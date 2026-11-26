Programación de Palmeiras vs Estudiantes en Perú por la final de la Copa Libertadores 2026.

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Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán en la final de la Copa Libertadores 2026, con el club argentino ante la oportunidad de interrumpir el dominio reciente de los equipos brasileños en el torneo.

Los representantes de Brasil acumulan siete consagraciones consecutivas en la competencia continental. El ‘Pincha’ buscará evitar que esa racha se prolongue en la definición. El último campeón que no perteneció al fútbol brasileño fue River Plate de Marcelo Gallardo en 2018: venció 3-1 a Boca Juniors en una final disputada en Madrid.

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Palmeiras vs Estudiantes: programación en Perú de la final por la Copa Libertadores 2026

Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El partido definitorio comenzará a las 15.00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia, el inicio está previsto para las 16.00 horas. En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, el encuentro arrancará a las 17.00 horas. Para España, la final se jugará desde las 21.00 horas.

Dónde ver Palmeiras vs Estudiantes HOY en Perú: canal TV de la final de la Copa Libertadores 2026.

Canal TV en Perú para ver la final de la Copa Libertadores 2026

La final entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata podrá verse por ESPN y Disney Plus en varios países de Sudamérica. La señal deportiva emitirá el partido en vivo para el público de Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

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En Chile, el encuentro será televisado por Chilevisión. Para el público de España, las opciones serán Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos. En Estados Unidos, la final de la Copa Libertadores 2026 estará disponible a través de beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

¿Cómo llegan Estudiantes y Palmeiras a la gran final?

Palmeiras alcanzó la final de la Copa Libertadores 2026 después de superar tres eliminatorias con desenlaces ajustados. En los octavos de final, el conjunto brasileño eliminó a Cerro Porteño con un 2-1 en el resultado global. El equipo paraguayo fue uno de los rivales tradicionales que enfrentó en el torneo.

La serie de cuartos de final contra LDU de Quito se resolvió desde el punto penal. Palmeiras ganó 1-0 como local, cayó 3-2 en el partido de vuelta y luego se impuso 4-3 en la tanda.

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En las semifinales, el rival fue Fluminense. El cruce terminó 3-3 en el marcador acumulado y el cuadro paulista aseguró su clasificación con una victoria por 5-3 en los penales ante el ‘Tricolor’.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Palmeiras v Flamengo - Nubank Parque, Sao Paulo, Brazil - November 21, 2026 Palmeiras' Gustavo Gomez in action REUTERS/Alex Silva

Por su lado, Estudiantes de La Plata llegó a la final de la Copa Libertadores 2026 tras superar una ruta que incluyó tres eliminatorias y dos cruces consecutivos contra equipos brasileños.

El equipo argentino inició la fase eliminatoria ante Universidad Católica de Chile. En los octavos de final, el ‘Pincha’ se impuso por 4-1 en el resultado global y aseguró su continuidad en el certamen continental.

En los cuartos de final, Estudiantes enfrentó a Corinthians. La serie terminó con una victoria argentina por 2-1, un resultado que lo instaló entre los cuatro mejores equipos del torneo.

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La semifinal contra Flamengo tuvo un desarrollo distinto. Los dos partidos finalizaron sin goles, por lo que la clasificación se definió en la tanda de penales.

El conjunto de La Plata ganó 3-2 desde los doce pasos ante el ‘Mengao’. Así, obtuvo el pase a la definición de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras.

Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, en una imagen de archivo. EFE/ Demian Alday