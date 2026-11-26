Cobertura del evento oficial en Urubamba, Cusco, correspondiente a la firma de la adenda al contrato de concesión para la distribución de gas natural. En el acto participan autoridades regionales y representantes del sector público y privado, quienes asisten a la ceremonia protocolar y a las intervenciones oficiales.

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En evento celebrado en Urubamba, Cusco, la presidenta Keiko Fujimori presidió este jueves la ceremonia de firma de la Novena Adenda al contrato de concesión de distribución de gas natural de Cálidda, que amplía la red hacia siete departamentos del centro y sur del país. El acto, realizado en presencia de los gobernadores regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali, marcó el inicio de una expansión que, según el gobierno, beneficiará a más de 300.000 familias.

“Hoy damos un paso fundamental hacia la justicia social en el Perú”, afirmó Fujimori ante los asistentes. La mandataria subrayó que durante décadas miles de hogares del centro y sur del país observaron cómo el gas natural —un recurso extraído del propio territorio peruano— transitaba por sus comunidades sin ingresar a sus viviendas. El costo del balón de gas tradicional, señaló, representa una carga desproporcionada para la economía familiar.

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Cobertura del acto oficial realizado en Urubamba, Cusco, correspondiente a la firma de la adenda al contrato BOOT de concesión de distribución de gas natural. En la ceremonia participaron autoridades del Ministerio de Energía y Minas junto a representantes de Cálidda, formalizando el acuerdo para el desarrollo de infraestructura de distribución energética dirigida a diversas regiones del país.

La adenda, aprobada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mediante la Resolución Ministerial N° 497-2026-MINEM/DM, incorpora a Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno al ámbito de la concesión que Cálidda opera desde 2002 en Lima y Callao. El plazo contractual se extiende de 2033 hasta 2043.

El compromiso inicial de la empresa es conectar 201.411 consumidores residenciales en un plazo de hasta 114 meses. La infraestructura contempla la construcción de al menos 3.738,9 kilómetros de redes de distribución, con capacidad para atender a 300.613 consumidores potenciales. La inversión comprometida asciende a USD 590 millones, según declaró Martín Mejía del Carpio, director de Cálidda, en una entrevista con Infobae Perú.

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Autoridades y directivos participan en la ceremonia oficial del Gobierno y Cálidda sobre la extensión de la red de gas natural al sur de Perú.

La presidenta precisó que las familias beneficiadas pagarán aproximadamente entre 20 y 25 soles mensuales una vez concluida la construcción de las redes. “Esto es un ahorro significativo, real y directo en el bolsillo de cada familia, pero sobre todo en mejorar la calidad de vida”, afirmó. Cálidda proyecta que la tarifa del gas natural en esas regiones será 55% menor que el gas licuado de petróleo y 70% inferior al diésel.

SITGAS y la adenda avanzan en paralelo, según Fujimori

La mandataria fue enfática en descartar que la adenda reemplace al proyecto estructural del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SITGAS). “Esta adenda no detiene ni reemplaza al proyecto estructural”, declaró ante los asistentes. Según indicó, el gobierno ha solicitado formalmente a Proinversión la reactivación de SITGAS, y ambas iniciativas avanzarán de forma simultánea.

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Representantes del Gobierno de Perú y de la empresa Cálidda firman una adenda de 590 millones de dólares para expandir el servicio de gas natural a quince ciudades del sur.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se desarrollan diferentes proyectos. Estamos atendiendo el presente sin renunciar al futuro”, afirmó Fujimori. La presidenta convocó a que la masificación del gas natural sea una política de Estado que trascienda las diferencias políticas, y valoró que los gobernadores regionales presentes antepusieran los intereses de sus poblaciones.

El esquema mixto: ductos y gas natural licuefactado

La Novena Adenda introduce un esquema de abastecimiento dual. El suministro llegará tanto a través de ductos de transporte convencionales como mediante Gas Natural Licuefactado (GNL) transportado por camión —modalidad conocida como transporte virtual—, prevista para localidades sin conexión directa a la red principal.

Una oradora interviene en Urubamba durante el acto oficial de firma de la adenda para la distribución de gas natural en el sur de Perú.

Este modelo fue el eje de las principales observaciones que formuló el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) durante la evaluación. Entre sus reparos no vinculantes, el organismo estimó una utilidad operativa adicional de USD 1.832 millones para Cálidda por la extensión de la concesión, además de señalamientos sobre tarifas, activos y metas de cobertura. Durante la etapa de evaluación, la propuesta fue modificada cuatro veces: la inversión aumentó de alrededor de USD 300 millones a USD 590 millones y el plazo de ejecución se redujo de 11 a 10 años.

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Un proceso con múltiples etapas de evaluación estatal

Cálidda había presentado la solicitud de ampliación de la concesión el 9 de noviembre de 2023. La propuesta fue actualizada en julio y diciembre de 2024, así como en marzo de 2025. En julio de ese año, la empresa elevó su compromiso inicial de conexiones residenciales hasta las 201.411 previstas en la adenda. En abril de 2026 se incorporó además un ajuste del polígono de intervención para la localidad de Padre Abad, en Ucayali.

Autoridades asisten en Urubamba a la ceremonia oficial de suscripción de la adenda para la ampliación del servicio de distribución de gas natural en regiones del sur.

La evaluación conjunta concluyó el 29 de mayo de 2026. Participaron el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Osinergmin y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). El MEF emitió su opinión previa favorable el 9 de noviembre de 2026, pronunciamiento requerido por el reglamento de la Ley N° 32441 que regula la promoción de inversión privada mediante asociaciones público-privadas. Tanto la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) como la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINEM respaldaron la viabilidad técnica, económica y legal de la adenda.

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El día anterior, el ministro Shinno defendió la adenda en el Congreso

La víspera de la firma, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, compareció ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso para respaldar la adenda. Shinno señaló que el contrato contempla penalidades económicas si Cálidda incumple las metas de conexiones, y que el Estado puede resolver toda la concesión —incluida la de Lima y Callao— ante un eventual incumplimiento.

El ministro agregó que el Gobierno espera que las obras puedan iniciarse el próximo año. La adenda responde a años de reclamos de los gobiernos regionales del sur, que exigían una definición luego del fracaso de la licitación estatal previa para el proyecto Siete Regiones, que estuvo abierta durante ocho años con una meta de apenas 113.500 conexiones domiciliarias.

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Una mujer interviene en Urubamba durante el acto oficial de firma de la adenda para distribuir gas natural en el sur de Perú.

El siguiente paso: la suscripción de la escritura pública

Tras la ceremonia de firma celebrada en Urubamba, el siguiente paso formal será la suscripción de la minuta y la escritura pública entre Cálidda y el Estado peruano, documentos que darán plena vigencia jurídica a la Novena Adenda.

También asistieron a la ceremonia el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, quien —aunque no estuvo presente en el acto— fue reconocido por la presidenta como un impulsor del proyecto. Fujimori cerró su intervención con un llamado a gobernar con decisiones concretas: “El gas de los peruanos finalmente llegará a miles de hogares más”.