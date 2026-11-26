¿Miguel Araujo está en la mira de Alianza Lima y Universitario?

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Miguel Araujo sorprendió a todos con una publicación que más sonó a despedida tras cerrar la temporada con Sporting Cristal. Los ‘cerveceros’ no pudieron acceder a las semifinales de la Liga 1 2026 y solo obtuvieron la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El año terminó para los rimenses, y el defensa aprovechó sus redes sociales para hacer un resumen sobre su estadía en el Rímac. Los hinchas tomaron sus palabras como un adiós del experimentado jugador ya que está a punto de terminar contrato. Y las especulaciones sobre su futuro no se hicieron esperar.

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¿Miguel Araujo interesa a Alianza Lima y Universitario?

El futuro del defensa genera mucha expectativa debido a que está próximo a terminar contrato con Sporting Cristal, solo firmó por todo el 2026. Según Paul Pérez, los rimeneses no han mostrado un interés de renovación pensando en la siguiente temporada. El motivo sería porque el club no tendría recursos económicos para retener al seleccionado.

Tras una partida inminente, los hinchas se preguntan si hay interés de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Se conoció que todavía no hubo contacto en Matute, pero las puertas están abiertas para un posible regreso. Todo dependerá de la desenlace de la definición del título de la Liga 1 2026.

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El experimentado defensa realizó una publicación sobre su temporada con Sporting Cristal. (Modo fútbol)

Por otro lado, Gustavo Peralta aseguró que no hay nada aún con los ‘cremas’ y todo podría depender de la nacionalización de Williams Riveros.

“Si yo soy la ‘U’ y veo que tengo a Williams Riveros con contrato 2026, pero no nacionalizado, el 15 de diciembre parece que da su examen de nacionalización. Vamos a ver si lo aprueba o no, y dependerá cómo termine el año; decidirá la U si se queda o no. Yo veo Araujo y cuando hay un cupo menos de extranjero, para mí la ‘U’, yo soy la ‘U’ y es atractivo”, informó el periodista en ‘Modo fútbol’.

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“Muchas gracias Sporting Cristal”

Miguel Araujo publicó un mensaje tras el cierre de la participación de Sporting Cristal en la Liga 1 2026. El defensor hizo un balance de la campaña, luego de que el equipo quedara fuera de la disputa por el título nacional.

El zaguero resaltó el recorrido del plantel durante un año que incluyó la Copa Libertadores. “Cada logro que obtuvimos este año, grande o pequeño, tiene sus etapas. Peleamos desde inicio de año Copa Libertadores, donde cada partido fue una final; no obstante, nos tocó batallar mucho”, escribió.

Publicación de Miguel Araujo por Sporting Cristal.

Araujo también reconoció a quienes trabajaron en la institución. “Quería felicitar a abrazar todos mis compañeros, staff cada trabajador de Rímac por su esfuerzo y su granito de arena”, expresó.

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El futbolista dedicó un agradecimiento especial a la hinchada celeste por el apoyo en el tramo final de la temporada. “A los hinchas por cerrar esta fase final como lo hicieron llenando el estadio y apoyando hasta el minuto final. Muchas gracias Sporting Cristal”, concluyó.

Equipos que jugarán la Copa Sudamericana 2027

Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Cusco FC y Cienciano disputarán la Copa Sudamericana 2027 como los cuatro representantes peruanos.

Con esa clasificación, ya son ocho los clubes de la máxima categoría del fútbol peruano que aseguraron su presencia en torneos internacionales para la próxima temporada.

La definición se produjo tras el cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Aun así, el calendario local mantiene pendiente la resolución de los playoffs, que establecerán al campeón nacional.

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