesita cada vehículo.