El boom de las frutas y hortalizas peruanas: exportaciones crecen 14,9% y rozan los USD 4.000 millones

En 2025, las ventas externas de frutas y hortalizas superaron los USD 8.104 millones y alcanzaron destinos en más de 130 mercados internacionales. Foto: Andina

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Las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas mantienen su expansión en los mercados internacionales. Entre enero y julio de este año, los envíos de estos productos alcanzaron los USD 3.929 millones, monto que representó el 62,3% de las agroexportaciones no tradicionales y un incremento de 14,9% frente al mismo periodo de 2025.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por productos como las paltas, uvas frescas, arándanos frescos y mangos frescos, que forman parte de la oferta agrícola peruana con mayor presencia internacional. Los productos del sector llegan actualmente a más de 130 mercados alrededor del mundo.

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Paltas, uvas, arándanos y mangos lideran los envíos

Entre los productos que encabezaron el ranking agroexportador durante los primeros siete meses del año destacan las paltas, las uvas frescas, los arándanos frescos y los mangos frescos. A esta oferta se suman otras frutas y hortalizas que mantienen presencia en distintos destinos internacionales.

El desempeño de estos productos se enmarca en el posicionamiento alcanzado por la agricultura peruana durante los últimos años. Al cierre de 2025, las exportaciones de frutas y hortalizas superaron los USD 8.104 millones y llegaron a más de 130 mercados.

El programa 'Hablemos Claro' presenta una entrevista con Alfredo Ferrero Diez-Canseco, exembajador de Perú en EE.UU. El conversatorio aborda las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, incluyendo el Tratado de Libre Comercio (TLC), oportunidades de inversión y los mecanismos de diálogo diplomático. Se mencionan temas como el comercio agroindustrial y las exportaciones peruanas al mercado estadounidense, así como la figura de Marco Rubio como interlocutor.

Estados Unidos concentra la mayor parte de los envíos

Los principales destinos de las exportaciones agrarias peruanas durante el periodo analizado fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Inglaterra, Colombia, Ecuador, China y Canadá.

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En conjunto, estos diez mercados concentraron el 78,5% del valor FOB de las exportaciones agrarias registradas entre enero y julio. La presencia de los productos peruanos en estos destinos refleja el alcance que ha adquirido la oferta agrícola nacional en los mercados internacionales.

Agroexportaciones alcanzan USD 6.840 millones

Las agroexportaciones totales sumaron USD 6.840 millones durante los primeros siete meses del año, cifra que significó un crecimiento de 2,5% respecto al mismo periodo de 2025. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el resultado muestra el dinamismo del sector, especialmente en los mercados del hemisferio norte.

De acuerdo con el ministerio, Perú se consolidó como el primer exportador mundial de uvas y arándanos y ocupa el segundo lugar como exportador mundial de palta. Además, figura entre los principales proveedores internacionales de espárragos frescos, cítricos y mangos.

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Entre enero y julio, el valor de las agroexportaciones llegó a USD 6.840 millones, con un aumento de 2,5% frente al mismo periodo de 2025. Foto: Andina

Envíos agrícolas mantienen crecimiento pese al Fenómeno El Niño

Midagri señaló que el valor de las exportaciones agrarias continúa aumentando pese a la presencia del Fenómeno El Niño y sus efectos sobre la actividad agrícola.

En paralelo, el ministerio, mediante el Senasa, viene acelerando la suscripción de nuevos protocolos fitosanitarios con distintos países. Estos acuerdos buscan facilitar el acceso de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas peruanos a nuevos mercados y generar oportunidades para los pequeños productores.

Midagri proyecta USD 15.000 millones para 2026

Para el cierre del año, Midagri estima que las exportaciones agrarias alcanzarían los USD 15.000 millones. La proyección considera el desempeño que viene mostrando el sector en los mercados internacionales.

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Según el ministerio, este resultado permitiría generar mayores ingresos, impulsar el empleo productivo en el campo y aumentar el flujo de divisas. Asimismo, contribuiría a reforzar la presencia de los productos agrícolas peruanos en los principales mercados internacionales.