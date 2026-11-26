Tribunal de Apelaciones ratificó sanción económica a Pablo Guede

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Alianza Lima se prepara para la final de la Liga 1 2026, en la que enfrentará al ganador de la llave entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo. El equipo blanquiazul busca llegar en buenas condiciones a la definición del campeonato, mientras aguarda por la resolución de esa serie.

En medio de los trabajos previos, los íntimos recibieron una noticia vinculada con Pablo Guede. El entrenador se encuentra en recuperación tras una operación de emergencia.

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Tribunal de Apelaciones ratificó sanción económica a Pablo Guede

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 decidió sancionar a Pablo Guede por el fuerte enfrentamiento que tuvo con Hernán Barcos al finalizar el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El DT recibió una suspensión de 2 fechas, el cual ya cumplió: no dirigió frente Los Chankas y FC Cajamarca.

Además, fue multado con el pago de 8 UIT (S/ 44,000, a razón de S/ 5,500 por UIT). Alianza Lima realizó una apelación para reducir el monto a pagar, pero el Tribunal de Apelaciones del campeonato ratificó dicho castigo y los ‘blanquiazules’ deberán abonar si o si la cuantiosa suma de dinero.

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“DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor PABLO ADRIÁN GUEDE en contra de la Resolución No. 02 emitida por la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana en el expediente L1.O-106-26. CONFIRMAR la Resolución No. 02, emitida por la Comisión Disciplinaria en el Expediente L1.O-109-26, en todos los extremos impugnados”, se lee en la resolución.

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre sanción económica a Pablo Guede

¿Cuál es el estado de salud de Pablo Guede?

Pablo Guede fue operado de emergencia por un cuadro de apendicitis aguda, informó Alianza Lima a través de sus redes sociales.

La intervención ocurrió después de la victoria blanquiazul frente a FC Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva. El club señaló que la operación fue exitosa y que el entrenador se encuentra estable en una clínica local.

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“De acuerdo con las indicaciones médicas, el profesor iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días”, indicó el comunicado.

Alianza Lima recibió una noticia alentadora sobre Pablo Guede luego de su intervención quirúrgica de urgencia. El estratega argentino permanece estable y comenzará su recuperación bajo supervisión médica. (Alianza Lima)

Durante la ausencia de Guede, el comando técnico del entrenador dirigirá las prácticas del plantel. La institución aseguró que la planificación no tendrá modificaciones.

“Durante su ausencia, las sesiones de trabajo están a cargo de su comando técnico, manteniendo sin alteraciones la planificación establecida”, agregó el club.

El club victoriano se prepara para disputar la final de la Liga 1 2026 ante el ganador de la semifinal entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes.

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Aunque su recuperación médica marcará los próximos días, Pablo Guede ya resolvió otro asunto pendiente: cumplió su sanción y está habilitado para volver a dirigir desde la zona técnica. (Melanie Palomino)

Fecha confirmada de las finales de la Liga 1 2026

Los ‘play offs’ de la Liga 1 2026 se disputarán con partidos de ida y vuelta, tanto en las semifinales como en la final por el título nacional.

Si el campeonato se define mediante esa instancia, el primer partido de la final se jugará el martes 8 de diciembre y el encuentro de vuelta quedó programado para el domingo 13 de diciembre.

Cabe destacar que si hay igualdad en el marcador global, el campeón se determinará por medio de penales. No habrá tercer duelo, y tampoco tiempo extra.