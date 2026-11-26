Valú protagonizó un violento enfrentamiento con Tatiana y Dominique, conocidas como Las Mellas, durante el estreno de ‘La Casa de Alofoke 3’. Su equipo exigió a la producción revisar las imágenes y aplicar sanciones tras los empujones, golpes y jalones de cabello. Captura: Magaly TV La Firme

Guardar

Vanessa Valcárcel, conocida en redes sociales como Valu, quedó en el centro de la conversación tras la agresión que sufrió durante sus primeras horas en ‘La Casa de Alofoke 3’. El enfrentamiento con las hermanas Tatiana y Dominique, llamadas ‘Las Mellas’, se difundió con rapidez en redes sociales y puso atención sobre la participante peruana.

La creadora de contenido había ingresado al reality dominicano como representante de Perú. Su llegada formaba parte de una oportunidad para ampliar su presencia fuera de las plataformas digitales, donde construyó una comunidad durante los últimos años.

PUBLICIDAD

Antes de su participación en el programa, Valu Valcárcel desarrolló una carrera vinculada a contenidos sobre autoestima, relaciones personales, confianza y crecimiento emocional. TikTok, YouTube y las transmisiones en vivo fueron algunos de los espacios que utilizó para conectar con sus seguidores.

La creadora de contenido Valu Valcárcel posa de noche en una calle iluminada con árboles y edificios residenciales de fondo.

En sus publicaciones, la influencer suele abordar experiencias personales y reflexiones sobre la seguridad individual. Ese enfoque se convirtió en uno de los rasgos de su presencia digital y en una vía para sostener el contacto con su comunidad.

También impulsó el concepto “My Glamour Brain”, una frase que aparece como sello de buena parte de sus contenidos. Bajo esa identidad, Vanessa Valcárcel consolidó una imagen enfocada en el amor propio y en la conversación directa con quienes siguen sus transmisiones.

PUBLICIDAD

La frecuencia de sus directos le permitió aumentar su alcance y captar público fuera de Perú. Su actividad en distintas plataformas facilitó su salto a un formato de convivencia con participantes de otros países.

La creadora de contenido Valu Valcárcel posa frente a un ventanal abierto con vistas a la plaza y la Catedral de Milán durante el atardecer.

La pelea con ‘Las Mellas’ marcó el ingreso de Valu al reality

La tercera temporada de ‘La Casa de Alofoke 3’ reúne a influencers, streamers y figuras del entretenimiento en una convivencia de 41 días, con cámaras que registran la dinámica entre los participantes. La presencia de Valu le dio representación peruana a esta edición.

Sin embargo, la exposición que obtuvo en el inicio del programa no estuvo ligada solo a su presentación. Una discusión con Tatiana y Dominique, las integrantes de ‘Las Mellas’, derivó en una situación física que generó cuestionamientos entre los usuarios que siguieron las imágenes.

PUBLICIDAD

Durante el incidente, Valu Valcárcel terminó en el suelo y sufrió un golpe en la cabeza. La secuencia circuló en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre el nivel de tensión dentro de la casa y la respuesta que debía adoptar la producción.

La creadora de contenido Valu Valcárcel aparece en un evento público y con un collarín ortopédico tras una agresión en el programa de telerrealidad La Casa de Alofoke.

Después de lo ocurrido, la influencer fue trasladada a un centro médico. Más tarde reapareció con un collarín y relató que estuvo cerca de quedar “desnucada”, una expresión con la que describió el impacto que sufrió durante el enfrentamiento.

El equipo de la peruana solicitó que se revise lo sucedido y que se tomen las medidas correspondientes. Aunque reconoció que existieron intercambios verbales antes de la pelea, sostuvo que ninguna discusión justifica una agresión física.

PUBLICIDAD

El episodio convirtió a Valu en una de las participantes más comentadas de la temporada. Mientras continúa su presencia en ‘La Casa de Alofoke 3’, el interés sobre su perfil creció entre usuarios que hasta entonces no conocían su trayectoria en las redes sociales.