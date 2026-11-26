Presidente del club, Luis Linares, se refirió a la posibilidad de que la dominicana regreso al equipo en la Liga Peruana de vóley 2026/27. (Mate Galáctico)

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El posible regreso de Katielle Alonzo a Deportivo Géminis emocionó a los hinchas y cruzan los dedos para que se haga realidad. La expectativa se generó después de que Vielka Peralta confesara de que la atacante tiene la intención de volver a defender a las ‘guerreras’ en la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

La dominicana decidió cambiar de rumbo y fichó por Afyon Belediye Yüntaş, club recién ascendido a la máxima categoría de Turquía. Su salida se dio gracias a la gran campaña que realizó en el equipo de Natalia Málaga la temporada pasada.

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¿Qué dijo el presidente de Deportivo Géminis sobre el regreso de Katielle Alonzo?

Luis Linares, presidente de Deportivo Géminis, reveló si Katielle Alonzo volverá a la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Confesó que la ilusión es de ambas partes e indicó que tan factible es esa posibilidad en la temporada.

“El deseo es de ambos; Katielle quiere regresar. Nosotros queremos que regrese, pero Katielle tiene un compromiso por cumplir. Ella es respetuosa con los acuerdos. Bien es cierto su cariño, así como de Katielle, también de Alondra Tapia. Su cariño está con Géminis, porque es el primer equipo que les dio la oportunidad a ellas de salir a jugar al extranjero y fue una plataforma para jugar en ligas mayores. El deseo de ellas es volver a Géminis, así como en su momento la China Eve, que me lo confesó y me dijo: ‘Quiero ir a jugar a Géminis nuevamente’”, apuntó el titular del cuadro de Comas en conversación con ‘Mate Galáctico’.

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La dominicana confesó que la atacante sigue la participación de Deportivo Géminis pese a su partida. (Latina Deportes)

Además, Linares aseguró que todo podría pasar y dependerá del desempeño de Géminis en la temporada: “Las puertas están abiertas y aquí estamos. Vamos a tener la calma necesaria. Hay torneo para largo y yo creo que cuando Géminis llegue a su cien por ciento conversaremos nuevamente, pero en otras circunstancias, en una mejor posición dentro de la tabla”.

¿Vielka Peralta será baja frente Universitario?

La opuesta dominicana terminó sentida en el duelo contra Perú Sub 19 la fecha pasada y encendió las alarmas de cara al choque con Universitario de Deportes este domingo 29 de noviembre por la jornada 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

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“Vielka Peralta está bien, está al cien por ciento. Por ahí el equipo un poco sentido con algunos resfríos, pero en la parte anímica al cien por ciento”, informó Luis Linares, presidented e las ‘guerreras’.

Vielka Peralta será una de las figuras de Géminis en el duelo ante Universitario. Crédito: FPV

El titular del cuadro de Comas dio sus sensaciones sobre el duelo contra las ‘pumas’, que están pasando por mala racha. “Ganará el que juegue mejor. Yo deseo que gane Géminis, lógicamente, pero el que juegue mejor”.

Así se jugará la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Perú Sub-19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Atlético Atenea (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Regatas Lima (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV