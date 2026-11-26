El colombiano jugó en La Victoria durante el 2024. Créditos: Fuera de Juego.

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Kevin Serna es un nombre muy querido en Alianza Lima. El colombiano no logró consagrarse campeón con el club ‘blanquiazul’, pero sus actuaciones y su juego dejaron una huella en La Victoria. Por eso, cada vez que vuelve a ser vinculado con la institución, genera expectativa entre los hinchas.

Actualmente, el extremo juega en Fluminense, donde se ha consolidado como una alternativa importante y ha marcado goles. Sin embargo, su representante, Narciso Algamis, dejó abierta la posibilidad de un regreso al fútbol peruano, en particular a Alianza.

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En diálogo con el programa digital Fuera de Juego, Algamis confirmó el deseo de Serna de volver al Perú. “Él siempre quiere, de verdad. Siempre quiere. A él le encanta el Perú. No se imaginan cómo le gusta el Perú”, afirmó.

Minutos después, le consultaron por una posible vuelta al cuadro íntimo. La respuesta fue contundente: “Sí, claro. Y te digo más: si tiene que ganar menos, gana menos. El tipo tiene un corazón para venir al Perú que no se imaginan”.

La declaración sorprendió a los panelistas, quienes señalaron que, aunque existe disposición del jugador, una transferencia desde un club brasileño resulta compleja.

Algamis explicó que no necesariamente sería necesario adquirir la ficha de Serna, debido a otros factores que atraviesan el fútbol brasileño. “Hoy en Brasil hay una devaluación terrible. Punto número uno. Punto número dos: los sponsors de las casas de juego se sacan de las camisetas. Hay un quilombo grande con Lula. Baja el cupo de extranjeros. Hay un montón de cosas extras”, sostuvo.

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Representante de Kevin Serna confirma el deseo del colombiano de volver a Alianza Lima.

El paso de Kevin Serna por Alianza Lima

A fines de octubre de 2023, Kevin Serna firmó por Alianza Lima. El 3 de abril de 2024 anotó su primer gol con el cuadro ‘blanquiazul’ y también el primero en torneos internacionales: marcó en el empate 1-1 ante Fluminense, entonces campeón vigente de la Copa Libertadores, en el debut de ambos por la fase de grupos.

El colombiano dejó Alianza a mediados de 2024, con tres goles y tres asistencias en 23 partidos. Su actuación frente al ‘flu’ en la Libertadores resultó determinante para que el club brasileño concretara su fichaje.

El delantero anotó sensacional tanto de 'volea' para el conjunto peruano, que significó el 2-1 parcial. (Video: ESPN)

El futuro de Kevin Serna

Kevin Serna quisiera volver al Perú, aunque por ahora no existe una negociación concreta. Su representante, José Luis Algamis, deslizó la posibilidad de que el colombiano continúe su carrera en uno de los grandes de Argentina. Meses atrás, el extremo recibió una propuesta concreta de Boca Juniors, pero Fluminense la descartó.

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“No me sorprende que de repente aparezca en un equipo bueno o grande de Argentina también. Acuérdense de que la oferta de Boca no la aceptó Fluminense. La diferencia era mínima; hubo un emperramiento en el medio, nada más. Boca, River son equipos...”, expresó Algamis.

El futbolista colombiano actualmente destaca en Fluminense de Brasil. Créditos: Fuera de Juego.

El representante dejó en claro que una eventual salida de Serna a Europa aparece como una opción compleja en este momento. “También tenemos que tener en cuenta que el 17 de diciembre cumple 29 años. No es fácil un jugador de esa edad, a pesar de que físicamente es un animal y profesionalmente un fenómeno. Es muy difícil, es muy puntual”, sostuvo.

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De todos modos, reveló que el colombiano tuvo la posibilidad de jugar en Rusia, aunque el futbolista desistió de la oferta. “De Europa directo, no. Puede haber algo en Sudamérica, puede haber algo en la MLS. Hubo algo muy fuerte en Rusia, firme: una montaña de plata. Y no quiso ir. No quiso ir, de verdad”, afirmó.