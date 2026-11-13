Más de un año después, el Banco Central de Reserva del Perú eleva la tasa de interés de referencia a 4,50%

El BCRP consideró el alza de alimentos y energía, los choques de oferta y los riesgos geopolíticos, aunque prevé que la inflación se modere. Foto: ComexPerú

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió incrementar su tasa de interés de referencia de 4,25% a 4,50%, lo que representa un ajuste de 25 puntos básicos. La medida busca encaminar nuevamente la inflación hacia el rango meta, en un escenario marcado por el encarecimiento de productos y servicios, mayores expectativas inflacionarias y un desempeño dinámico de la demanda interna.

La decisión fue adoptada por el Directorio tras evaluar los últimos indicadores económicos y las perspectivas nacionales e internacionales. Entre los factores considerados figuran el repunte de los precios de alimentos y energía, los efectos de los choques de oferta y la incertidumbre generada por los riesgos geopolíticos. Pese a este panorama, el organismo monetario considera que la inflación debería moderarse progresivamente en los próximos meses.

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Inflación anual alcanzó el 5,3% en octubre

Uno de los principales elementos que motivó el ajuste fue el comportamiento de los precios durante octubre. En ese mes, la inflación mensual llegó a 0,57%, mientras que el indicador que excluye alimentos y energía registró un avance de 0,16%. Como resultado, la inflación interanual pasó de 4,5% en setiembre a 5,3% en octubre, impulsada principalmente por el encarecimiento de los alimentos y la energía.

Al analizar otros componentes, el BCRP identificó que la inflación interanual sin alimentos, energía y transporte se ubicó en 2%, dentro del rango meta y ligeramente por encima de los niveles observados en meses anteriores. En tanto, el indicador que excluye únicamente alimentos y energía subió de 4,5% a 4,6% durante el mismo periodo.

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Otro aspecto considerado fue la evolución de las expectativas de los agentes económicos. En octubre, las expectativas de inflación a doce meses permanecieron en 3,1%, una cifra que todavía supera ligeramente el límite máximo del rango establecido por el Banco Central.

A pesar del incremento registrado en los últimos meses, el organismo monetario mantiene su proyección de que la inflación y su componente subyacente regresarán al rango meta, hasta situarse alrededor de 2% durante el horizonte de proyección. Este escenario dependerá, principalmente, de que pierdan intensidad los factores externos e internos que han presionado los precios.

Sin embargo, el Banco Central advirtió que todavía existen amenazas capaces de prolongar las presiones inflacionarias. Entre ellas mencionó los posibles efectos del Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, cuyos impactos sobre los precios ya comenzaron a manifestarse durante los últimos meses. Por ello, el comportamiento de estos factores será determinante para las próximas decisiones de política monetaria.

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En cuanto a la actividad económica nacional, la mayoría de los indicadores adelantados correspondientes a octubre continuaron mostrando resultados favorables. No obstante, la encuesta del BCRP reflejó una evolución dispar en los indicadores de situación actual frente al mes anterior. Las expectativas empresariales también retrocedieron, aunque permanecieron dentro del tramo optimista.

La mayoría de los indicadores económicos de octubre mantuvo un desempeño positivo, aunque las expectativas empresariales disminuyeron y continuaron en terreno optimista. Foto: Andina

En el ámbito internacional, el panorama continúa condicionado por los riesgos geopolíticos y la volatilidad de los mercados financieros, así como por las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. Pese a estas amenazas, las perspectivas de crecimiento mundial siguen siendo positivas y los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.

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Banco Central descarta que el aumento anticipe nuevas alzas

El BCRP precisó que el incremento de 25 puntos básicos no significa necesariamente que haya comenzado un periodo de aumentos consecutivos de la tasa de referencia. El Directorio evaluará la información económica que se publique en adelante antes de determinar si corresponde modificar nuevamente la orientación de la política monetaria.

Para ello, prestará especial atención a la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de precios, el desempeño de la actividad económica y la duración de los choques de oferta. El objetivo será adoptar los ajustes que resulten necesarios para conseguir que la inflación vuelva al rango establecido.

En la misma sesión, el Directorio también estableció las tasas aplicables a determinadas operaciones en moneda nacional con las entidades del sistema financiero. Para los depósitos overnight, fijó una tasa anual de 2,50%. En el caso de las operaciones de reporte directas de títulos valores y moneda, así como los créditos de regulación monetaria, estableció un interés de 5% anual para las primeras diez operaciones realizadas durante los últimos tres meses.

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Las operaciones adicionales a ese límite estarán sujetas a la tasa que determine el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias. Este organismo también podrá establecer intereses superiores dependiendo del monto involucrado.

Finalmente, el BCRP reafirmó su compromiso de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la inflación retorne al rango meta. La siguiente reunión del Directorio para evaluar el Programa Monetario quedó programada para el 10 de diciembre de 2026, fecha en la que se revisará nuevamente el panorama económico y las condiciones que determinarán la política monetaria.