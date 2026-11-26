Yahaira Plasencia posa junto a su familia en un muelle, mientras un recuadro muestra a Silvana Plasencia y Bryan Grados con una ecografía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La familia de Yahaira Plasencia atraviesa un momento especial tras el anuncio del embarazo de Silvana Plasencia, la hermana menor de la cantante, quien se convertirá en mamá por primera vez junto a su pareja, Bryan Grados. La noticia, compartida en redes sociales con fotografías de las ecografías de su bebé, despertó una ola de felicitaciones y tuvo una reacción especialmente emotiva por parte de la salsera, que no ocultó su felicidad ante la nueva etapa que comenzará su hermana.

La intérprete se mostró sorprendida por la noticia y confesó que todavía le cuesta asimilar que Silvana esté a punto de tener un hijo. Acostumbrada a verla como la pequeña de la familia, la artista expresó el orgullo que siente por la mujer en la que se ha convertido y le dedicó unas palabras cargadas de cariño, emoción y buenos deseos para la pareja.

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Yahaira Plasencia será tía y expresa su emoción por el embarazo de Silvana: “Estoy orgullosa”. Captura: IG.

Silvana compartió la noticia de su embarazo con imágenes de las ecografías, en las que mostró parte de la ilusión que vive junto a Bryan Grados mientras esperan la llegada de su primer bebé. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que dejó en claro que ambos están preparados para iniciar un nuevo capítulo en sus vidas, ahora como padres.

Yahaira Plasencia será tía y expresa su emoción por el embarazo de Silvana: “Estoy orgullosa”. Captura: IG.

“Un nuevo capítulo, el mejor de nuestra historia, ahora somos tres. FAM GRADOS PLASENCIA”, escribió la joven en su publicación, que rápidamente recibió comentarios de sus familiares, amigos y seguidores. El anuncio marcó un momento significativo para la pareja, que decidió compartir públicamente la alegría de esta dulce espera.

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Entre las reacciones que destacaron estuvo la de Yahaira Plasencia, quien no tardó en expresar cuánto significa para ella convertirse en tía. La cantante dejó un comentario en el que evidenció que la noticia la había tomado por sorpresa, pero que, sobre todo, la llenaba de felicidad por su hermana menor.

“Aún me cuesta creerlo, una bebé teniendo otra bebé. Te amo hermana mía, soy FELIZ de verte FELIZ, estoy Orgullosa de la mujer en la que te has convertido”, escribió la salsera, reflejando la cercanía que mantiene con Silvana y la emoción que le provoca verla comenzar su propia familia.

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Yahaira Plasencia será tía y expresa su emoción por el embarazo de Silvana: “Estoy orgullosa”. Captura: IG.

Yahaira Plasencia elogió a Bryan Grados y expresó su confianza en él

La emoción de Yahaira Plasencia no estuvo dirigida únicamente a Silvana. La cantante también dedicó un mensaje especial a Bryan Grados, pareja de su hermana y padre del bebé que esperan, a quien destacó por su forma de ser y por el vínculo que mantiene con la futura mamá.

Yahaira Plasencia será tía y expresa su emoción por el embarazo de Silvana: “Estoy orgullosa”. Captura: IG.

En su mensaje, la salsera expresó su aprobación hacia la relación y manifestó que considera que Bryan es la persona adecuada para acompañar a Silvana en esta nueva etapa. Sus palabras también reflejaron la confianza que tiene en él y en el papel que asumirá cuando nazca su hijo.

“Elegiste al hombre correcto, Bryan es un caballero y te ama !! estoy segura que será un increíble papá. Los amo y espero a mi sobrina con ansias”, escribió Yahaira, dejando en evidencia el cariño que siente por ambos.

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Yahaira Plasencia será tía y expresa su emoción por el embarazo de Silvana: “Estoy orgullosa”. Captura: IG.

Silvana Plasencia aclaró que todavía no conoce el sexo de su bebé

Luego de recibir las felicitaciones de su hermana, Silvana Plasencia hizo una aclaración en redes sociales sobre el sexo de su bebé. La joven precisó que aún no sabe si espera un niño o una niña, por lo que no existe una confirmación sobre este detalle de su embarazo.

Yahaira Plasencia será tía y expresa su emoción por el embarazo de Silvana: “Estoy orgullosa”. Captura: IG.

La precisión surgió luego de que Yahaira se refiriera a la bebé como su sobrina y expresara que esperaba conocerla pronto. Aunque el mensaje de la salsera estuvo cargado de emoción, Silvana explicó que todavía no cuenta con esa información y que, por el momento, ella y Bryan se encuentran disfrutando de la noticia de que serán padres.

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De esta manera, la joven evitó que se diera por confirmado el sexo de su primer hijo, una información que aún está pendiente de conocer. El anuncio de su embarazo, sin embargo, ya representa una de las etapas más importantes para la pareja, que compartió públicamente la ilusión de formar una familia.

Yahaira Plasencia será tía y expresa su emoción por el embarazo de Silvana: “Estoy orgullosa”. Captura: IG.