Un fiscal de familia fue detenido en un operativo anticorrupción en Huaraz y Caraz, bajo sospecha de haber solicitado una coima de 50 soles para favorecer a un padre en un caso de omisión de asistencia familiar.| Video: Latina Noticias

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Un fiscal adjunto provincial de familia fue detenido de manera preliminar en la región Áncash, acusado de recibir una coima de 50 soles a través de Yape para favorecer a un padre en un proceso judicial por pensión de alimentos. La Policía Nacional del Perú ejecutó el operativo en las ciudades de Huaraz y Caraz, en cumplimiento de una resolución del Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

El detenido fue identificado como Juan Alfonso Yllaconza Cabezas, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas. Es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, junto con un ciudadano, identificado como Luis Francisco Montañez Espinoza, a quien se le atribuye el rol de intermediario en la entrega del dinero.

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Detienen a fiscal de familia en Áncash tras recibir coima de 50 soles | Foto: Central De Noticias Ancash

El padre habría delatado el pago ante la expareja

Según las primeras indagaciones, el origen de la denuncia estuvo en el propio demandado del proceso de alimentos. El hombre le aseguró a su expareja que ya había entregado dinero al fiscal para evitar consecuencias legales en su contra y, como respaldo de esa afirmación, le envió una captura de pantalla de la transferencia realizada por Yape. La mujer acudió entonces a las autoridades con esa prueba, lo que dio inicio a la investigación por corrupción.

El movimiento bancario que sustenta el caso corresponde al monto de 50 soles.

El dinero habría sido solicitado por el fiscal como contraprestación por una gestión dentro del despacho a su cargo, en el marco de una investigación que ya llevaba contra el padre por el delito de omisión de asistencia familiar. Un hecho que deberá ser investigado.

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La Policía Nacional capturó en Caraz y Huaraz a un funcionario del Ministerio Público, señalado de favorecer a un padre en un juicio por pensión alimenticia| Foto: Central De Noticias Ancash

Allanamientos simultáneos en cinco inmuebles

El operativo contó con la participación de fiscales del sistema anticorrupción y estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal Contra la Corrupción (Dircocor). Las diligencias se realizaron de forma simultánea en un domicilio de Huaraz y en cuatro inmuebles ubicados en Caraz, con resultado positivo en todos los casos.

“Ha sido autorizada por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, en virtud de la cual fiscales del sistema anticorrupción hemos participado en una diligencia de allanamiento, detención, incautación y se han tenido resultados positivos”, explicó Delia García, fiscal de Áncash, sobre el procedimiento ejecutado.

Durante los registros domiciliarios, que incluyeron la oficina del funcionario, se incautaron equipos electrónicos y documentos que ahora forman parte del material probatorio de la causa.

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Tras el operativo, el Poder Judicial dictó cinco días de detención preliminar contra Yllaconza Cabezas, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los hechos. El fiscal salió de medicina legal en silencio, sin responder a las preguntas sobre las acusaciones en su contra.

Entre los elementos que sustentan la investigación figuran conversaciones de WhatsApp y las transferencias efectuadas por la aplicación de pagos digitales. Todo será clave para determinar las responsabilidades.

Canales de ayuda

Fiscalía (Ministerio Público): Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, disponible las 24 horas, o también puedes acercarte de manera presencial.

Policía Nacional del Perú (PNP): acércate a una comisaría con los documentos correspondientes para presentar tu denuncia, o llama al 105 para cualquier atención de urgencia.

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