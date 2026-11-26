El Senamhi alertó que el episodio previsto entre el viernes 27 y el 29 de noviembre puede incluir tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. (Roger García en X)

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“Es un río que se está inundando y metiendo a mi casa”. Con esa frase, un poblador de Bellavista, en Tumbes, describió el avance del agua durante las fuertes precipitaciones que afectaron la ciudad y dejaron calles anegadas, viviendas inundadas y personas sin posibilidad de movilizarse. El norte del Perú ya siente los estragos del fenómeno El Niño.

El testimonio quedó registrado en un video publicado la noche del miércoles en X. “El agua ya está por allá. Está por allá el agua, no hay pase. Se encuentra completamente cerrado”, relató el vecino mientras mostraba el nivel que alcanzó la lluvia torrencial en la zona.

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Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 20:00 horas del miércoles 25 de noviembre y se extendieron hasta cerca de las 6:00 de la mañana del jueves 26. La lluvia cayó durante aproximadamente 10 horas, acompañada por relámpagos y truenos durante la madrugada.

Las lluvias en Tumbes se prolongaron durante diez horas continuas con truenos y relámpagos durante la madrugada. (Andina)

El agua acumulada afectó diversos sectores de la ciudad. Según informó Andina, parte del cerco perimétrico de la Villa Naval, ubicada en la avenida Tumbes, barrio San José, colapsó tras la intensa jornada de lluvias. La afectación alcanzó alrededor de 80 metros del cerco perimétrico.

El agua avanzó

El vecino que grabó el video alertó que la situación podía empeorar en las siguientes horas. “(La lluvia) ya está por la mitad y esto tiene pa rato. Ya se va a meter para las farmacias, a las cocheras también”, afirmó.

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En las imágenes, el hombre también señaló que varias estructuras instaladas en la vía pública fueron arrastradas por el agua. “Las carpas se fueron, recién me doy cuenta”, dijo.

Además, indicó que dos mototaxis permanecían expuestos al avance de la corriente. “Las que corren peligro en estos momentos son estas dos motos”, expresó.

Las precipitaciones registradas en Tumbes dejaron 324 damnificados y 625 personas afectadas en zonas urbanas y rurales. (Ministerio de Defensa)

El registro mostró calles cubiertas por el agua y motocicletas detenidas en un punto de difícil acceso. El poblador afirmó que, hacia el fondo de la zona, “prácticamente se ha formado una quebrada” y que varios vehículos menores no podían salir.

También advirtió sobre el nivel alcanzado en las inmediaciones del obelisco de la ciudad. “El obelisco, que más o menos tiene aproximadamente un metro esas escaleras de altura, están a unos centímetros nomás de taparse”, señaló antes de interrumpir la grabación.

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La compuerta de Bellavista

Las lluvias afectaron viviendas de las primeras cuadras de la avenida Mariscal Castilla y del parque Bellavista. El agua acumulada no pudo ser evacuada debido al cierre de la compuerta de Bellavista.

Ese mecanismo permite derivar el agua hacia el río durante las precipitaciones intensas. Sin embargo, debe cerrarse cuando aumenta el caudal para impedir que el río provoque inundaciones en áreas urbanas.

Especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional monitorean los mapas meteorológicos ante las lluvias intensas en el norte de Perú. (Presidencia de la República)

La zona del mercado Modelo de Tumbes también resultó afectada. Las calles de los alrededores quedaron anegadas, mientras varias vías se convirtieron en lagunas por el agua acumulada. La emergencia complicó el tránsito vehicular y peatonal.

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Las precipitaciones también alcanzaron los distritos de Zorritos, Corrales y San Jacinto. En esos sectores se registraron lluvias, relámpagos y truenos desde la noche del miércoles hasta el amanecer del jueves.

El COER

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) advirtió que Tumbes afrontará nuevas precipitaciones de fuerte a extrema intensidad entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por lluvias de moderada a extrema intensidad en 19 regiones del país durante esos días. La advertencia incluye a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

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El incremento del caudal de la quebrada Isla Noblecilla interrumpe el tránsito rural en el distrito de Matapalo, en Tumbes.

Para la costa norte, en especial Tumbes y zonas del interior de Piura, el Senamhi prevé acumulados de entre 5 y 80 milímetros por día el viernes 27. Para el sábado 28 y el domingo 29, las precipitaciones podrían llegar a entre 5 y 100 milímetros diarios.

El aviso también contempla descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.