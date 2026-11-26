Zaira Manzo apuntó que las decisiones de Paco Hervás puede afectar a las jugadoras. (Mate Galáctico)

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Paco Hervás es señalado como uno de los culpables del mal momento que vive Universitario de Deportes tras las dos derrotas consecutivas en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Y no solo eso, el entrenador también fue implicado en el supuesto conflicto entre Karla Ortiz y Mirian Patiño por no saber manejarlo.

Y en medio de la polémica, Zaira Manzo decidió contar detalles de la manera de trabajar de DT, quien la dirigió la temporada pasada. Reveló que el español es cerrado en sus decisiones generando malestar entre las jugadoras.

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“Yo estuve con Paco. La verdad es que yo creo que el profe tiene sus siete jugadores u ocho jugadores. Y es muy difícil sacarlo de eso. De repente yo decía por ahí: ‘Profe, invente, haga otra cosa’ O sea, decía: ‘De repente por ahí mete a Daniela de punta, pon a Aixa Vigil de opuesta’, pero el profe es muy cerrado. El profe es muy cerrado. Tiene siete u ocho jugadoras, y las demás chicas están como ahí. Y te lo digo porque yo también lo he pasado, pues”, apuntó la exvoleibolista en el programa ‘Mate Galáctico’.

Zaira Manzo reveló detalles de la manera de trabajar del DT. (Mate Galáctico)

Además, Manzo opinó que la forma de dirigir de Hervás podría afectar en lo anímico al plantel: “Yo veo, por ejemplo, muchas veces el cambio de Daniela, que lo hace bien y en el siguiente set no la pone o no inicia con ella. Entonces, yo imagino, como jugadora, dirá: “Pero si lo hice bien, ¿por qué no comienzo?” Y ahí empieza como que a caerse, como ya para qué esfuerzo si no voy a entrar o si lo hago bien. Esas cosas también mueven a la persona",

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Zaira Manzo se retiró tras podio con Universitario

Zaira Manzo puso fin a su carrera como voleibolista profesional a los 37 años, después de 23 temporadas ligadas al deporte. La jugadora comunicó la decisión en sus redes sociales, con un mensaje de agradecimiento y repaso de su recorrido.

El cierre llegó después de conseguir el tercer puesto histórico con Universitario de Deportes en la Liga Nacional Superior de Vóley. La deportista recordó los títulos, podios y reconocimientos individuales que obtuvo durante su trayectoria.

Manzo también evocó las dificultades que enfrentó desde sus inicios. “Fuimos fuertes y salimos adelante”, escribió al referirse a las lesiones, los malos momentos y la resiliencia que necesitó para continuar.

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La voleibolista agradeció a Universitario, Rebaza, Jaamsa, Alianza, San Martín, Circolo, Latino y Famu, de Estados Unidos. Esos clubes integraron las distintas etapas de su formación y actividad competitiva.

Las molestias en la rodilla influyeron en la determinación. “Hay que ponerse primero y escuchar al cuerpo”, señaló la exjugadora al explicar su prioridad por la salud.

Universitario le deseó los mejores éxitos a Zaira Manzo, una de las tres armadoras del equipo en la última temporada. Crédito: Instagram Universitario.

¿Cuándo juega Universitario con Deportivo Géminis?

Universitario de Deportes y Deportivo Géminis jugarán el domingo 29 de noviembre a las 18.30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por el cierre de la séptima fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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El partido marcará una prueba para las ‘pumas’, que llegan tras dos derrotas consecutivas sin ganar sets en ese recinto. El cuadro dirigido por Paco Hervás cayó 3-0 ante Regatas Lima en la quinta jornada y repitió ese marcador contra Circolo Sportivo Italiano en la sexta.

La ‘U’ ocupa el cuarto lugar con 12 puntos. La Universidad San Martín lidera la competencia con 18 unidades y puntaje perfecto luego de seis fechas. Surgieron versiones sobre una presunta tensión entre Mirian Patiño y Karla Ortiz. Ortiz no participó en los dos compromisos anteriores debido a un tema médico.

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.