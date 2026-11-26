Un hombre desaparecido por cinco días fue hallado sin vida en un descampado de Sechura, Piura. Las primeras investigaciones apuntan a un secuestro seguido de asesinato. La policía ha detenido a la pareja y a la sobrina del fallecido como parte de las indagaciones.| Video: Panamericana

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El caso de Luis Alberto Pacherres Atarama sigue bajo investigación, mientras la Policía Nacional del Perú reúne indicios para determinar quiénes estarían detrás de su secuestro y asesinato. El trabajador de la Universidad Nacional de Piura, cuya familia recibió un video en el que aparecía maniatado mientras los captores exigían 75 mil soles por su liberación. Según la hipótesis policial, el hombre ya había sido asesinado cuando se enviaron esas imágenes.

El hombre de 56 años había sido reportado como desaparecido el 19 de noviembre. Cinco días después, su cuerpo fue hallado en un descampado de la carretera Piura-Chiclayo, a la altura de la provincia de Sechura. El cuerpo fue encontrado con signos de violencia.

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El coronel Jean Carlos Villavicencio Samanes, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, señaló que la víctima habría sido secuestrada cerca de las 23:00 del 19 de noviembre y asesinada alrededor de las 04:00 del día siguiente.

“Inicialmente, la denuncia fue por secuestro y le habían hecho la exigencia de 75 mil soles para que lo puedan liberar”, afirmó el jefe policial.

Exigieron 75 mil soles por liberar a un trabajador de la Universidad Nacional de Piura que ya estaba muerto | Foto: Difusión

El círculo cercano del trabajador de la UNP

Los hijos de Luis Alberto Pacherras recibieron un video en el que el trabajador universitario. Las imágenes fueron utilizadas para respaldar la exigencia de dinero.

La Divincri sostiene que la cronología del caso indica que el envío del material ocurrió después del homicidio. Esa secuencia forma parte de las diligencias que buscan establecer quiénes participaron en el cautiverio, el asesinato y las posteriores comunicaciones con la familia.

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Los allegados de la víctima realizaron además un depósito de 3 mil soles a una cuenta vinculada con uno de los presuntos involucrados. Esa transferencia permitió a la Policía identificarlo y ubicarlo en Chiclayo.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta una vivienda del asentamiento humano Los Polvorines, donde cámaras de seguridad registraron el ingreso de Pacherras Atarama el día de su desaparición.

De acuerdo con la Policía, ese inmueble habría sido utilizado como lugar de cautiverio. La propiedad estaría vinculada con Yuliana Rivas Atarama, sobrina de la víctima, quien fue detenida junto con su pareja, Jonathan Acuña Rojas.

Los agentes reconstruyeron el recorrido de la víctima hasta una vivienda de Los Polvorines, donde habría ingresado durante la madrugada y de la que no volvió a salir| Foto: Difusión

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto familiar que podría estar relacionado con un tema sentimental. No obstante, la Divincri mantiene abiertas otras líneas de investigación mientras reúne testimonios, revisa registros de cámaras y analiza los movimientos bancarios vinculados al pedido de rescate.

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La necropsia permitirá establecer la causa y el momento exacto de la muerte de Luis Alberto Pacherras Atarama, así como precisar las lesiones que sufrió antes de que su cuerpo fuera abandonado en la carretera Piura-Chiclayo.

Canales de ayuda

PNP: puedes acudir de inmediato para denunciar cualquier sospecha de diferentes delitos. Recuerda que también puedes reportar la desaparición de tu familiar sin esperar las 24 horas.

Fiscalía de la Nación: puedes denunciar ante cualquier prueba en las oficinas del Ministerio Público.