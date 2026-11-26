Asistentes recorren la feria artesanal Ruraq Maki en Lima, organizada con motivo de sus veinte años con la participación de colectivos tradicionales de Perú y Ecuador. (Difusión)

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Veinte años convirtieron a Ruraq maki en la mayor vidriera del arte tradicional del Perú, y la edición de diciembre de 2026 cerrará ese ciclo con más de 200 colectivos de artesanos y artistas tradicionales distribuidos en la sede central del Ministerio de Cultura, en San Borja. La muestra se extenderá del 11 al 21 de diciembre con entrada gratuita y reunirá, por primera vez en una misma sala, a creadores de 17 pueblos indígenas u originarios, del pueblo afroperuano y a cinco colectivos invitados de Bolivia, Ecuador, Colombia y México.

La exposición-venta abrirá sus puertas el viernes 11 al mediodía en la avenida Javier Prado Este 2465. A partir del sábado 12 y hasta el lunes 21, el horario se extenderá de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. La elección de diciembre no es casual: la fecha cierra el ciclo de actividades conmemorativas por el vigésimo aniversario de una iniciativa que el Ministerio de Cultura concibió para promover la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la valoración y difusión de los conocimientos de los artesanos del país.

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Cuatro mujeres vestidas con trajes tradicionales presentan piezas textiles y de cerámica durante la exposición de arte tradicional Ruraq maki en Perú. (Difusión)

La proyección internacional de esta edición se apoya en un acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que hizo posible la presencia de los cinco colectivos latinoamericanos. Su participación abre un canal de intercambio de experiencias y saberes entre comunidades de distintos países de la región, algo que la muestra no había concretado en ediciones anteriores con esta escala.

Entre los más de 200 colectivos participantes figuran 54 grupos integrados por portadores que ya cuentan con reconocimientos del Estado: la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura, el Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana y la Medalla Joaquín López Antay. Además, la muestra concentrará representantes de 28 líneas artesanales declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y de dos expresiones peruanas inscritas en las listas de la UNESCO.

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Varios asistentes recorren los puestos de artesanos tradicionales durante la edición por el vigésimo aniversario de la feria Ruraq maki en la sede del Ministerio de Cultura en Lima. (Difusión)

Dos artesanos recibirán la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura en la ceremonia inaugural

La apertura oficial incluirá la entrega de una de las distinciones más relevantes del sector cultural peruano. Tiodoro Pacco Choque, oriundo de Puno, recibirá el reconocimiento por su trayectoria en la tradición textil del distrito de Palca, provincia de Lampa, y por su labor en la formación de nuevas generaciones de portadores de esos conocimientos.

La segunda distinción recaerá en Rosario Petrona Colina Arroyo, de Pasco, reconocida por su contribución a la preservación y transmisión de los saberes tradicionales del pueblo Yanesha y por su aporte al desarrollo cultural del país. Ambos casos ilustran el enfoque intergeneracional que el Ministerio de Cultura ha incorporado como criterio de selección para estas distinciones.

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Una artesana y una visitante sostienen figuras elaboradas con fibra de alpaca durante la exposición Ruraq Maki en Perú. (Difusión)

Ruraq maki superó los S/ 3 millones en ventas por edición y lleva 20 años en crecimiento sostenido

Desde su lanzamiento, la iniciativa fue ampliando su alcance de manera gradual. A partir de 2012 se realizan dos ediciones nacionales por año, en julio y diciembre. En 2015, la muestra superó por primera vez la barrera de los 100 expositores; en 2025, cada edición ya convocaba a más de 200 colectivos y registraba un promedio de ventas superior a los S/ 3 millones.

Esos números posicionan a Ruraq maki como el principal circuito de comercialización de artesanía y arte tradicional del Perú. El modelo combina comercio justo, fortalecimiento de las comunidades portadoras y transmisión intergeneracional de saberes, tres ejes que el Ministerio de Cultura define como pilares de la iniciativa desde su fundación.

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Integrantes de la Asociación de Artesanas de Incahuasi presentan sus piezas textiles durante la vigésima edición de la feria Ruraq maki en Perú. (Difusión)

Seis investigaciones y 54 documentales respaldan la labor de documentación del programa

La dimensión académica de Ruraq maki se traduce en la publicación de seis investigaciones especializadas y la producción de 54 documentales sobre tradiciones artesanales del país. Ese trabajo de registro sistemático ha contribuido directamente a que el Estado peruano declarara 48 prácticas artesanales como Patrimonio Cultural de la Nación.

Dos expresiones peruanas dieron además el salto a la escena global: fueron inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, un reconocimiento que amplía la visibilidad internacional de esas tradiciones y consolida el rol de la documentación como herramienta de protección cultural.

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El público recorre los puestos de artesanías textiles y cerámicas durante la vigésima edición de la feria Ruraq maki en Perú. (Difusión)

La edición de diciembre cierra el año conmemorativo con la mayor convocatoria de la historia del programa

Con esta edición, el Ministerio de Cultura llega al cierre de un año marcado por los 20 años de Ruraq maki con la participación más amplia registrada desde sus inicios. La incorporación de colectivos internacionales vía OMPI y la entrega de nuevas distinciones a portadores de tradiciones vivas sitúan a la muestra en un punto de inflexión entre su historia acumulada y su proyección hacia la próxima década.

El ingreso es libre y la sede —la avenida Javier Prado Este 2465, en el distrito de San Borja, Lima— permanecerá abierta sin interrupción durante los once días que dura la exposición.

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Varias personas examinan piezas tradicionales en un puesto durante la vigésima edición de la exposición de artesanía peruana Ruraq maki. (Difusión)