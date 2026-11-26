El programa Hablemos Claro de Exitosa entrevista vía Zoom al doctor Leandro Pérez, presidente del cuerpo médico del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote. Durante la transmisión, se exponen las condiciones de atención ante el incremento de casos de dengue, la ocupación total de las camas en la unidad de cuidados intensivos, la habilitación de carpas hospitalarias y la falta de equipamiento médico especializado en la región Áncash.

Guardar

El avance del dengue ya pone en evidencia las limitaciones de los establecimientos de salud, especialmente en el norte del país. En Piura, pacientes que requieren hospitalización ya son atendidos en pasillos y, en algunos casos, el personal debe recurrir a sillas para habilitar espacios. En Chimbote, un hospital tuvo que instalar una carpa para recibir a personas que necesitan hidratación. Los médicos advierten que la capacidad de respuesta es insuficiente frente al aumento de contagios.

La alerta coincide con un repunte importante de la enfermedad. Hasta la semana epidemiológica 45 de 2026, el Perú acumuló 112.610 casos de dengue y 148 defunciones, según el tablero del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa). En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se notificaron 33.289 contagios y 52 defunciones, los casos aumentaron un 238 % y las muertes un 185 %.

PUBLICIDAD

El escenario preocupa principalmente en las regiones del norte, donde se concentra una parte importante de los contagios y fallecimientos. Lambayeque, La Libertad y Piura figuran entre los departamentos más afectados, mientras sus hospitales enfrentan una disponibilidad limitada de camas para pacientes que necesitan cuidados intensivos.

Pacientes con dengue son atendidos en pasillos y sillas en Piura

La situación en Piura refleja la presión que soportan los establecimientos de salud. El médico Julio Barrena, del Colegio Médico de Piura, explicó que el centro de salud de nivel I-4 donde trabaja ya no tiene espacio en el área acondicionada para recibir a pacientes con dengue. Ante la demanda, el personal comenzó a utilizar el pasillo de hospitalización para continuar internando a personas que necesitan atención.

PUBLICIDAD

Durante una emisión del programa Hablemos Claro de Exitosa, el doctor Julio Barrena, especialista del Colegio Médico de Piura, expone la situación sanitaria en la región ante el incremento de contagios de dengue. La transmisión muestra imágenes de pasillos y salas de espera en centros de salud con pacientes, mientras se reporta la ocupación de camas de internamiento y la cifra de fallecidos por la enfermedad.

“Tenemos un área que está condicionada solamente para pacientes con dengue, ya está llena. Estamos utilizando el pasillo de la zona de hospitalización para seguir internando a los pacientes y algunas veces vamos a tener que usar sillas para poder internarlos”, relató en una entrevista con Exitosa.

Barrena indicó que otros establecimientos de la región atraviesan una situación similar y que los hospitales también trabajan con una capacidad límite. Su preocupación se centra en el comportamiento de la enfermedad durante las próximas semanas, cuando las temperaturas podrían continuar aumentando.

El especialista explicó que el calor acelera el ciclo biológico del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue. Según detalló, en condiciones habituales este proceso puede durar entre 10 y 14 días, pero con temperaturas más altas podría reducirse a un periodo de cinco a siete días. Esto favorece una reproducción más rápida del vector y puede contribuir a que aumenten los contagios.

PUBLICIDAD

“Todavía ni siquiera estamos empezando el verano y la temperatura va a ir incrementando”, advirtió.

Chimbote instala una carpa ante la falta de espacio hospitalario

La presión asistencial también se observa en Áncash. En el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, el presidente del Cuerpo Médico, el doctor Leandro Pérez, informó que tuvieron que habilitar una carpa para atender a pacientes que necesitan hidratación por dengue.

“En este momento hemos tenido que habilitar una carpa para poder dar atención a los pacientes”, señaló durante una entrevista. Precisó que el espacio se utiliza para la hidratación y atención de alrededor de diez personas, ante la falta de ambientes suficientes dentro del establecimiento.

PUBLICIDAD

La situación de las unidades de cuidados intensivos también genera preocupación. Pérez indicó que el hospital cuenta con nueve camas UCI, pero solo seis están operativas, las demás están ocupadas. Aclaró que no todos los pacientes internados en estas unidades tienen dengue, pues también reciben a personas con otras enfermedades y emergencias.

El médico cuestionó, además, la falta de equipos para atender a pacientes críticos, entre ellos ventiladores para adultos, niños y recién nacidos, monitores multiparámetro y bombas de infusión. Según explicó, estas carencias limitan la capacidad del hospital para responder a casos que requieren soporte especializado y pueden obligar a gestionar traslados a otros establecimientos, incluso en Lima.

PUBLICIDAD

A pesar de lo graficado, “todavía no hemos empezado la crisis”, sostiene Pérez y advierte que la situación podría agravarse con las lluvias y la acumulación de agua, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

Camas UCI ocupadas al 86,6 %: menos del 2% son pacientes con dengue

ARCHIVO - Jenny Chiroque se sienta en una cama con mosquitero en el Hospital La Merced donde es tratada por dengue en Paita, Perú, el 29 de febrero de 2024. (Foto AP/Martin Mejia, Archivo)

La falta de espacio en los hospitales del norte ocurre en medio de una alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, informó que el país cuenta con 1.183 camas UCI, de las cuales 1.024 estaban ocupadas. Esto representa el 86,6 % de la capacidad disponible, con 159 camas libres.

Sin embargo, hay un dato importante: de las camas ocupadas, 21 correspondían a pacientes con dengue, es decir, alrededor del 1,8 % de la oferta total de UCI. El resto atendía a personas con otras enfermedades y emergencias.

PUBLICIDAD

La situación es especialmente delicada en el norte. La Defensoría del Pueblo informó que, tras consultar a hospitales del Minsa y EsSalud hasta el 25 de noviembre, no encontró camas UCI disponibles en los establecimientos consultados de Lambayeque y Piura. En La Libertad, la disponibilidad reportada se concentraba en seis camas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN). La evaluación también incluyó centros hospitalarios de Áncash, San Martín, Loreto, Ucayali y Tumbes.

Ante este panorama, el Minsa anunció coordinaciones con EsSalud y las Fuerzas Armadas para ampliar la capacidad de atención. También contempla un convenio con clínicas privadas si la demanda supera los recursos del sistema público. Entre las medidas anunciadas figuran el apoyo de 14 hospitales de Lima a establecimientos de otras regiones mediante asistencia especializada y telemedicina.

PUBLICIDAD