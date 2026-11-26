La telenovela de Latina llegó a su desenlace este miércoles 25 de noviembre. Latina

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Después de meses de obstáculos, secretos familiares y enfrentamientos, Valentina Valiente llegó a su capítulo final este miércoles 25 de noviembre. La producción de Latina Televisión cerró la historia de Valentina (Mayra Goñi) y Alejandro (Rodrigo Brand) con una serie de acontecimientos que mantuvieron la tensión hasta el último momento.

Uno de los momentos más esperados fue la boda de los protagonistas. Alejandro, visiblemente nervioso, esperaba a Valentina en el altar, mientras Gabo intentaba tranquilizarlo. La protagonista llegó acompañada de Edmundo (Roberto Moll), quien tuvo el emotivo gesto de entregarla y pedirle a Alejandro que cuidara de su nieta. La pareja finalmente pudo celebrar su unión rodeada de familiares y amigos.

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Después de superar diversos obstáculos, los enamorados lograron cumplir su sueño de casarse y sellaron su amor en una emotiva ceremonia. Latina/ YouTube

Sin embargo, la felicidad duró poco. Macarena (Alessa Wichtel), decidida a impedir que los recién casados estuvieran juntos, apareció armada y apuntó contra Valentina. Alejandro se interpuso para proteger a su esposa, pero recibió un disparo que lo dejó inconsciente, desatando la desesperación de Valentina, quien le rogaba que resistiera y no la dejara.

La situación se agravó cuando Macarena tomó a Valentina como rehén y amenazó con dispararle. Durante el intento de escape, la protagonista consiguió detener el vehículo y la Policía intervino. No obstante, Macarena logró huir junto a su madre, Frida, mientras los agentes iniciaban una persecución.

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Decidida a separar a Valentina y Alejandro, Macarena apareció armada y abrió fuego contra la joven. Sin embargo, él se interpuso para protegerla y terminó recibiendo el disparo. Latina/ Valentina Valiente

El trágico final de Macarena y Frida

La persecución terminó de manera fatal. Acorralada por la Policía y sin posibilidad de escapar, Macarena perdió el control de la situación. En medio de la desesperación, confesó a su madre que había matado a Alejandro y reconoció que ya no podía seguir viviendo con todo lo que había hecho.

Frida intentó convencerla de detenerse y entregarse a las autoridades, pero Macarena aceleró el vehículo rumbo a un precipicio. El automóvil volcó y ambas terminaron muriendo en el accidente, poniendo fin a la historia de las dos antagonistas.

Tras sus constantes maldades y los conflictos que protagonizaron, Macarena y Frida terminaron enfrentando las consecuencias de sus actos, cerrando sus historias con un desenlace marcado por la tragedia. Latina/ YouTube/ Valentina Valiente

Alejandro y Valentina consiguieron su final feliz

La telenovela reservó una última sorpresa para sus seguidores: un salto temporal de dos meses. Después de lo ocurrido en la boda, Alejandro logró recuperarse del disparo y volvió a encontrarse con Valentina.

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En una emotiva conversación, ambos recordaron las dificultades que tuvieron que superar para estar juntos. Valentina reconoció que su historia parecía imposible, pero Alejandro le recordó que lo bueno debía pesar más que lo malo.

La pareja terminó abrazándose y compartiendo un beso en un mirador. Cuando Valentina se preguntó qué nuevas experiencias les esperaban, Alejandro respondió con una propuesta sencilla: ver una película mientras comían canchita.

Aunque Macarena intentó arruinar su historia de amor y Alejandro terminó herido de bala, la pareja consiguió llegar al altar y cumplir su sueño de estar juntos. Latina/ Valentina Valiente

Así, Valentina Valiente cerró su historia con los protagonistas finalmente juntos, después de superar las adversidades que marcaron su relación. Un desenlace que combinó la esperada celebración del amor con el dramático cierre de sus principales conflictos.

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¿Quiénes actuaron en Valentina Valiente?

La telenovela peruana Valentina Valiente, emitida por Latina Televisión entre el 4 de marzo y el 25 de noviembre de 2026, tuvo como protagonistas a Mayra Goñi y Rodrigo Brand. La actriz interpretó a Valentina Ramos García, mientras que Brand encarnó a Alejandro Osores, uno de los personajes centrales de la historia.

El elenco principal se completó con Alessa Wichtel como Macarena Maguiña Colmenares, Mariel Ocampo como Frida Colmenares Rossi, Roberto Moll como Edmundo Echegaray Salinas, Haydeé Cáceres como Dolores García Panizo y Josué Subauste como Lolo Ramos García. La producción contó, además, con las participaciones de Katia Condos, Pierina Carcelén, Gustavo Borjas, Leandra Núñez, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Patricia Barreto, Sebastián Olivencia, Mara Minor, Ekaterina Konysheva y Milett Figueroa, quien dio vida a Bárbara.

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‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi y Rodrigo Brand.

¿Dónde revivir el último capítulo de Velentina Valiente?

El último capítulo de Valentina Valiente puede revivirse a través del canal de YouTube de Latina Televisión y en la plataforma digital Latina.pe. Allí están disponibles los episodios de la producción, incluido el desenlace de la historia de Valentina y Alejandro, luego de los hechos ocurridos en su boda y la recuperación de él tras recibir un disparo.