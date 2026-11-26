Pestarino construye la historia alrededor de Lapo Bardi, integrante de una de las familias bancarias más poderosas de Florencia, cuyos negocios lo llevan hasta Londres. (Difusión)

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En la Florencia del siglo XIV, el poder económico de las grandes familias bancarias podía determinar el destino de reyes, influir en las decisiones políticas y transformar el rumbo de ciudades enteras. En medio de ese escenario de riqueza, ambición y disputas financieras, se desarrolla De amores y banqueros florentinos, la nueva novela del escritor argentino Marcelo Pestarino que reconstruye una época en la que los negocios y las relaciones de poder podían conducir tanto a la prosperidad como a la ruina.

La historia tiene como protagonista a Lapo Bardi, integrante de una de las familias más influyentes de la banca medieval florentina. A través de sus vivencias en Italia y Londres, la obra explora los mecanismos financieros de la época, los préstamos a las monarquías, las rivalidades entre las grandes casas bancarias y los riesgos derivados de la concentración crediticia.

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Sin embargo, la trama también se adentra en la vida personal del personaje, sus relaciones amorosas, sus contradicciones y su vínculo con Simona Bordoni, en una combinación de intrigas económicas, pasiones y conflictos familiares.

En una entrevista con Infobae Perú, Marcelo Pestarino explicó el proceso de documentación histórica que le tomó siete años y las experiencias profesionales que trasladó a la construcción de Lapo Bardi. Además, abordó las similitudes entre las crisis financieras medievales y algunos desafíos de la banca contemporánea, así como el papel del amor, la ambición y la peste negra en el desarrollo de la historia.

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Marcelo Pestarino incorporó a la personalidad de Lapo Bardi sus propias experiencias profesionales, tras trabajar durante treinta años en el sector bancario argentino. (Difusión)

¿Por qué se animó a escribir una novela de casi 800 páginas?

Me salió así. No es que me lo haya propuesto. Fui escribiendo una trama que comenzaba con el viaje del personaje a Londres para hacer carrera bancaria en el propio banco de su familia. Después, fui trasladándome con él a través de los años y me pareció necesario contextualizar la época con los acontecimientos que se desarrollaban a mediados del siglo XIV.

Consideré útil narrar esos hechos desde la perspectiva de un observador contemporáneo, alguien a quien los acontecimientos históricos afectaban en sus negocios y en su manera de vivir. Es similar a lo que hacemos actualmente cuando leemos los periódicos, vemos las noticias o revisamos las redes sociales. No se trata de presentar los acontecimientos desde la mirada de un historiador posterior, sino desde la perspectiva de una persona que está viviendo esos sucesos.

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¿Qué lo llevó a elegir la Florencia del siglo XIV y la quiebra de las bancas Bardi y Peruzzi como escenario de la novela? ¿Hubo algún momento o lectura que despertara esa idea?

La elegí porque viví en Florencia. Cuando estuve allí, me interesó descubrir por qué había surgido el Renacimiento en esa ciudad y por qué había alcanzado tanta riqueza durante aquella época.

Empecé a darme cuenta de que la ciudad era, en realidad, más medieval que renacentista. Aunque fue la cuna del Renacimiento, sus antecedentes medievales son fundamentales para comprender su auge económico, artístico y cultural. En aquel entonces, Florencia era la Nueva York del mundo financiero de la cristiandad, como se denominaba a Europa en esa época.

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Estoy convencido de que, así como hoy gran parte del arte y las tendencias culturales se desarrollan en Estados Unidos y Europa, debido al enorme excedente de riqueza que existe en esos lugares, algo similar ocurrió en Florencia durante el siglo XIV.

El escritor aborda el amor y las intrigas financieras como los dos grandes ejes de la historia, a los que suma la peste negra y sus consecuencias sociales y económicas. (Difusión)

¿Cómo fue el proceso de escritura del libro? ¿Cuánto tiempo le tomó y cómo desarrolló la investigación histórica?

Investigación es una palabra demasiado fuerte, porque siempre me interesaron la historia italiana, la de Florencia y la europea. Desde joven leí con mucho entusiasmo a autores históricos y poetas, como Dante.

