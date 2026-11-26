La palta, la uva y los arándanos lideran los envíos, mientras que el mango, el plátano, los espárragos y el cacao diversifican la oferta peruana, que llega a más de 100 mercados. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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Las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas superaron los USD 5.639 millones entre enero y septiembre de 2026. El monto representó el 63,8% de las agroexportaciones no tradicionales y significó un incremento de 13,2% frente al mismo periodo del año anterior.

La palta, la uva fresca y los arándanos siguen encabezando los envíos, pero otros productos también amplían la oferta nacional. El mango, el plátano, los espárragos y el cacao forman parte de una canasta que incorpora cultivos de distintas regiones y llega a más de 100 mercados.

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Frutas y hortalizas lideran las agroexportaciones

En los primeros nueve meses del año, las paltas, las uvas frescas y los arándanos frescos ocuparon los primeros lugares del ranking, junto con otras frutas. Estos productos sostienen buena parte de las ventas del sector y mantienen presencia en los principales destinos internacionales.

En 2025, las exportaciones de frutas y hortalizas superaron los USD 8.104 millones. Además, Perú es el principal productor y exportador mundial de arándanos, uvas frescas y quinua; ocupa el segundo lugar en palta y es un proveedor importante de espárragos.

El programa 'Hablemos Claro' presenta una entrevista con Alfredo Ferrero Diez-Canseco, exembajador de Perú en EE.UU. El conversatorio aborda las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, incluyendo el Tratado de Libre Comercio (TLC), oportunidades de inversión y los mecanismos de diálogo diplomático. Se mencionan temas como el comercio agroindustrial y las exportaciones peruanas al mercado estadounidense, así como la figura de Marco Rubio como interlocutor.

La oferta también comprende mango, plátano, cacao, café, jengibre, ajíes y carmín de cochinilla. Estos productos complementan los cultivos de mayor peso en las ventas externas y evidencian la variedad de bienes agrícolas que el país coloca en el comercio internacional.

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Estados Unidos y Europa figuran entre los principales destinos

Los diez principales destinos de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Chile, México, Colombia, China, Ecuador y Canadá. En conjunto, estos países concentraron el 78,7% del valor exportado entre enero y septiembre de 2026.

La presencia en más de 100 mercados ofrece una base para continuar ampliando las ventas externas. En ese proceso, la apertura sanitaria de nuevos destinos resulta clave para que más frutas, hortalizas y otros productos agrícolas puedan ingresar a distintos países.

Tumbes, Piura y otras regiones aumentan sus envíos

Las exportaciones agrarias crecieron en 13 de los 24 departamentos del país hasta septiembre. La costa registró un avance de 5,3% frente al mismo periodo de 2025. Tumbes destacó con un incremento de 269,6%, impulsado por arroz blanqueado, premezclas para alimentación animal y maní sin cáscara.

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Estados Unidos, Holanda y España lideraron los destinos de las exportaciones agrarias peruanas. Los diez principales mercados concentraron el 78,7% de los envíos entre enero y septiembre de 2026. Foto: Andina

Piura registró un aumento de 16,7%, con el mango fresco, el alcohol etílico y las bananas o plátanos frescos entre sus principales productos. En la sierra, Pasco creció 76,3%, debido a mayores envíos de café sin tostar ni descafeinar, lana sin cardar ni peinar y mangos frescos.

En la selva, Madre de Dios avanzó 31,4%, principalmente por las exportaciones de nueces del Brasil sin cáscara, madera moldurada y otras maderas tropicales. Loreto, por su parte, registró un crecimiento de 29,4%, impulsado por cacao en grano crudo y café sin tostar ni descafeinar, entre otros productos.

Senasa busca ampliar el acceso a nuevos mercados

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), acelera la suscripción de protocolos fitosanitarios con distintos países. La finalidad es habilitar el ingreso de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas, lo que también permitiría ampliar las oportunidades comerciales de los pequeños productores.

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Para el cierre de 2026, se estima que las exportaciones agrarias alcanzarían los USD 15.000 millones. La proyección apunta a mayores ingresos para los pequeños productores, más empleo productivo en el campo y un mayor flujo de divisas, además de consolidar al Perú como proveedor internacional de alimentos.