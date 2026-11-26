Reporte en directo desde el Mercado Central del Callao sobre la situación comercial de diversas especies marinas, incluyendo bonito, cojinova y pampanito. Los vendedores del establecimiento detallan los precios por kilo y muestran la condición de los productos en exhibición, en el contexto de variaciones en la temperatura del mar y problemas de abastecimiento.

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El impacto del fenómeno de El Niño ya se siente en las mesas de los hogares. El alza de los principales productos de la canasta básica familiar, que comenzó a notarse en los mercados de frutas y verduras, se extiende ahora a los pescados que llegan a los principales puntos de venta de Lima y Callao.

Un recorrido de Latina por el Mercado Central del Callao mostró incrementos en especies de consumo habitual. La cojinova pasó de S/ 15 a S/ 20 por kilo, mientras que el pampanito subió de S/ 25 a S/ 35 en pocos días.

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Pero el mayor salto se registró en el bonito, que pasó de costar entre S/ 5 y S/ 8 por kilo a venderse a S/20. Esto representa un aumento de entre S/ 12 y S/ 15, equivalente a una variación de entre 150% y 300%.

El panorama se repite en el otro extremo de la ciudad. Un informe de Panamericana desde el Mercado Mayorista Pesquero de Villa María del Triunfo (VMT) recogió las alertas de comerciantes sobre el cambio de apariencia en especies llegadas del norte, como la corvina y la viuda.

Los vendedores señalaron que algunas piezas presentan una carne con un tono distinto, que describen como “sancochada”, y lo atribuyeron a las altas temperaturas del mar. También precisaron que, según su evaluación, esa coloración no implica que el pescado esté en mal estado.

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El calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño elevó el precio del bonito hasta los S/ 20 por kilo en Lima y Callao. CAPTURA PANAMERICANA TV

Pero el bonito está en veda, por si acaso

Vale precisar que el bonito está en veda reproductiva desde el 1 hasta el 30 de noviembre en todo el litoral peruano. Esto implica que, como regla general, no se puede pescar ni vender esta especie durante el mes.

Sin embargo, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó dos periodos de pesca exploratoria: del 9 al 13 de noviembre y del 23 al 27 de noviembre, con un límite total de 6 mil toneladas, las cuales luego son las que se venden.

Esta oferta limitada de una especie tan demandada en los hogares peruanos estaría impulsando los precios al alza, junto con los efectos del calentamiento del mar sobre la disponibilidad de recursos.

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El Niño mantiene el mar caliente frente a la costa peruana

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que el calentamiento del mar frente a la costa peruana alcanzó su mayor intensidad en la superficie y prevé que El Niño Costero mantenga una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.

Estas condiciones pueden desplazar especies de sus zonas habituales de pesca y, junto con los oleajes anómalos previstos para diciembre y enero, reducir el abastecimiento. No obstante, los precios también dependen del desembarque, la estacionalidad, el transporte y la comercialización.

Un despacho periodístico en un mercado pesquero del distrito de Villa María del Triunfo muestra la venta de especies marinas afectadas por el calentamiento de las aguas. Comerciantes del lugar exhiben ejemplares como corvinas y detallan los cambios en la apariencia y consistencia de la carne causados por las altas temperaturas del mar.

Sube el pescado: Gobierno subsidia la oferta, pero no la demanda

Como parte de las medidas para afrontar el alza de precios, el PRODUCE activó un paquete superior a S/155 millones para mitigar los efectos de El Niño en el sector.

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La medida incluye un bono de S/ 1.500 para unos 60 mil pescadores artesanales formales, que se pagará en dos armadas de S/ 750 desde el 15 de diciembre y el 15 de febrero.

El mecanismo también contempla mantenimiento en alrededor de 12 desembarcaderos pesqueros artesanales, créditos para el sector y mecanismos de financiamiento para 19.669 trabajadores de la pesca industrial.

Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que los trabajadores pesqueros en suspensión perfecta de labores que agoten su cobertura de EsSalud pasen al Seguro Integral de Salud (SIS), junto con sus familiares derechohabientes.

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Las medidas buscan proteger ingresos, empleo, infraestructura y operaciones. No establecen controles ni subsidios directos sobre los precios al consumidor, por lo que los hogares seguirán expuestos a las variaciones que se registren en los mercados.

Comerciantes de Villa María del Triunfo reportaron cambios en el tono de la carne de especies marinas debido a las altas temperaturas del mar.

El BCRP advierte nuevas presiones sobre la inflación

La presión sobre el pescado se suma a un escenario de inflación al alza. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana subió 0,57% y acumuló una variación interanual de 5,3%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), fijado entre 1% y 3%.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, advirtió el 25 de noviembre que los datos preliminares apuntaban a que la inflación de noviembre podría superar la registrada en octubre. El organismo prevé una reducción más clara desde marzo de 2027, cuando disminuyan los efectos de los choques de oferta.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también recortó su previsión de crecimiento para 2026, de 3,4% a 3,1%, y proyectó una caída de 40,5% en la actividad pesquera. El dato de inflación de noviembre permitirá medir cuánto de esta presión ya llegó al gasto de los hogares.

El dato

VMT y el mercado mayorista pesquero de Ventanilla, en el Callao, integran los principales nodos de distribución de recursos hidrobiológicos para Lima y Callao.

Ambos reciben productos de distintos puertos y caletas, entre ellos Pucusana, Callao, Ancón, Huacho, Pisco, Ilo y Paita, antes de que la mercadería llegue a mercados minoristas, restaurantes y comercios de la capital.