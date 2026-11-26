Durante el evento CADE Ejecutivos, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Raúl Barrios, ofreció declaraciones sobre la informalidad y la inserción juvenil en el mercado laboral peruano. En la entrevista transmitida en vivo, Barrios planteó esquemas de contratación diferenciados que contemplen seguro médico, una semana de vacaciones y media gratificación anual como alternativa para incorporar a nuevos trabajadores al sector formal.

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El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, sostuvo que los jóvenes que ingresan al mercado laboral aceptarían un régimen con beneficios reducidos si eso les permitiera salir de la informalidad. Según planteó, un seguro médico, una semana de vacaciones y media gratificación anual serían condiciones que muchos considerarían favorables frente a la falta de cobertura laboral.

En declaraciones a Canal N durante el CADE Ejecutivos 2026, Barrios cuestionó el nivel de costos que, a su juicio, implica contratar trabajadores en planilla. “Cuando tú pones un trabajador en planilla, se te incrementa el costo en 45%”, afirmó.

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El dirigente empresarial vinculó ese escenario con la elevada informalidad de las microempresas. Indicó que este sector registra cerca de 90% de informalidad y sostuvo que las exigencias laborales actuales dificultan que los empleadores formalicen a sus trabajadores.

Barrios propuso un régimen escalonado para quienes ingresan al mercado laboral

Barrios mencionó la denominada ley Pulpín, anulada tras las protestas que generó en 2015, como una alternativa que, según su posición, habría permitido una incorporación gradual de jóvenes al empleo formal.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, sostuvo que los jóvenes que ingresan al mercado laboral aceptarían un régimen con beneficios reducidos. - Canal N (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El chico de 18 años que sale de la universidad o que termina la secundaria, si recibe un seguro médico, una semana de vacaciones y media gratificación al año, va a estar sumamente contento, porque hoy día no tiene nada”, declaró el titular de la CCL.

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El empresario señaló que cada año ingresan alrededor de 350 mil jóvenes al mercado laboral y consideró que se requiere una modalidad de contratación específica para ese grupo. El planteamiento contempla beneficios iniciales menores a los establecidos en el régimen laboral general, con incrementos posteriores de acuerdo con la experiencia y capacitación del trabajador.

“Hoy día está en la informalidad, no tiene vacaciones, no tiene compensación por tiempo de servicios ni tiene absolutamente nada”, dijo Barrios. También sostuvo que la discusión debería incorporar la opinión de los propios jóvenes y afirmó que la Cámara realizó un sondeo sobre esa posibilidad, aunque no detalló sus resultados ni la metodología aplicada.

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La Cámara de Comercio de Lima cuestionó los costos de la contratación formal

Durante la entrevista, Barrios enumeró como factores de costo los 30 días de vacaciones, las dos gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios y los feriados. Afirmó que, en algunos casos, trabajar durante un feriado exige un pago equivalente a tres jornadas. Cabe indicar que en Brasil también se dan 30 días de vacaciones y el nivel de informalidad es de solo 37%.

Se realizará la presentación oficial del estudio “El talento que requieren las empresas peruanas”, desarrollado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con el apoyo de la Unión Europea. Foto: Andina

La propuesta aparece en medio del debate sobre la informalidad laboral y las medidas necesarias para ampliar la base de trabajadores con protección social. Barrios planteó que un sistema gradual permitiría abrir una puerta de entrada a la formalidad para quienes hoy se desempeñan sin contrato ni acceso a prestaciones.

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El presidente de la CCL también se refirió a otros problemas que, según dijo, afectan a las empresas: la inseguridad, la corrupción y las economías ilegales. Señaló que varios negocios ya incorporan en sus costos un monto asociado a la extorsión y denunció que la burocracia puede derivar en pedidos de dinero por parte de funcionarios.

La CCL prepara un proyecto para limitar el gasto corriente regional

Barrios adelantó que la Cámara prepara un proyecto de ley para establecer límites al gasto corriente de los gobiernos regionales. Indicó que entre 70% y 80% de los recursos de esas administraciones se destina al pago de planillas, lo que reduce la capacidad de inversión en infraestructura.

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Como ejemplo, citó el caso de Cajamarca, que, de acuerdo con sus declaraciones, recibe 4.000 millones de soles anuales y destina 3.000 millones al pago de personal. La iniciativa buscaría que los gobiernos regionales no utilicen más de 20% o 30% de sus ingresos en gasto corriente.