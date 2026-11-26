Un mapa del Senamhi detalla temperaturas de hasta 32,4 grados en distritos de Lima junto a la fotografía de un hombre que se seca el sudor bajo el sol. (Infobae Perú)

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El calor se intensifica en Lima Metropolitana. Este jueves 26 de noviembre, la sensación térmica alcanzó los 37 °C en La Molina, mientras que Carabayllo registró 36 °C y San Juan de Lurigancho llegó a 35 °C, según el mapa de sensación térmica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Las altas temperaturas se reportan desde las primeras horas de la mañana en distintos sectores de la capital, donde los valores reales también alcanzaron niveles elevados. La humedad presente en el ambiente contribuye a incrementar la sensación de bochorno, especialmente en las zonas más cálidas de Lima.

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¿En qué distritos de Lima se siente más calor?

El mapa difundido por el Senamhi muestra que Lima Este y Lima Norte concentran los valores más altos de sensación térmica. La Molina encabeza los registros con 37 °C, seguida de Carabayllo, donde el calor se siente como si la temperatura alcanzara los 36 °C.

Una mujer se cubre del sol intenso en el centro histórico de Lima durante la alerta por el Fenómeno El Niño emitida por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Juan de Lurigancho, la sensación térmica llega a los 35 °C, mientras que Santa Anita y Jesús María presentan valores de 34 °C. Otros distritos, como San Martín de Porres, Santiago de Surco y Villa María del Triunfo, registran 33 °C.

Estos son los valores que aparecen en el mapa meteorológico:

La Molina: 37 °C

Carabayllo: 36 °C

San Juan de Lurigancho: 35 °C

Santa Anita: 34 °C

Jesús María: 34 °C

San Martín de Porres: 33 °C

Santiago de Surco: 33 °C

Villa María del Triunfo: 33 °C

Lurigancho: 32 °C

Temperaturas alcanzan los 32 °C en Lima

El calor también se refleja en las mediciones de las estaciones meteorológicas. La Molina registró una temperatura de 32 °C, mientras que Carabayllo alcanzó los 31,5 °C. Estos valores se reportaron en medio de una jornada con temperaturas elevadas desde la mañana.

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La humedad presente en la capital, sumada al calor, incrementa la sensación de bochorno y puede generar mayor incomodidad, especialmente en niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, así como en quienes realizan actividades al aire libre.

Senamhi mantiene aviso meteorológico de nivel rojo hasta el 28 de noviembre

El Senamhi mantiene vigente un aviso meteorológico de nivel rojo por incremento de las temperaturas diurnas en la costa, que comenzó el miércoles 25 de noviembre y continuará hasta el sábado 28 de noviembre.

Para este jueves, la entidad calcula que las temperaturas diurnas en la costa central se mantendrán entre los 25 °C y 32 °C. El pronóstico contempla condiciones cálidas, con mayor incidencia de radiación solar y un incremento del calor durante las horas centrales del día.

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Este escenario se presenta en medio de las condiciones asociadas al Niño Costero extraordinario, cuya evolución mantiene en vigilancia a las autoridades meteorológicas ante los posibles efectos sobre las temperaturas y las lluvias en los próximos meses.

Recomendaciones

Ante el incremento de las temperaturas y la sensación de bochorno en Lima Metropolitana, se recomienda tomar precauciones para evitar problemas de salud asociados a la exposición al calor:

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuando la radiación ultravioleta suele ser más intensa.

Mantenerse hidratado durante el día, incluso si no se tiene sed.

Usar sombrero de ala ancha, ropa ligera, holgada y de colores claros, además de lentes de sol y protector solar.

Permanecer en lugares ventilados y buscar sombra cuando se realicen actividades al aire libre.

Evitar ejercicios físicos intensos durante las horas de mayor calor y procurar realizarlos temprano por la mañana o al atardecer.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden ser más vulnerables a las altas temperaturas.

Reconocer síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad o sudoración excesiva, que pueden advertir sobre agotamiento por calor.