Bianca Buchelli recibió el premio a Mejor Actriz por su interpretación de Ana, una adolescente que estudia en un internado católico.

Guardar

La película peruana ‘Sobre el acantilado’ obtuvo el Gran Premio a Mejor Película en la competencia oficial del Tallinn Black Nights Film Festival, certamen internacional realizado en Estonia. El largometraje, dirigido por la cineasta Enrica Pérez, también recibió el premio a Mejor Actriz para su protagonista, Bianca Buchelli, por su interpretación de Ana.

La cinta se impuso en la 30.ª edición del festival, conocido como PÖFF por sus siglas en estonio. Según informó la Cancillería peruana, ambos reconocimientos se entregaron el 20 de noviembre, tras el estreno mundial de la producción en la competencia oficial.

PUBLICIDAD

El premio principal incluye un incentivo de 20 mil euros otorgado por la ciudad de Tallin. El monto será compartido entre la directora y los productores de la obra. De acuerdo con el equipo de la película, se trata de la primera vez que una producción peruana recibe el máximo galardón de este festival.

El Tallinn Black Nights Film Festival reúne cada año a producciones de distintos países y está acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). La competencia oficial fue evaluada por un jurado presidido por el guionista y director británico Christopher Hampton, ganador de dos premios Oscar.

PUBLICIDAD

El jurado destacó la construcción integral de la película

El reconocimiento a ‘Sobre el acantilado’ abarcó el trabajo conjunto de sus áreas creativas y técnicas. El jurado resaltó la dirección, el guion, las actuaciones, la fotografía, el diseño y la música, elementos que contribuyen a construir la atmósfera de la historia.

La directora Enrica Pérez vuelve al largometraje después de “Climas”, película con la que inició su recorrido en la ficción cinematográfica. Su nueva obra tiene como título internacional On Top of the Cliff y es una coproducción entre Perú, México y Suiza.

Enrica Pérez dirigió ‘Sobre el acantilado’, película peruana que obtuvo el Gran Premio del Festival de Cine de Tallin.

La producción está encabezada por Enid “Pinky” Campos, Martha Orozco y Joël Jent. El proyecto fue desarrollado por las compañías Sexto Sentido y Marth Films, con la participación de Del Barrio Producciones, empresa dirigida por Michelle Alexander, que ingresó a la coproducción de largometrajes con esta cinta.

PUBLICIDAD

La dirección de fotografía estuvo a cargo de la mexicana Sarasvati Herrera, quien formó parte del equipo de la adaptación de “Cien años de soledad” para Netflix. La película se rodó íntegramente en Lima durante agosto de 2025.

La delegación peruana que asistió a la ceremonia en Estonia estuvo conformada por Pérez, Buchelli, los coproductores Enid Campos e Iván Orlic, además de Martha Orozco y Joël Jent. También viajaron las actrices Vanessa Demichelli y Uma Mikati.

Bianca Buchelli, una adolescente marcada por la fe y la obsesión

El premio a Mejor Actriz recayó en Bianca Buchelli, quien da vida a Ana, una adolescente de 16 años que estudia en un internado católico femenino. La joven desea alcanzar la santidad y practica penitencias en secreto, hasta que la llegada de una nueva alumna altera el orden que intenta preservar.

PUBLICIDAD

Rebecca, interpretada por Renata Canales, es una estudiante extranjera que cuestiona las normas del colegio. El vínculo entre ambas protagonistas abre una serie de tensiones relacionadas con la fe, el deseo reprimido, el control y la obsesión.

La película se sitúa en Lima durante la década de 1950 y combina elementos del thriller psicológico con el drama. Ana debe enfrentar conflictos que ponen en cuestión sus convicciones, sus decisiones y su relación con la institución religiosa donde estudia.

El elenco también incluye a Manuela Biedermann, Liliana Trujillo, Amaranta Kun, Vanessa Demichelli, Abigail Dalens, Luciana Giraldo, Uma Mikati y Nicole Perdomo.

Pérez construyó la historia a partir de experiencias vinculadas con su adolescencia en un colegio de mujeres. La directora también realizó una investigación sobre testimonios de mujeres que estudiaron en internados religiosos limeños a mediados del siglo XX.

PUBLICIDAD

La cinta, rodada íntegramente en Lima, es una coproducción entre Perú, México y Suiza.