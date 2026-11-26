Hurtado permanece recluido desde setiembre de 2024.

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Un giro radical tomó el proceso penal contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ por el presunto intercambio de favores con la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta. El lunes, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria declaró nula la acusación con la que el Ministerio Público requería 30 años de prisión en su contra.

Ahora bien, sin un requerimiento acusatorio que analizar, la etapa intermedia (conocida como control de acusación) del proceso penal se encuentra estancada. El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso que se continúe la etapa intermedia una vez que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presente una nueva acusación.

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Sin embargo, ello podría tomar días, semanas, incluso meses. Y es que la Fiscalía Suprema debe rehacer el requerimiento sin considerar la disposición fiscal que Checkley anuló. Para hacerse una idea, el requerimiento anulado (sobreseimiento y acusación) contaba con más de 500 hojas.

Penas que solicitaba Fiscalía contra Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y otros.

¿Andrés Hurtado sale o no?

Mientras tanto, Andrés Hurtado permanecerá en prisión preventiva, por ahora, hasta setiembre de 2027. Recientemente la defensa de ‘Chibolín’ solicitó el cese; sin embargo, el mismo Checkley declaró infundado el pedido. La Sala Penal Permanente podría confirmar o revocar dicho fallo.

Justamente en dicha apelación, la defensa de Hurtado podría invocar como hecho nuevo que la acusación fiscal fue declarada nula por irregularidades atribuibles en su totalidad al Ministerio Público. Los jueces supremos podrían valorar positivamente dicho situación e incluso determinar un eventual cese.

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Otros procesos

Cabe precisar que la prisión preventiva dictada en la investigación por los presuntos favores con la fiscal Elizabeth Peralta es la única medida que impide que Andrés Hurtado salga en libertad, aunque mantiene otros procesos abiertos.

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Por ejemplo, en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada viene siendo procesado por presunto lavado de activos. En dicho expediente se solicitaron 8 meses en su contra; sin embargo, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aún no toma una decisión.

Por otro lado, Hurtado también está siendo procesado en la Corte Superior de Justicia de Lima por presuntamente haber intercedido ante la entonces superintendente de Migraciones, Roxana de Águila, para acelerar el proceso de desnacionalización de Roberto Siucho. Aquí se dictó prisión preventiva, pero el plazo venció.

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¿Por qué se anuló la acusación que pedía 30 años de prisión?

La anulación de la acusación contra Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta se fundamentó en dos vicios procesales detectados por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.

Primero, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sustentó parte de su acusación en la disposición 33, con la que había “precisado” la descripción y la imputación jurídica de dos de los tres hechos investigados. Sin embargo, esa disposición ya había sido dejada sin efecto por el propio juez Checkley, al resolver una tutela de derechos presentada por uno de los acusados, Javier Miu Lei. El juez advirtió que la disposición se emitió cuando la investigación preparatoria ya había concluido, sin que los abogados de los investigados pudieran ejercer su derecho a la defensa.

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La Fiscalía argumentó que su decisión fue apelada y que la acusación se presentó antes del fallo de Checkley. El magistrado rechazó ese argumento: sostuvo que las resoluciones judiciales surten efecto incluso si son impugnadas (salvo las que cierran el caso), y que haber usado una disposición anulada no es una irregularidad subsanable, sino que compromete las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, lo que configura una “nulidad absoluta”.

Además, las defensas de Miu Lei y Peralta señalaron que la Fiscalía modificó, sin explicación, la modalidad del delito de tráfico de influencias: durante la investigación preparatoria se atribuyó la modalidad de “influencias reales”, pero en la acusación final se cambió a “influencias simuladas”. El juez Checkley consideró que el Ministerio Público debía justificar ese cambio de calificación jurídica y no lo hizo, lo que afectó el derecho a la defensa de los procesados, ya que no pudieron prepararse frente a la nueva imputación.

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Por estos motivos, el Juzgado declaró nula la acusación fiscal —que pedía 30 años de prisión para Hurtado y 24 para Peralta— y ordenó al Ministerio Público presentar un nuevo requerimiento acusatorio que respete el debido proceso y el derecho de defensa.