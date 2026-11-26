El DNI digital tiene el mismo valor legal que el documento físico y permite acreditar la identidad de manera presencial y virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso a disposición de los ciudadanos una alternativa para llevar su documento nacional de identidad (DNI) directamente en el celular. La versión digital tiene el mismo valor legal que el documento físico y puede ser utilizada para acreditar la identidad tanto de manera presencial como virtual.

La nueva modalidad busca facilitar el acceso a este documento sin que sea necesario portar la tarjeta física en determinadas situaciones. Sin embargo, su uso es voluntario. Esto significa que ninguna institución pública o privada puede exigir el DNI digital como única forma de identificación ni rechazar la versión física vigente que presente un ciudadano.

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Además, esta opción también está disponible para los padres que necesiten contar con la identificación de sus hijos en el teléfono. De esta manera, podrán presentar la credencial digital para realizar trámites o acreditar el vínculo familiar cuando corresponda.

La utilización del DNI digital es voluntaria: ninguna institución puede exigirlo como único medio de identificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué requisitos se necesitan para tener el DNI digital?

Para acceder a esta alternativa, los ciudadanos deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con su edad, documento vigente y dispositivo móvil. El interesado debe ser mayor de edad y contar con un DNI físico vigente, ya sea electrónico o convencional de color azul.

El teléfono inteligente también debe reunir determinadas características técnicas. En equipos con sistema operativo Android, se requiere como mínimo la versión 12; mientras que en dispositivos iPhone es necesario contar con iOS 16 o una versión superior.

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Asimismo, el celular debe disponer de al menos 4 GB de memoria RAM y 200 MB de espacio disponible. La cámara debe tener una resolución mínima de 8 megapíxeles. También será necesario contar con una conexión estable a internet para completar correctamente las diferentes etapas de verificación.

El procedimiento requiere dos aplicaciones oficiales que pueden encontrarse en las tiendas virtuales de los principales sistemas operativos: Perú Pass e ID Perú. La primera funciona como una billetera digital donde se almacenará la credencial, mientras que la segunda permite realizar la identificación mediante biometría facial.

Los ciudadanos pueden seguir utilizando su DNI físico azul o electrónico siempre que se encuentre vigente. (Reniec)

¿Cómo descargar el DNI digital en el celular?

Una vez que el ciudadano haya comprobado que cumple con las condiciones y tenga ambas aplicaciones instaladas, podrá iniciar el procedimiento desde su teléfono. Estos son los pasos:

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Descarga las aplicaciones: Ingresa a Play Store o App Store y busca Perú Pass e ID Perú. Instala ambas herramientas en el celular que utilizarás para obtener la credencial.

Configura Perú Pass: Abre la aplicación y selecciona “Desbloquear Aplicación”. Luego, crea un código de seguridad de seis dígitos para proteger el acceso a la billetera digital.

Ingresa a la opción de Reniec: Presiona el botón “+” y selecciona “Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Descargar credenciales de Reniec)”. Después, elige la alternativa “DNId – Titular”.

Valida tu identidad: El sistema solicitará que muestres ante la cámara el código MRZ que se encuentra en la parte posterior del DNI físico. Posteriormente, deberás responder preguntas de seguridad relacionadas con tus datos personales.

Completa una validación adicional si es necesario: Si respondes de manera incorrecta alguna de las preguntas planteadas, tendrás que comprobar tu identidad mediante la huella dactilar.

Realiza la verificación biométrica: Coloca la cámara frontal del teléfono a la altura de los ojos para completar el reconocimiento facial. El sistema comprobará la identidad del titular mediante esta tecnología.

Espera la descarga: Una vez aprobada la validación biométrica, el DNI digital se descargará de inmediato y quedará disponible dentro de Perú Pass.

¿El DNI digital reemplaza al documento físico?

No. Aunque la versión digital posee el mismo valor legal que el DNI físico, su utilización es opcional. Los ciudadanos pueden continuar utilizando su documento convencional o electrónico vigente para identificarse.

Por ello, una institución no puede establecer que únicamente aceptará la versión almacenada en el celular. La posibilidad de contar con la credencial digital representa una alternativa adicional para quienes prefieran tener su identificación disponible en el teléfono.

En el caso de los menores, los padres también podrán disponer de la versión digital correspondiente en sus dispositivos, lo que permitirá contar con esta información cuando sea necesaria para trámites o para acreditar la relación familiar.

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