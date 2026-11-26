Cinco funcionarios de traje formal permanecen de pie tras una mesa donde se exhiben vasijas y restos cerámicos tradicionales sobre una tela andina.

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El regreso de 16 objetos arqueológicos al Perú pondrá fin a un recorrido que los llevó fuera de su territorio de origen. Las piezas, vinculadas con las culturas Nasca y Chimú, fueron restituidas de manera voluntaria el 25 de noviembre durante una ceremonia en el Museo Etnográfico de Budapest.

Los bienes habían sido cedidos a ese museo por un ciudadano húngaro y quedaron bajo custodia de la institución hasta su entrega a la Embajada del Perú. Desde allí, serán trasladados al país para incorporarse nuevamente al patrimonio cultural peruano.

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El conjunto reúne vasijas, platos, un cincel y crisoles, objetos que permiten aproximarse a prácticas domésticas, productivas y rituales de sociedades prehispánicas de la costa sur y norte. Su cronología abarca desde el Intermedio Temprano, entre 200 a. C. y 600 d. C., hasta el Intermedio Tardío, entre 1000 y 1476 d. C., e incluye referencias al Horizonte Medio, de 600 a 1000 d. C.

La cerámica Nasca registra una tradición de la costa sur

La cultura Nasca se desarrolló principalmente en los valles de la actual región de Ica. Es reconocida por una producción cerámica policroma, con recipientes decorados mediante figuras humanas, animales, plantas y seres mitológicos. Estas representaciones constituyen una fuente central para conocer su universo simbólico y sus actividades cotidianas.

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Un representante ofrece un discurso durante la ceremonia de restitución de objetos arqueológicos a Perú coordinada con el Museo de Etnografía en Hungría.

También se asocia a Nasca con los geoglifos trazados en las pampas de Nazca y Palpa, así como con sistemas de manejo del agua adaptados a una zona de condiciones áridas. Los acueductos subterráneos, conocidos como puquios, permitieron canalizar recursos hídricos para la agricultura y el abastecimiento de poblaciones.

Las piezas de esta tradición deben ser evaluadas por especialistas cuando lleguen al Perú, a fin de precisar su procedencia, función y estado de conservación. El retorno permite que ese trabajo se realice dentro del marco institucional encargado de proteger el patrimonio arqueológico nacional.

El legado Chimú se extendió por gran parte de la costa norte

La cultura Chimú tuvo como centro político y administrativo a Chan Chan, en el valle de Moche, cerca de la actual ciudad de Trujillo. Entre los siglos XII y XV, su dominio se extendió por una amplia franja de la costa norte peruana antes de la incorporación de ese territorio al Tahuantinsuyo.

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Su producción material incluyó cerámica, textiles, objetos de madera y trabajos de metal. La cerámica chimú suele presentar tonalidades oscuras y superficies pulidas, mientras que sus recipientes muestran con frecuencia escenas de fauna marina, actividades de pesca y figuras vinculadas con la vida de la costa. Los crisoles restituidos remiten, a su vez, a técnicas asociadas al trabajo de metales y a procesos de manufactura que tuvieron importancia en las sociedades andinas.

Autoridades en el Museo Etnográfico de Budapest exhiben el acuerdo de restitución voluntaria de 16 piezas prehispánicas al Estado peruano.

Chan Chan, construida principalmente con adobe, conserva recintos, corredores, plazas y complejos amurallados que dan cuenta de una organización urbana de gran escala. La ciudad fue inscrita por la Unesco como Patrimonio Mundial en 1986 y permanece en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro por su vulnerabilidad frente a las lluvias y otros factores ambientales.

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La entrega se apoyó en mecanismos de cooperación cultural

La ceremonia reunió al embajador del Perú en Hungría, Edgard Pérez Alván; al secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Sociales y Cultura, Zsolt Sári; al director general del Museo Etnográfico de Budapest, Lajos Kemecsi, y al subsecretario de Estado para la Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores húngaro, Gábor Csaba.

Pérez Alván destacó los convenios internacionales y los mecanismos de cooperación que respaldan el retorno de bienes culturales a sus países de origen. La restitución de las 16 piezas arqueológicas se concretó con la participación del museo, las autoridades húngaras y la representación diplomática peruana, que coordinará el traslado de los objetos.

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