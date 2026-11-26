En una entrevista para el programa Hablemos Claro de Exitosa, representantes y la abogada del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales abordan la situación legal y laboral del sector en Perú. En pantalla se presentan simultáneamente imágenes de protestas ciudadanas donde manifestantes portan pancartas con consignas sobre reconocimiento laboral, cese de discriminación y reapertura de locales frente a la presencia de agentes policiales.

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Representantes de organizaciones de trabajadoras sexuales reclamaron una ley que reconozca derechos laborales, acceso a seguros de salud y una vejez digna. También cuestionaron los cierres de establecimientos con licencia, al sostener que estas medidas empujan a cientos de mujeres hacia la calle y las exponen a redes criminales.

En una entrevista con Exitosa, Ángela Villón, presidenta de la Asociación de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, y Karla Mayorga, abogada del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales, pidieron que el Estado retome una mesa intersectorial que, según señalaron, funcionaba el año pasado bajo el liderazgo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

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Piden seguro de salud y protección para la vejez

Mayorga afirmó que la propuesta busca que el trabajo sexual cuente con mecanismos de protección social. “Necesitan un seguro, necesitan tener dignidad, una vejez digna”, señaló al referirse a las mujeres que han ejercido esta actividad durante años y que hoy no tienen cobertura médica suficiente.

Las organizaciones de trabajadoras sexuales exigen una ley que reconozca derechos laborales y cobertura de salud. (Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad)

La abogada indicó que algunas adultas mayores siguen trabajando porque quedaron sin recursos ni acceso a beneficios laborales. Según explicó, el Seguro Integral de Salud (SIS) resulta insuficiente para atender las necesidades de quienes enfrentan enfermedades o secuelas físicas acumuladas durante años.

“Hay adultas mayores que se han dedicado al trabajo sexual y están abandonadas a su suerte”, sostuvo Mayorga. La representante del movimiento añadió que el reclamo no se limita a una norma laboral, sino que incluye atención sanitaria, prevención de riesgos y políticas públicas adaptadas a la situación de esta población.

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Los cierres de locales dejan a más de mil mujeres en la calle, según la asociación

Villón denunció que el cierre de locales de trabajo sexual con licencia ha dejado a un promedio de mil trabajadoras sexuales sin espacios donde ejercer la actividad. De acuerdo con su relato, la situación se agravó tras intervenciones en establecimientos como Las Cucardas, el Trocadero y el Botecito.

La dirigente sostuvo que los locales formales contaban con controles de salud, seguridad y licencias de funcionamiento. En cambio, advirtió que las mujeres que pierden esos espacios terminan en zonas donde operan organizaciones dedicadas a la extorsión, la explotación sexual y otros delitos.

“Ponemos un pie en la esquina y tenemos que pagar cupo”, relató Villón al recordar los pedidos de ayuda que, según dijo, recibe de sus compañeras. También aseguró que, durante los últimos años, han registrado alrededor de cien trabajadoras sexuales fallecidas en un contexto de violencia atribuido a la expansión de mafias.

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En una entrevista para el programa Hablemos Claro de Exitosa, representantes y la abogada del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales abordan la situación legal y laboral del sector en Perú. En pantalla se presentan simultáneamente imágenes de protestas ciudadanas donde manifestantes portan pancartas con consignas sobre reconocimiento laboral, cese de discriminación y reapertura de locales frente a la presencia de agentes policiales.

Reclaman explicaciones por operativos contra establecimientos formales

Las representantes cuestionaron la lógica de los operativos policiales y exigieron explicaciones a la Dirección contra la Trata de Personas y al Ministerio del Interior. Villón afirmó que las intervenciones se ejecutan bajo sospechas de trata de personas o favorecimiento de la prostitución, pese a que, según remarcó, la prostitución no constituye un delito en Perú.

La dirigente planteó que los operativos deben diferenciar los casos de trata y explotación sexual de los establecimientos donde las trabajadoras ejercen por decisión propia y bajo controles administrativos. Además, aseguró que en algunas intervenciones no se hallaron víctimas de trata, pese a que los cierres afectaron a numerosas trabajadoras.

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Mayorga pidió que las acciones estatales no expongan a las mujeres a mayores riesgos. “Ahora les cierran los locales, las exponen, las lanzan a las calles; ahora las vuelven víctimas y vulnerables”, afirmó.

Buscan reactivar una mesa de trabajo con varios ministerios

Las voceras solicitaron la reactivación de la mesa de trabajo sobre trabajo sexual que integraba a distintos sectores del Estado. Su objetivo es que los ministerios de la Mujer, Salud e Interior elaboren estrategias que contemplen la protección de la salud, la seguridad y los derechos laborales de las trabajadoras sexuales.

Villón sostuvo que la ausencia de coordinación institucional afecta la respuesta frente a la violencia y los cierres de establecimientos. “Queremos que se nos reconozcan nuestros derechos”, afirmó.

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