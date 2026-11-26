La cantante interpretará 18 canciones elegidas junto a los músicos que la acompañarán en su último concierto de 2026.

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La cantante peruana Susana Baca ofrecerá ‘Aquel Abrazo’, un concierto concebido a partir de canciones elegidas por ella y los músicos que la acompañarán en escena, el viernes 11 de diciembre en La Cúpula de las Artes, en Santiago de Surco. La presentación marcará el cierre de un año que incluyó actuaciones en Argentina, Estados Unidos y Ecuador.

El repertorio reunirá 18 temas seleccionados a partir de una dinámica planteada entre la artista y su banda. Cada integrante propuso una canción con un significado personal y que deseaba compartir con el público. A partir de ese primer intercambio surgió el concepto del recital, que buscará crear un encuentro cercano entre los intérpretes y los asistentes.

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Baca explicó que el grupo partió de obras que expresaran “lo más espiritual y cariñoso de cada uno”. Luego, los músicos trabajaron los arreglos y ajustaron la lista de canciones al tiempo disponible para la única función programada en Lima.

La artista señaló que le resultó difícil dejar fuera algunos temas que también deseaba interpretar. Sin embargo, consideró que el proceso de selección puede abrir la puerta a otro proyecto. “Imagino que eso podría convertirse en un disco, en una memoria o en un testimonio del tiempo”, expresó.

Setlist con valor personal

El título del espectáculo resume el eje que Baca busca llevar al escenario. Para la cantautora, ‘Aquel Abrazo’ representa “un abrazo a toda la memoria que ha construido mi ser, mi tiempo, mi arte”. La propuesta también apunta a que las canciones puedan despertar recuerdos entre quienes asistan a la función.

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“Queremos probar nuestra capacidad de darnos un abrazo, los que estamos en el escenario y quienes nos van a escuchar”, manifestó la intérprete sobre el concierto, que tendrá producción de Prodartes y dirección de Ricardo Pereira.

El espectáculo incluirá momentos de participación del público. En algunos pasajes, los asistentes podrán acompañar con sus voces a los coros de Zaide Chara, Alexandro Quijandría y Santiago Valencia.

“Hay canciones que son arrullos y que requieren más voces para sentirnos arrullados, apapachados”, indicó la artista.

Susana Baca presentará “Aquel Abrazo” el viernes 11 de diciembre en La Cúpula de las Artes, en Santiago de Surco.

La cantante definió la función como “una fiesta de familia” y adelantó que habrá un invitado especial, cuya identidad se mantendrá en reserva hasta la noche del concierto.

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La banda que acompañará a Baca estará integrada por Jonathan Mendoza y Marino Martínez en las guitarras acústicas; Renzo Vignati en la guitarra eléctrica; Giovanni Machuca en el contrabajo; Miguel Díaz en la percusión, y Francisco Haya de la Torre en el piano.

La presentación llega tras actuaciones en tres países durante el 2026

El concierto en La Cúpula de las Artes cerrará una agenda internacional que llevó a Susana Baca por distintos escenarios durante 2026. En enero, la artista actuó en Buenos Aires y Mendoza, además de debutar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los encuentros musicales más reconocidos de Argentina.

En mayo, celebró sus 82 años y cinco décadas de trayectoria con el espectáculo “La música que llevo en mí”, presentado en el Gran Teatro Nacional. La función repasó parte de su recorrido artístico y su vínculo con las tradiciones musicales del Perú.

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En julio, Baca se presentó en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, como parte de la jornada “Afro-Latinas”. Dos meses después, clausuró el Festival Ecuador Jazz junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos. El concierto se realizó ante una sala llena en el Teatro Nacional Sucre de Quito.

La intérprete ha dedicado buena parte de su carrera a investigar, preservar y difundir las expresiones musicales afroperuanas. Su trabajo artístico también ha sido reconocido fuera del país: en 2025 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Susana Baca ha obtenido dos Latin Grammy a mejor álbum folclórico por “Lamento negro” y “A capella”. Además, compartió otros dos galardones por “Latinoamérica”, la canción de Calle 13 en la que participó junto a Totó la Momposina y María Rita.

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‘Aquel Abrazo’ tendrá una única presentación el viernes 11 de diciembre, a las 20:00 horas, en La Cúpula de las Artes, ubicada en la avenida Manuel Olguín 200, en Santiago de Surco. El valor de las entradas parte desde S/ 60. Entradas en Teleticket.

El recital contará con la participación de Jonathan Mendoza, Marino Martínez, Renzo Vignati, Giovanni Machuca, Miguel Díaz y Francisco Haya de la Torre.