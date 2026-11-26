Familiares de Raquel Rojas Anco protestan en los exteriores de la clínica Omed en Tacna para exigir justicia y el esclarecimiento de su muerte tras someterse a una intervención quirúrgica. Los manifestantes portan carteles y fotografías frente al establecimiento, que permanece cerrado, mientras brindan declaraciones a un reportero sobre las circunstancias del procedimiento y la actuación de los médicos encargados.

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Una mujer de 45 años murió en la clínica Omed de Tacna tras someterse a una lipoescultura, y su familia denuncia que el médico responsable permanece desaparecido y que el establecimiento se negó a dar explicaciones durante toda la noche.

Raquel Rojas Anco, vecina del puerto de Ilo, viajó sola hasta Tacna para someterse al procedimiento estético. Según su hermana, le habían presentado la intervención como algo “ambulatorio y fácil”, razón por la que tomó la decisión sin informar a su esposo ni al resto de su familia. “Mi cuñado tampoco sabía el procedimiento que iba a hacer. Hasta ayer nos enteramos recién que era una liposcultura”, relató la familiar en declaraciones a Exitosa Tacna.

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La mujer acababa de cumplir 45 años —apenas diez días antes del episodio— y era descrita por su entorno como una persona trabajadora y emprendedora que había construido su negocio “desde abajo”. No tenía hijos, pero llevaba varios años casada con su esposo, quien al cierre de la cobertura se encontraba sentado en la vereda frente a la clínica, visiblemente afectado y acompañado por uno de los abogados que asistió a la familia.

Familiares de una mujer fallecida tras una lipoescultura exigen explicaciones con pancartas frente a la clínica Omed en Tacna.

El médico señalado como responsable de la intervención es Johan Zubieta Vargas, un cirujano que, según los familiares, operaba en la clínica solo los días martes y miércoles porque viajaba desde Lima. “El doctor se llama Johan Zubieta Vargas, el cual ni lo hemos visto, ni siquiera nos ha dado la cara cuando hemos llegado. Hasta el día de hoy está desaparecido. Es un asesino, tiene que dar la cara”, afirmó la hermana de la víctima ante las cámaras del canal.

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La clínica cerró sus puertas y tapó las ventanas con cartulinas

Desde que se conoció la muerte, la sede de la clínica Omed donde ocurrió la intervención permaneció cerrada. Según la familia, al llegar a las instalaciones encontraron que el personal había cubierto con cartulinas y papeles las mamparas de vidrio de la entrada. “Hemos tocado la puerta, hemos tocado el timbre, nada. Ellos están adentro, ellos tienen cámaras. Es una burla. Ellos están mirándonos”, aseguró la hermana de Rojas Anco.

La noche anterior a la cobertura, varios familiares permanecieron en el lugar hasta la madrugada esperando alguna explicación. Una administradora se hizo presente, pero tampoco ofreció información sobre lo ocurrido. Ningún representante de la clínica se acercó a dar detalles sobre la intervención, el estado de la paciente o las causas del deceso.

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Familiares de Raquel Rojas exigen justicia frente a la clínica Omed en Tacna tras su fallecimiento durante una intervención quirúrgica.

El establecimiento no entregó documentación ni informó sobre los análisis previos

La familia manifestó que la clínica no entregó ningún informe ni documentación relacionada con la cirugía. Tampoco se les informó si se realizaron los análisis prequirúrgicos que el protocolo médico exige antes de cualquier procedimiento de este tipo. “Eso es lo que queremos saber, al menos que nos enseñen eso. Queremos respuestas”, indicó la hermana de la víctima.

La única versión que trascendió del establecimiento fue que la muerte se debió a una reacción alérgica a un medicamento, hipótesis que la familia rechazó de plano. “Eso es mentira, porque mi hermana no tenía ningún tipo de alergias. Ella era una persona muy sana”, respondió la hermana. La necropsia de ley, que se esperaba entregar durante la tarde del día de la cobertura, es el único elemento que podría aclarar las causas del fallecimiento.

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Los efectivos de Criminalística levantaron el cuerpo mientras el esposo declaraba hasta las 3 de la madrugada

El cuerpo de Raquel Rojas Anco fue retirado por personal de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor y se retiró del lugar. En paralelo, el esposo de la víctima fue trasladado a prestar declaración y estuvo en ese proceso hasta aproximadamente las 3 de la mañana. Según la familia, en ningún momento del operativo se les informó qué había ocurrido ni qué seguía de ahí en adelante.

Familiares de la mujer fallecida tras someterse a una cirugía estética protestan con carteles frente a la clínica Omed en Tacna.

La familia también cuestionó el rol de la Policía presente en el lugar, al señalar que no tenían claro si los efectivos estaban allí para protegerlos a ellos o para resguardar a los representantes de la clínica. Reclamaron que la autoridad solicitara de inmediato las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para reconstruir los momentos previos y posteriores a la intervención.

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La clínica ya registraría un antecedente de muerte en 2020

Durante la cobertura, la hermana de la víctima reveló que la clínica Omed habría registrado otro caso de muerte en el año 2020, también en sus instalaciones de Tacna. Según indicó, el expediente fue archivado en un primer momento, pero los familiares de esa víctima lo reabrieron en 2022. La información, dijo, fue obtenida a través de publicaciones en Facebook.

El dato abre interrogantes sobre los controles que ejercen las autoridades sanitarias sobre estos establecimientos. “Así como esta clínica, hay muchas clínicas alrededor de Tacna que ofrecen servicios a bajo precio y operan sin licencia. Así como mi hermana, va a haber muchas más víctimas”, advirtió la familiar, que hizo un llamado explícito a las autoridades para que fiscalicen el funcionamiento de este tipo de centros de estética.

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La familia exige justicia y pide que el caso no quede impune

Los familiares de Rojas Anco se mantuvieron en la puerta de la clínica durante toda la mañana con carteles y fotografías de la víctima, a la espera de que algún representante del establecimiento saliera a dar explicaciones. “Pido justicia. Pido que se esclarezca lo más pronto posible la muerte de mi hermana y que no quede impune”, declaró la hermana ante Exitosa Tacna.

La familia también anunció que visitaría las otras sedes que la clínica Omed tiene en la ciudad —al menos tres, según sus propias estimaciones— y que regresarían a la morgue una vez que estuviesen disponibles los resultados de la necropsia. Dos abogados acompañaron a los familiares durante las gestiones del día, según se observó en la transmisión en vivo del canal.

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