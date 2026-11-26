César Sánchez y Naldy Saldaña acudieron a una sede policial para la visualización de videos vinculados a la denuncia por tocamientos indebidos contra el exdirector musical de La Bella Luz. A la salida de la diligencia, Sánchez y su abogado, Carlos Trejo, ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación sobre el estado del proceso y las pruebas presentadas ante las autoridades.

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César Sánchez reapareció ante la prensa después de participar en una diligencia vinculada con la denuncia por presuntos tocamientos indebidos presentada por Naldy Saldaña. El exdirector musical de La Bella Luz afirmó que dejará de evitar las cámaras y sostuvo que nuevas imágenes de seguridad aportarían elementos a su favor dentro de la investigación.

El músico acudió a una dependencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) para brindar su manifestación como testigo y participar en la visualización de videos relacionados con el caso. A la salida, estuvo acompañado por su abogado, Carlos Trejo.

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Sánchez no respondió de manera directa si admite o rechaza los hechos denunciados por Saldaña. Señaló que el proceso todavía está en curso y que prefiere esperar el avance de las diligencias antes de ofrecer una versión amplia sobre el fondo de la acusación.

César Sánchez ofrece declaraciones ante micrófonos de la prensa tras la denuncia interpuesta por Naldy Saldaña.

“Yo no puedo decir sí o no, más adelante porque esto sigue, es un proceso muy delicado”, expresó ante las cámaras de América Hoy. El músico añadió que habría más material audiovisual por revisar. “Van a ver más videos, hay muchas cosas que faltan”, manifestó.

La cantante también declaró luego de brindar su testimonio ante las autoridades. Saldaña evitó profundizar sobre el contenido de su manifestación, pero dejó en claro cuál es su expectativa frente al proceso. “Ahora solo espero la justicia”, respondió al ser consultada sobre el caso.

La defensa de César Sánchez afirma que revisó cuatro horas de videos

El abogado Carlos Trejo aseguró que, durante la diligencia, revisaron cerca de cuatro horas de grabaciones de seguridad. Según explicó, el contenido mostraría una secuencia más extensa de los hechos y permitiría evaluar aspectos que no se habían difundido de forma pública.

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La defensa indicó que los videos incluyen momentos previos y posteriores al episodio denunciado. Trejo sostuvo que, desde su perspectiva, el material contradice parte de la versión de Saldaña, aunque no detalló cuáles serían las escenas que consideró relevantes.

“Hay actuaciones que nunca mencionó”, afirmó el abogado. También cuestionó que algunos comportamientos observados en las imágenes correspondan a una persona con una afectación psicológica. Esta declaración forma parte de la postura de la defensa de César Sánchez y no representa una conclusión de las autoridades a cargo de la investigación.

César Sánchez responde a preguntas de varios periodistas en la vía pública luego de las acusaciones presentadas por Naldy Saldaña.

El letrado consideró que el resultado de la revisión fue favorable para su patrocinado. Sin embargo, no precisó si solicitará pericias adicionales, nuevas declaraciones u otra medida dentro del expediente.

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El músico retomó esa postura y afirmó que las imágenes serán determinantes. “Las mentiras tienen patas cortas. Ya no voy a guardar silencio porque las cosas van a ser diferentes; las evidencias van a dar un final”, declaró tras la diligencia.

Sánchez sostuvo que hasta ahora optó por mantener reserva debido a la sensibilidad del caso. Su aparición ante la prensa marca un cambio en esa estrategia, aunque reiteró que no ofrecerá mayores detalles mientras continúen las actuaciones.

César Sánchez y Naldy Saldaña ofrecen declaraciones a la prensa en relación con la denuncia formulada por la cantante.

Naldy Saldaña espera que la investigación determine responsabilidades

La denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz se encuentra bajo investigación. Las versiones públicas conocidas hasta el momento corresponden a las declaraciones de la artista, de Sánchez y de su defensa, además de la revisión de los registros de seguridad.

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Saldaña respondió que Sánchez no le pidió disculpas cuando fue consultada por la prensa. La cantante no se refirió a las afirmaciones de Trejo sobre las grabaciones ni adelantó si presentará nuevos elementos ante las autoridades.

También se informó que Claudia Salazar habría interpuesto otra denuncia contra el músico. No trascendieron detalles sobre ese caso ni sobre su situación procesal.

Naldy Saldaña camina rodeada de periodistas frente a una sede policial durante el proceso de denuncia contra César Sánchez.

Por ahora, la investigación por presuntos tocamientos indebidos continúa sin una resolución judicial que establezca responsabilidades. Mientras César Sánchez anticipa que hablará con más amplitud, Naldy Saldaña mantiene su pedido de justicia y espera que las diligencias permitan esclarecer los hechos denunciados.

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