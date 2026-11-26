Luren Márquez viste la banda representativa de Perú y un vestido de gala durante las etapas del certamen Miss Universo.

Guardar

Luren Márquez compartió un mensaje de agradecimiento tras su participación en el Miss Universo 2026, certamen en el que llegó al Top 30 entre las 116 candidatas que representaron a países y territorios en Puerto Rico.

La representante peruana, de 27 años, no logró avanzar al grupo de 12 semifinalistas que continuó en competencia por la corona. Aun así, su presentación recibió muestras de respaldo de usuarios peruanos que siguieron las distintas etapas de la gala internacional.

PUBLICIDAD

Después de la final, Márquez publicó un video en su cuenta de Instagram para dirigirse a las personas que la acompañaron desde que inició su preparación como candidata nacional. En su mensaje, recordó el esfuerzo que implicó representar al Perú en uno de los escenarios más seguidos de los certámenes de belleza.

Luren Márquez comparte un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram tras competir en el certamen Miss Universo.

“Los planes de Dios siempre serán perfectos. Gracias, mi Perú, y a cada persona que soñó conmigo desde el primer día”, expresó la reina de belleza en el video difundido en sus redes sociales.

La iqueña sostuvo que asumió el desafío con compromiso y resaltó que el respaldo del público fue una de las mayores recompensas luego de cerrar su participación. “Entregué mi corazón, mi esencia y todo de mí. Saber que se sienten felices y orgullosos de lo que logramos juntos es mi mayor recompensa”, escribió.

PUBLICIDAD

En otro momento, Luren Márquez envió un mensaje a quienes siguen sus proyectos y a quienes buscan cumplir sus metas personales. La Miss Perú 2026 pidió mantener la confianza en los propios objetivos, incluso frente a resultados que no siempre coinciden con las expectativas iniciales.

Luren Márquez aparece luciendo un vestido largo en tono beige decorado con pedrería brillante y una tiara plateada sobre su cabello suelto. La modelo posa sobre un terreno cubierto de blanco que simula una superficie lunar o nevada, con un fondo de cielo estrellado. El material audiovisual forma parte de una publicación en redes sociales difundida tras su participación en un certamen de belleza.

“Hoy quiero decirles que nunca dejen de soñar en grande y que jamás renuncien a su esencia. Porque aquello es lo que los hará únicos y permitirá dejar huella donde vayan. Gracias totales”, añadió la representante nacional.

Luren Márquez llegó al Top 30 del Miss Universo 2026

La final del Miss Universo 2026 se realizó el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan de Puerto Rico. Márquez apareció durante la presentación inicial de las concursantes y luego fue anunciada como una de las 30 semifinalistas de la edición 75 del certamen.

PUBLICIDAD

Su clasificación le permitió participar en la ronda de traje de baño, para la que usó un bikini naranja con aplicaciones brillantes y accesorios del mismo tono. Tras esa etapa, la organización reveló los nombres de las 12 participantes que continuarían en la competencia, lista en la que Perú no fue incluido.

Antes de la gala final, la joven presentó propuestas inspiradas en su ciudad natal. Su traje típico, denominado “Oasis de Ica”, fue diseñado por el peruano Beto Pinedo y reunió referencias a la Huacachina, las dunas, la vendimia, el pisco y la actividad vitivinícola de la región.

PUBLICIDAD

Luren Márquez no ganó Miss Universo, pero usuarios destacan su pasarela y homenaje a Ica

La pieza incluyó una estructura dorsal de rayos dorados, un tocado, un corsé con forma de sol, racimos de uva, hojas de parra y botijas de barro. Al abrir la capa, el diseño mostraba una representación de la Huacachina y alusiones a las Líneas de Nasca.

En la etapa preliminar, Márquez también desfiló con un bikini azul pastel y un vestido de gala de José Zafra, cuya propuesta tomó como referencia el amanecer sobre las dunas iqueñas y los racimos de uva.

La representante peruana Luren Márquez participa en la ronda de presentación sobre el escenario del Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan.

La candidata llegó al certamen con experiencia en conducción televisiva y oratoria. Además, indicó que toca piano y zampoña, y que practica sandboard desde los siete años, una actividad vinculada con los paisajes desérticos de Ica.

PUBLICIDAD