La costa norte soportaría los mayores acumulados de lluvia durante el fin de semana, con valores de hasta 100 mm/día el sábado 28 y domingo 29 de noviembre - Créditos: Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante la continuidad de precipitaciones de moderada a extrema intensidad que afectarán distintas zonas del territorio nacional desde este viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre. El pronóstico advierte sobre condiciones meteorológicas adversas en la sierra y la costa norte, con lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de fenómenos como granizo y nevadas en localidades ubicadas a mayor altitud.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las condiciones previstas podrían generar situaciones de riesgo para las poblaciones que habitan en las zonas comprendidas dentro del aviso. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos que alcanzarían velocidades cercanas a los 45 km/h. Además, se contempla la caída de granizo en sectores situados por encima de los 2.800 m s. n. m., mientras que las nevadas podrían presentarse en localidades que superen los 3.800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

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En la costa norte, el panorama también contempla lluvias de moderada a extrema intensidad, especialmente en Tumbes y en sectores del interior de Piura. Por otro lado, el Senamhi no descarta la presencia de lloviznas en distritos próximos al litoral de la costa centro y sur, por lo que las condiciones atmosféricas podrían variar durante el periodo de vigencia del aviso.

El Senamhi emitió una alerta roja por lluvias de moderada a extrema intensidad que afectarán distintas regiones del Perú entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre - Créditos: Andina.

¿Cuánto lloverá en las regiones del Perú durante los próximos días?

El pronóstico meteorológico establece diferentes acumulados de precipitación según la zona geográfica y la jornada. Estas estimaciones permiten identificar los sectores donde se esperan mayores cantidades de agua y seguir la evolución de las condiciones climáticas durante el fin de semana.

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Para este viernes 27 de noviembre, el Senamhi prevé los siguientes valores:

Costa norte: Se esperan acumulados de lluvia de entre 5 y 80 mm/día.

Sierra norte: Las precipitaciones alcanzarían valores de entre 5 y 45 mm/día.

Sierra centro: Se estiman registros de entre 5 y 20 mm/día.

Sierra sur: Los acumulados podrían aproximarse a los 15 mm/día.

El sábado 28 de noviembre se proyecta un incremento de las precipitaciones en determinados sectores. La costa norte y la sierra norte registrarían los valores más elevados, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

Costa norte: Se pronostican acumulados de entre 5 y 100 mm/día.

Sierra norte: Las lluvias alcanzarían entre 5 y 55 mm/día.

Sierra centro: Se esperan registros de entre 5 y 25 mm/día.

Sierra sur: Los valores se mantendrían cerca de los 15 mm/día.

Para el domingo 29 de noviembre, las estimaciones mantienen los mismos rangos previstos para la jornada anterior. La costa norte podría registrar hasta 100 mm/día, mientras que en la sierra norte se alcanzarían 55 mm/día. En la zona central se esperan acumulados de hasta 25 mm/día y en el sector meridional las cifras bordearían los 15 mm/día.

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La costa norte soportaría los mayores acumulados de lluvia durante el fin de semana, con valores de hasta 100 mm/día el sábado 28 y domingo 29 de noviembre - Créditos: Andina.

¿Qué regiones podrían verse afectadas por la alerta roja del Senamhi?

El aviso meteorológico comprende 19 departamentos del país, distribuidos entre la costa, la sierra y la selva. Las autoridades recomiendan prestar atención a las actualizaciones oficiales, especialmente en las localidades donde se pronostican precipitaciones de mayor intensidad.

Los departamentos comprendidos en el pronóstico son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Ante este escenario, el Senamhi advierte que se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud y exhorta a la población a mantener una actitud de extrema precaución. Asimismo, recomienda mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y cumplir las indicaciones de las autoridades competentes para reducir posibles riesgos durante los días de vigencia de la alerta.

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