El hecho de haber vivido en Florencia tampoco fue casualidad: busqué esa experiencia. Considero que uno lee tanto sobre determinado tema que, si tiene cierta inclinación por la escritura de novelas, termina sintiendo espontáneamente el impulso de escribir sobre ello.

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Una vez que empiezas a desarrollar la historia, profundizas en algunos asuntos. Por ejemplo, no conocía demasiado sobre las ferias de Champagne y tuve que leer bastante. También investigué sobre la historia urbanística de Londres y Florencia, ciudades donde transcurren los principales acontecimientos de la novela. No conocía todas las calles medievales, así que estudié sus antiguas denominaciones y las correspondencias con los nombres actuales.

Asimismo, profundicé en la historia económica y bancaria florentina. Me llamó mucho la atención la riqueza que había alcanzado esa ciudad. Florencia tenía un excedente económico que superaba hasta seis veces el presupuesto anual de Inglaterra, un reino muy poderoso en aquel momento.

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Hay un libro extraordinario de Armando Sapori, publicado en 1926, que aborda las crisis bancarias del siglo XIV en Florencia, especialmente las de las bancas Bardi y Peruzzi. El autor realizó una investigación tan detallada y documentada que incluso se conocen los salarios de los empleados de la banca Bardi y quiénes eran sus contables y directivos.

¿Cuándo comenzó a escribir la novela?

Tengo la fecha exacta: el sábado de Pascua de 2018. Me tomó siete años terminarla. Sin embargo, fue todo un placer, porque no soy un escritor profesional y lo hago por gusto. Me dedico a escribir cuando tengo tiempo y tranquilidad de ánimo. Lo terminé en marzo del 2025.

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Lapo Bardi es un personaje que conoce muy bien las reglas del dinero, pero no siempre controla sus propias decisiones. ¿Cómo construyó esta figura? ¿Se inspiró en algún personaje histórico?

No. La inspiración proviene de que trabajé durante treinta años en bancos. Fui banquero e incluso tuve una pequeña participación en una entidad financiera en Argentina, aunque mi papel estuvo más relacionado con la gestión que con la inversión.

Conozco el entramado de las intrigas corporativas, los vaivenes de la administración bancaria y las influencias externas que afectan a estas instituciones. Incorporé parte de esas experiencias en algunos episodios de la vida de Lapo Bardi.

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El escritor trasladó a Lapo Bardi sus vivencias durante tres décadas en el sector financiero, con las que recreó las disputas corporativas, las decisiones administrativas y las presiones que enfrentan las entidades bancarias. (IG Marcelo Pestarino)

Lapo relata sus experiencias amorosas y también sus contradicciones. ¿Por qué eligió la primera persona para contar esta historia?

La narración en primera persona suele generar una conexión mucho más fuerte con el lector que la tercera persona. Además, resulta más sencillo escribir de esa manera y permite que quien lee tenga la sensación de que alguien le está contando la historia en un bar o en un café.

Respecto a los amores de Lapo Bardi, no tienen relación con mi vida personal. Me inspiré en las memorias de Giacomo Casanova, un trotamundos y aventurero del siglo XVIII que escribió uno de los libros más interesantes que he leído. Tiene unas 1.800 páginas y lo leí tres o cuatro veces porque me divirtió muchísimo.

Casanova describe detalladamente sus experiencias amorosas y eróticas, la manera en que se enamora y conquista a las mujeres, así como las ocasiones en que ellas lo conquistan a él. En esas lecturas encontré inspiración para desarrollar la dimensión amorosa y erótica de Lapo Bardi.

La novela reflexiona sobre la ambición, el poder, el amor y la pérdida. ¿Cuál considera que es el eje central de la historia?

El amor y las intrigas dentro de la banca son los dos grandes temas de la novela.

También aparecen otros episodios, como la irrupción de la peste negra y la manera en que afectó a la sociedad florentina y europea, incluso desde el punto de vista económico. La pandemia reciente me impactó mucho, como a todo el mundo, y encontré numerosas similitudes con lo que ocurrió durante la peste negra.

