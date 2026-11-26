En este reporte del noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, se informa sobre el avance del proyecto de ley que busca regular los precios de los medicamentos comercializados en las farmacias de las clínicas privadas en Perú. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó la propuesta legislativa, la cual pasará a revisión en la Comisión de Salud antes de su debate en el pleno. El informe incluye declaraciones de parlamentarios de distintas bancadas.

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La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que busca regular los precios de los medicamentos comercializados en las farmacias de clínicas privadas. La iniciativa, impulsada por Fuerza Popular, plantea modificar la Ley de Productos Farmacéuticos para establecer criterios de referencia que permitan calcular los cobros a pacientes y asegurados, ante las diferencias entre los precios de estos establecimientos y los del mercado.

El proyecto, presentado por el diputado Diethell Columbus, aún debe pasar por la Comisión de Salud y posteriormente ser debatido en el pleno de la Cámara de Diputados. De obtener luz verde, continuará su trámite en el Senado antes de convertirse en ley. Por ahora, la propuesta no establece un precio máximo de venta para los medicamentos, sino que busca regular los valores utilizados como referencia para determinar descuentos, coberturas, copagos y coaseguros.

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¿Qué propone?

La iniciativa legislativa plantea incorporar el artículo 28-B a la Ley 29459, con el objetivo de que las farmacias de clínicas privadas utilicen referencias de precios de mercado publicadas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) al calcular los montos que deben pagar los pacientes y asegurados.

(Foto: EsSalud)

La propuesta busca evitar que los cobros se sustenten exclusivamente en catálogos privados de precios sugeridos que, según los argumentos del proyecto, pueden presentar valores considerablemente superiores a los que se encuentran en el mercado.

El texto plantea que las farmacias informen al paciente el precio base del medicamento, la fuente utilizada para determinarlo, el descuento aplicado, la cobertura del seguro y el monto final que deberá pagar.

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En caso de utilizar referencias privadas de manera complementaria, los establecimientos tendrían que mostrar también la mediana de precios de mercado publicada por Digemid, la diferencia porcentual entre ambos valores y el cobro final.

Medicamentos pueden costar hasta 14,7 veces más que en el mercado

La exposición de motivos del proyecto recoge un análisis de 100 medicamentos realizado en 2026. Tras descartar los casos que no permitían comparaciones válidas, se consideraron 93 observaciones.

Según los resultados citados, en 87 de los 93 casos el precio promedio de mercado estuvo más de 5% por debajo de la mediana del precio público sugerido. Asimismo, la diferencia mediana entre ambos valores fue de -57,1%.

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Entre los ejemplos mencionados figura la ceftriaxona de 1 gramo en polvo inyectable, cuyo precio de mercado fue estimado en S/10,83, frente a una mediana de precio público sugerido de S/158,88.

Otro caso corresponde al ondansetrón de 8 mg/4 ml, con un precio de mercado de S/4,95 y una mediana de precio público sugerido de S/71,40.

El proyecto también recoge un reporte de Indecopi de 2021 que revisó 213 contratos entre instituciones prestadoras de servicios de salud y entidades administradoras de fondos de aseguramiento. De acuerdo con ese documento, el 88,3% utilizaba el precio público sugerido de Kairos como referencia.

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Actualmente en el Perú existen 23,000 farmacias y solo 8,000 son del estado.

Pacientes podrían comprar medicamentos fuera de las clínicas

Otro de los puntos de la iniciativa plantea reconocer el derecho de los pacientes que reciben atención ambulatoria a adquirir sus medicamentos en farmacias externas, en lugar de estar obligados a comprarlos en el establecimiento de salud donde fueron atendidos.

La propuesta contempla excepciones para casos de hospitalización, emergencias y procedimientos médicos, en los que podrían aplicarse restricciones justificadas por criterios clínicos, sanitarios o de seguridad.

De esta manera, el paciente tendría la posibilidad de comparar precios y elegir dónde adquirir sus medicinas cuando su condición médica y el tipo de atención lo permitan.

Diethell Columbus cuestiona precios de farmacias en clínicas privadas

El autor de la iniciativa defendió la necesidad de establecer criterios para los cobros que realizan estos establecimientos y cuestionó las diferencias frente a otros agentes del mercado.

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“El precio que hoy día encontramos en las farmacias de las clínicas es un precio inflado”, sostuvo Diethell Columbus, quien señaló que, en su opinión, no existen criterios técnicos que justifiquen diferencias tan amplias entre los precios de un mismo medicamento.

La propuesta también contempla que Susalud supervise las obligaciones relacionadas con clínicas y aseguradoras, mientras que la autoridad farmacéutica fiscalizaría los establecimientos y el reporte de precios.

De aprobarse definitivamente, las entidades involucradas tendrían un plazo de 90 días calendario para adecuar sus sistemas y contratos a las nuevas disposiciones.

Proyecto deberá pasar por la Comisión de Salud y el pleno

Tras la aprobación en la Comisión de Defensa del Consumidor, la iniciativa deberá ser evaluada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se espera que sea discutida en una próxima sesión.

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Diputados de otras bancadas expresaron su respaldo a la propuesta y coincidieron en que busca proteger la economía de los pacientes y facilitar el acceso a medicamentos.

El diputado Aldo de Paz, de Renovación Popular, señaló que su bancada respalda la iniciativa y espera que también obtenga una aprobación favorable en la Comisión de Salud. Por su parte, Romina Uribe, del partido Buen Gobierno, consideró que la propuesta responde a un problema que afecta el bolsillo de la población y al acceso a los servicios de salud.

Si obtiene los dictámenes correspondientes, el proyecto pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su debate y votación. De ser aprobado, continuará su trámite en el Senado, instancia que deberá ratificarlo antes de que pueda convertirse en ley.

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