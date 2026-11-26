La Línea 2 del Metro de Lima suspenderá la atención en sus cinco estaciones operativas el viernes 27 de noviembre de 2026 por obras de mantenimiento general. (Metro de Lima)

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La Línea 2 del Metro de Lima suspenderá el servicio comercial en las cinco estaciones de la etapa 1A este viernes 27 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento general programados por la empresa concesionaria. La interrupción abarcará toda la jornada de atención, desde las 6:00 hasta las 23:00.

La medida afectará únicamente al tramo que se encuentra abierto al público, por lo que la suspensión será parcial dentro del proyecto integral de la Línea 2. Durante ese día no habrá atención en ninguna de las estaciones que actualmente forman parte de la etapa 1A del primer tren subterráneo del país.

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La concesionaria informó que los usuarios deberán considerar rutas alternativas para sus traslados y prever un mayor tiempo de viaje ante el cierre temporal de los puntos de acceso disponibles en este tramo del sistema.

Línea 2 - Metro de Lima

Las cinco estaciones

El cierre temporal alcanzará a las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

Estas cinco estaciones componen la etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima, que es el segmento del proyecto que mantiene operaciones comerciales. Por ello, el viernes 27 de noviembre no habrá servicio de pasajeros en ese recorrido.

La interrupción comenzará a las 6:00, hora habitual de inicio de operaciones, y se extenderá hasta las 23:00. La empresa indicó que la decisión responde a labores de mantenimiento general previstas para las estaciones que integran esta primera fase.

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El comunicado de la concesionaria señala que los trabajos forman parte de las acciones orientadas a la seguridad y la calidad del servicio. La empresa también precisó que difundirá cualquier actualización mediante sus canales oficiales.

Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica. Foto: difusión

Sábado 28 de noviembre

La atención en las estaciones de la etapa 1A volverá a operar el sábado 28 de noviembre de 2026. Según la información difundida por la concesionaria, el servicio retomará su horario habitual, entre las 6:00 y las 23:00.

Hasta entonces, los pasajeros que acostumbran utilizar las estaciones de este tramo deberán optar por otros medios de transporte público. La empresa recomendó que los usuarios organicen sus desplazamientos con anticipación ante la suspensión de la atención durante todo el viernes.

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La página oficial de la Línea 2 del Metro de Lima también estará disponible para consultar posibles novedades relacionadas con la operación del servicio.

Tres estaciones de Ate

El cierre temporal de las estaciones de la etapa 1A ocurre mientras el Gobierno busca acelerar la incorporación de nuevos puntos de la Línea 2. Según informó RPP Noticias, tres estaciones ubicadas en el distrito de Ate podrían entrar en operación durante el segundo semestre de 2027.

El anuncio fue realizado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, durante CADE Ejecutivos 2026. Las estaciones mencionadas son Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate, que corresponden al tramo 6 del proyecto.

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De acuerdo con el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esas tres estaciones ya están culminadas. El Ejecutivo busca habilitar su operación mediante una negociación de adenda con el consorcio encargado de la obra.

“Lo que estamos buscando es a través de esa adenda poder poner en operación tres estaciones del lado de Ate que ya están culminadas. Esperamos sobre el segundo semestre del 2027 que estas estaciones puedan ponerse en operación beneficiando alrededor de 600.000 peruanos”, precisó Tangherlini.

El ministro indicó que las conversaciones con el consorcio comenzaron semanas atrás. También señaló que el pago de una parte de la deuda que el Estado mantiene con la empresa permitió avanzar en la discusión de la adenda.

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“Hace algunos días hemos realizado el pago de un primer avance de esta deuda y esto nos ha permitido sentarnos a negociar la adenda”, afirmó el funcionario.

El MTC prevé avances en otros tramos hasta 2030

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también busca acelerar la conclusión de las estaciones ubicadas entre la Clínica San Juan de Dios y el óvalo Bolognesi. La expectativa oficial es que ese tramo entre en funcionamiento hacia fines de 2028 o inicios de 2029.

Con esa proyección, las etapas 1A y 1B de la Línea 2 quedarían operativas, mientras que la etapa 2 tendría como horizonte de conclusión el año 2030.

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Tangherlini reconoció que el proyecto presenta retrasos. La negociación de la adenda apunta a habilitar las tres estaciones ya culminadas en Ate y a acelerar los tramos pendientes de la obra.

El ministro también indicó que el MTC trabaja con ProInversión en el avance de las líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima y Callao. Entre las medidas planteadas figura la creación de una oficina de gestión de proyectos y el avance previo en la liberación de predios y la solución de interferencias.