Al principio, los florentinos no creían que aquella enfermedad pudiera llegar a afectarlos. La llamaban pestilencia, gran mortandad o enfermedad azul, por los bubones que producía la peste bubónica. Existía incredulidad y muchos pensaban que era un problema lejano, hasta que, de pronto, todo estalló en apenas una semana.

El autor identifica la concentración crediticia como una de las principales lecciones de la quiebra de las bancas Bardi y Peruzzi, un riesgo que todavía enfrenta el sistema financiero mundial. (IG Marcelo Pestarino)

Usted aborda la peste negra como un acontecimiento que transforma la vida de los personajes. ¿Qué quiso retratar a través de ese contexto histórico?

No me había dado cuenta de que representaba un quiebre para los personajes. Considero que cada uno va encaminándose hacia su propio destino y que la peste negra acelera algunos factores de aquella época.

Hay un capítulo que se llama La fiesta imposible. En determinado momento, la gente se cansó de permanecer encerrada y de temerle a algo que no podía controlar ni gestionar, porque entonces no existía ninguna cura y tampoco se conocía el origen de la enfermedad.

Algunos comenzaron a pensar que, si el mundo iba a terminarse, lo mejor era divertirse, porque no podían hacer nada para evitarlo. Esa es una de las situaciones que describo en los últimos capítulos, cuando la pestilencia irrumpe en Florencia.

¿Cómo logra explicar las complejidades de las operaciones bancarias medievales sin que el lector pierda el interés en la trama?

Es un desafío. Considero que al lector interesado en los acontecimientos económicos contemporáneos le puede resultar atractivo comprender cómo funcionaban los mecanismos de los prestamistas y cómo se sorteaban las regulaciones de aquella época, determinadas principalmente por la condena de la usura por parte de la Iglesia.

También explico cómo la Corona inglesa encontraba mecanismos para evitar las restricciones que los barones le habían impuesto un siglo antes mediante la Carta Magna de 1215. Este documento establecía que el rey no podía incrementar los impuestos a su voluntad, sino que debía solicitar autorización.

Sin embargo, la Corona encontraba otras vías para conseguir financiamiento. En lugar de solicitar préstamos directamente al Tesoro, recurría al denominado keeper of the wardrobe, o encargado del guardarropa real, una dependencia que aparentemente se ocupaba de la vestimenta y las joyas de los monarcas. A través de ese mecanismo también recibían apoyo financiero.

¿Qué considera que pueden enseñarnos actualmente las caídas de las grandes casas bancarias de Florencia?

La principal enseñanza es la concentración crediticia. En aquella época, las bancas Bardi y Peruzzi tenían una exposición muy importante a la Corona británica. Posteriormente, también aumentaron considerablemente sus préstamos a la República de Florencia, que había entrado en guerra con Verona y después con Pisa.

Esos conflictos requerían enormes cantidades de dinero. Había que financiar las tropas, adquirir caballos y armaduras, además de cubrir todos los gastos militares. Las dos grandes bancas concentraron demasiado crédito en esos tomadores.

Esa es una lección que el sistema bancario mundial ya ha recibido, aunque periódicamente vuelven a producirse problemas relacionados con la concentración crediticia.

¿Se viene una nueva novela?

Todavía no. Las ideas no me surgen tan rápidamente ni me planteo escribir sobre un tema específico. Generalmente, leo mucho sobre algún asunto y, a partir de ahí, aparece una voz interior que me dice que podría ser interesante escribir sobre ello.

La parte más entretenida para el escritor es imaginar qué hará el personaje al día siguiente, cómo reaccionará ante determinada situación y qué decisiones sería lógico que tomara. Uno va pensando constantemente en cómo desarrollar su historia.

Presentación del libro

La presentación del libro se realizará este jueves 26 de noviembre, a las 7:30 p. m., en Librería Sur, ubicada en Pardo y Aliaga 683, en el distrito de San Isidro. El encuentro contará con la participación de Liviana Checa, historiadora del arte y profesora universitaria, quien estará a cargo de presentar la novela.

Durante la actividad, Marcelo Pestarino también compartirá fotografías de distintos lugares de Florencia, ciudad en la que vivió y donde transcurren los principales acontecimientos de su obra. El evento reunirá a lectores, representantes del ambiente literario y editorial, así como a personas interesadas en conocer más sobre esta publicación.