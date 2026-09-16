Estas son las frutas que más exportó Perú en lo que va del año: ¿cuánto se vendió?

Los mangos frescos generaron USD 264 millones. Foto: Freshis

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Las agroexportaciones peruanas alcanzaron los USD 6.840 millones entre enero y julio de 2026, de acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El monto representa un crecimiento de 2,5% frente a los primeros siete meses del año pasado y refleja el avance de las ventas de productos agrícolas en los mercados internacionales.

Dentro de esta cifra, los envíos de productos no tradicionales concentraron la mayor parte del valor exportado, con las paltas, las uvas frescas y los arándanos frescos entre los principales productos comercializados. Estados Unidos, Holanda y España encabezaron la lista de destinos para las agroexportaciones peruanas durante el periodo analizado.

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Agroexportaciones no tradicionales concentran la mayor parte de las ventas

Entre enero y julio, las agroexportaciones no tradicionales sumaron USD 6.305 millones, 2,7% más que en el mismo periodo de 2025. Las paltas lideraron este grupo con USD 1.128 millones y una participación de 17,9% del total, seguidas por las uvas frescas, con USD 806 millones (12,8%), y los arándanos frescos, con USD 620 millones (9,8%).

El listado continuó con los mangos frescos, que generaron USD 264 millones (4,2%), y el cacao en grano crudo, con USD 223 millones (3,5%). También destacaron los espárragos frescos, con USD 185 millones; las demás frutas frescas, con USD 147 millones; los alimentos para animales, con USD 122 millones; el mango congelado, con USD 115 millones, y los demás cítricos, con USD 109 millones. En conjunto, estos 10 productos representaron el 59% de la oferta exportable no tradicional.

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El cacao en grano crudo alcanzó exportaciones por USD 223 millones. Foto: Perfect Daily Grind

Productos que más aumentaron sus ventas

Al comparar los resultados acumulados hasta julio con el mismo periodo de 2025, los arándanos frescos registraron un incremento de 64,8%, mientras que las uvas frescas avanzaron 18,2% y las paltas aumentaron 7,6%. Estas variaciones se encuentran entre las que más contribuyeron al crecimiento de las agroexportaciones durante el periodo.

Otros productos también presentaron aumentos importantes. El alcohol etílico registró un alza de 151%; las demás frutas frescas crecieron 29,4%; los mangos frescos, 13,6%; los demás aceites y grasas vegetales, 104,5%; la quinua, 23,2%; el jugo de maracuyá, 31%, y las demás semillas de hortalizas, 63,6%.

Productos tradicionales y principales mercados de destino

En el caso de las agroexportaciones tradicionales, el valor alcanzó los USD 535 millones entre enero y julio, lo que significó un aumento de 0,4% respecto de 2025. Entre los productos que explicaron este resultado estuvieron el azúcar refinada, con USD 26 millones; la lana sin cardar ni peinar, con USD 7,4 millones, y la melaza de caña, con USD 6,2 millones.

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Las ventas de estos tres productos aumentaron 32,2%, 74,4% y 24,2%, respectivamente, y en conjunto explicaron el 7,5% de las exportaciones tradicionales. En tanto, los principales destinos de las agroexportaciones peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Inglaterra, Colombia, Ecuador, China y Canadá. Estos 10 mercados concentraron el 78,5% del valor exportado.

Los principales destinos fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Inglaterra, Colombia, Ecuador, China y Canadá. Foto: Hotele.com

Superávit agrario y desempeño regional

A julio de 2026, la balanza comercial agraria registró un superávit de USD 2.610 millones. En términos absolutos, las exportaciones aumentaron aproximadamente USD 170 millones frente al periodo comparable, mientras que las importaciones crecieron USD 233 millones. El comercio agrario total, por su parte, se incrementó 3,8%.

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Por regiones, las agroexportaciones tuvieron un comportamiento favorable en 15 de los 24 departamentos del país durante los primeros siete meses del año. La costa mostró el mayor dinamismo entre las zonas del país, con un crecimiento de 6,6% en sus envíos al exterior.