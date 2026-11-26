Sofía Delgado acusó a Paul Michael de no cumplir con las necesidades económicas y de salud de la hija que tienen en común, una niña que está próxima a cumplir siete años. La joven sostuvo que el cantante entrega una pensión mensual de 500 soles, monto que, afirmó, resulta insuficiente para cubrir los gastos básicos de la menor.
La expareja del integrante de Combinación de La Habana habló para las cámaras de Magaly TV La Firme y cuestionó la imagen pública que, según dijo, proyecta el artista como padre.
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“Estoy aquí porque estoy cansada de que vean a Paul Michael como un hombre digno, como un buen padre cuando no lo es. Una niña no vive con 500 soles y menos sin seguro de salud”, manifestó Sofía Delgado.
La madre de la menor explicó que ese monto fue fijado durante una conciliación, cuando su hija tenía un año. Desde entonces, aseguró, las necesidades de la niña crecieron, aunque la pensión se habría mantenido en la misma cifra.
Delgado indicó que 400 soles son destinados al pago mensual del colegio, por lo que solo quedan 100 soles para asumir alimentación, loncheras, ropa, movilidad, recreación y otros gastos. “Con 100 soles ningún niño vive”, expresó.
Además, afirmó que Paul Michael no habría contratado un seguro de salud para la niña. Según su versión, cuando la menor se enfermó, el cantante se negó a llevarla a un centro médico y le indicó que resolviera la situación por su cuenta.
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“Me dijo que resuelva yo”, recordó la joven. Añadió que, en otras ocasiones, él le habría pedido que compre los medicamentos y que luego le envíe el número de una cuenta de Yape para devolverle el dinero.
La expareja del artista también cuestionó el régimen de visitas. “No llega a recogerla”, aseguró al referirse a los encuentros entre el padre y la menor.
Delgado sostuvo que el cantante cuenta con ingresos por sus apariciones en Esto es guerra, sus presentaciones con Combinación de La Habana y shows durante los fines de semana. Por ello, consideró que podría asumir una pensión mayor para la niña.
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La joven relató que Paul Michael le habría planteado elevar el pago a 1.000 soles mensuales. Sin embargo, afirmó que la propuesta no se concretó y que, cuando reclamó una mejora en el aporte económico, él respondió: “¿Más quieres? Te estoy dando un sueldo mínimo”.
Sofía Delgado asegura que Paul Michael le debe 15 mil soles de devengados
Además de cuestionar el monto de la pensión, Sofía Delgado afirmó que Paul Michael mantiene una deuda superior a 15 mil soles por devengados. La joven señaló que busca obtener una respuesta de los abogados del cantante para regularizar esa situación y revisar el acuerdo de alimentos.
“Él ahora mismo me debe unos devengados que son más de 15 mil soles”, declaró. También sostuvo que el padre de su hija le habría dicho que podía incrementar la pensión, aunque no habría cumplido con los pagos atrasados.
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La madre de la menor mostró un mensaje que, según indicó, le envió al artista para exigirle el pago de la deuda y una mayor participación en los gastos de la niña.
“Págame mis más de 15 mil soles devengados, págale un seguro a tu hija, págale colegio, alimentación, recreación y más porquería. Los que te aplauden tu papel de payaso en EEG deberían también preguntarte si le pagas colegio a tu hija, si le has comprado siquiera una cama (...) Me tienes harta”, escribió.
Delgado sostuvo que, cuando le pide que cumpla con otros gastos, Paul Michael no accede pese a que, de acuerdo con su relato, él asegura que puede obtener en una jornada el dinero correspondiente a la deuda pendiente.
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“Cuando le pido los devengados que me debe, me dice que eso lo gana en un día, pero cuando le pido para otras cosas, no pasa”, sentenció.
Las declaraciones de Sofía Delgado exponen un conflicto por la pensión de alimentos, los pagos atrasados, el seguro médico y el régimen de visitas de la menor. Hasta el momento, en el material difundido no se conoció una respuesta pública de Paul Michael sobre estos señalamientos.
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