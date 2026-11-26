Las olas destruyeron pavimentos, derribaron muros de contención y provocaron el colapso de techos construidos con materiales de la región. (Créditos: Panamericana TV)

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Los oleajes anómalos continúan causando estragos en el litoral peruano. Esta vez, uno de los sectores más afectados se encuentra en la provincia de Contralmirante Villar, en la región Tumbes, donde la fuerza del mar ha provocado graves daños en establecimientos turísticos del distrito de Zorritos. Parte de las instalaciones hoteleras, que durante más de cuatro décadas permanecieron cerca de la costa, quedó prácticamente destruida por el impacto de las fuertes corrientes y el avance de las olas.

Las imágenes, que fueron difundidas por Buenos días Perú de Panamericana TV, muestran la magnitud de los destrozos. Uno de los negocios perdió gran parte de su pavimento y presenta daños considerables en su estructura. El techo, construido con paja y materiales propios de la región, también colapsó y permanece a punto de desplomarse por completo. El agua alcanzó diferentes ambientes del inmueble y dejó expuestos algunos equipos y enseres.

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De acuerdo con el medio, la situación resulta especialmente preocupante para los propietarios, quienes observan cómo años de inversión y actividad turística quedan comprometidos por el comportamiento del océano. De acuerdo con el reporte periodístico desde el lugar, el dueño de uno de los locales tuvo que viajar a Lima por motivos de salud y dejó a una persona encargada de atender las consecuencias de los daños materiales.

Establecimientos turísticos con más de 40 años de funcionamiento quedaron gravemente afectados por la fuerza de las corrientes y el avance del mar. (Panamericana TV)

Entre los objetos perjudicados se encuentra una refrigeradora que quedó expuesta a la humedad y al contacto directo con el agua salada, por lo que presenta signos de oxidación. Asimismo, un muro de contención levantado anteriormente para proteger las instalaciones terminó completamente derrumbado. Las escaleras y otras partes de la edificación también evidencian el deterioro provocado por el constante impacto marítimo.

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Ante la emergencia, algunos empresarios turísticos intentaron resguardar sus propiedades mediante la colocación de rocas en la franja costera. Sin embargo, estas intervenciones se realizaron pese a las multas impuestas por la Marina de Guerra del Perú. Como alternativa, después de llegar a un acuerdo, comenzaron a instalar sacos terreros con el propósito de reducir el ingreso del agua hacia sus establecimientos y evitar que los daños se extiendan a otros ambientes.

El problema no se limita a un solo establecimiento. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), mediante un reporte complementario publicado el 21 de noviembre, informó que el oleaje registrado el día 19 ocasionó perjuicios materiales en viviendas y locales públicos, además de afectar las actividades económicas vinculadas con el comercio, el turismo y la pesca.

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Los empresarios expresaron su preocupación por la falta de soluciones frente a una emergencia que amenaza sus fuentes de ingresos. Según el testimonio recogido durante la cobertura periodística, los afectados consideran que se encuentran prácticamente abandonados por las autoridades, debido a que todavía no reciben una respuesta que permita proteger sus propiedades. A esta incertidumbre se suma el temor por la continuidad de los episodios marítimos y sus posibles consecuencias para los negocios ubicados cerca de la playa.

Los afectados denuncian falta de soluciones por parte de las autoridades ante los daños ocasionados por los episodios marítimos. (Panamericana TV)

Oleajes anómalos mantienen 76 puertos cerrados en el litoral peruano

El impacto del fenómeno también alcanza las actividades marítimas en diferentes regiones. De acuerdo con el boletín informativo N.° 329 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), elaborado con información de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), un total de 76 puertos permanecían cerrados y otros 50 estaban habilitados, según el reporte actualizado al 25 de noviembre. Del total de instalaciones restringidas, 20 correspondían al litoral norte, 42 al centro y 14 al sur.

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Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú advirtió que las condiciones anómalas persistirían hasta el 29 de noviembre. Para el litoral norte, que comprende desde Tumbes hasta Salaverry, se pronosticó oleaje ligero del suroeste, con un incremento a intensidad moderada durante la madrugada del jueves 26 y una posterior disminución a nivel ligero en la noche.

Mientras tanto, los propietarios de los establecimientos perjudicados en Zorritos continúan buscando alternativas para contener el avance del agua y evitar mayores pérdidas. La preocupación se mantiene entre los trabajadores del sector turístico, que temen que nuevos episodios de fuerte intensidad terminen por destruir lo poco que permanece en pie y comprometan la actividad económica de esta zona de Tumbes.

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