Los actores Giselle Collao y César Ritter aparecen en una escena actual junto a una captura de su participación en la serie Mil Oficios.

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Los actores Giselle Collao y César Ritter volvieron a reunirse para recordar a Lucía y Lalo, los personajes que interpretaron en la serie peruana ‘Mil Oficios’. Ambos participaron en un video que apeló a la memoria de los seguidores de la ficción y recreó la cercanía de una pareja que tuvo presencia en la televisión nacional durante los primeros años de la década de 2000.

La publicación recuperó una referencia musical asociada a la historia de los personajes: “El alma al aire”, de Alejandro Sanz. Con esa canción como fondo, Collao y Ritter retomaron la dinámica que Lucía y Lalo mostraban en pantalla, sin necesidad de una escenografía ni de una nueva producción vinculada a la serie.

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El registro se difundió a través de las redes sociales de Masterlive Perú y generó reacciones de usuarios que reconocieron de inmediato la alusión a la ficción de Panamericana Televisión. Para parte del público, el encuentro funcionó como un regreso a una de las tramas románticas de la producción.

Los actores Giselle Collao y César Ritter participan en una escena grabada en un parque. La actriz camina a lo largo de un sendero de cemento vestida con un top granate y pantalón de mezclilla, mientras el actor, con camisa celeste y jeans, camina detrás de ella y le dirige unas palabras.

Lucía y Lalo fueron una de las parejas recordadas de la serie

‘Mil Oficios’ se emitió en Perú a comienzos de los años 2000 y presentó historias atravesadas por el humor, los conflictos vecinales, el trabajo y las relaciones sentimentales. Dentro de ese universo, Lucía y Lalo construyeron un vínculo que mantuvo presencia entre los televidentes que siguieron la producción.

Collao y Ritter dieron vida a esa pareja en una etapa en la que la serie ocupó un lugar sostenido en la programación nacional. Más de dos décadas después, ambos retomaron la referencia a sus personajes en una escena breve que concentró elementos reconocibles para quienes siguieron la historia original.

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El video no anticipa el regreso de ‘Mil Oficios’ ni una nueva producción con sus personajes, pero sí mostró a los actores nuevamente juntos. La recreación se apoyó en los gestos entre ambos y en una canción que quedó relacionada con el romance de Lucía y Lalo.

Los actores Giselle Collao y César Ritter caminan por un parque durante un reencuentro vinculado a la serie Mil Oficios.

La elección de “El alma al aire” reforzó la conexión con los episodios de la serie. El tema, publicado por Alejandro Sanz en 2000, acompañó a los personajes en la ficción y volvió a ser utilizado como una referencia directa al vínculo que representaron Collao y Ritter.

La canción de Alejandro Sanz conectó el recuerdo televisivo con su próxima visita a Lima

El reencuentro de Giselle Collao y César Ritter se produjo en medio de la expectativa por una nueva presentación de Alejandro Sanz en Perú. El artista español anunció un concierto para el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, en Lima, como parte de su gira “¿Y Ahora Qué +?”.

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La venta anticipada de entradas está prevista para el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, desde las 10:00, mediante Teleticket. Según la información difundida sobre el evento, los clientes de tarjetas de crédito y débito Interbank tendrán descuentos de hasta el 15%, de acuerdo con los términos de la promoción.

El repertorio anunciado contempla canciones de distintas etapas de la carrera del cantante. Entre ellas figuran “Amiga mía”, “Y, ¿si fuera ella?”, “Mi soledad y yo” y “El alma al aire”, la misma composición que acompañó el reciente encuentro entre los intérpretes de Lucía y Lalo.

El cartel oficial confirma el concierto del cantante Alejandro Sanz en el Estadio San Marcos de Lima para el sábado 13 de febrero.

La coincidencia entre el homenaje a ‘Mil Oficios’ y el retorno de Alejandro Sanz a Lima volvió a poner en circulación una referencia musical ligada a la televisión peruana. La canción permitió unir la escena difundida en redes con los capítulos que marcaron la relación de los personajes.

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El reencuentro también recordó el recorrido posterior de sus protagonistas. César Ritter continuó su carrera en producciones de televisión, cine y teatro, mientras que Giselle Collao mantuvo presencia en proyectos artísticos y apariciones públicas. En esta ocasión, ambos dejaron de lado sus trayectorias individuales para retomar una ficción que conserva seguidores.

La publicación no incluyó declaraciones de los actores sobre una eventual nueva colaboración. Por ahora, el video queda como una evocación de Lucía y Lalo, una pareja que volvió a aparecer fuera de la pantalla con la música que ayudó a definir su historia.