Perú

Más de un año después, el Banco Central de Reserva del Perú eleva la tasa de interés de referencia a 4,50%

La inflación interanual llegó a 5,3% en octubre, por encima del rango meta, mientras que las expectativas de precios permanecieron elevadas. El organismo también advirtió sobre los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas

El BCRP consideró el alza de alimentos y energía, los choques de oferta y los riesgos geopolíticos, aunque prevé que la inflación se modere.
El BCRP consideró el alza de alimentos y energía, los choques de oferta y los riesgos geopolíticos, aunque prevé que la inflación se modere. Foto: ComexPerú
Guardar

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió incrementar su tasa de interés de referencia de 4,25% a 4,50%, lo que representa un ajuste de 25 puntos básicos. La medida busca encaminar nuevamente la inflación hacia el rango meta, en un escenario marcado por el encarecimiento de productos y servicios, mayores expectativas inflacionarias y un desempeño dinámico de la demanda interna.

La decisión fue adoptada por el Directorio tras evaluar los últimos indicadores económicos y las perspectivas nacionales e internacionales. Entre los factores considerados figuran el repunte de los precios de alimentos y energía, los efectos de los choques de oferta y la incertidumbre generada por los riesgos geopolíticos. Pese a este panorama, el organismo monetario considera que la inflación debería moderarse progresivamente en los próximos meses.

PUBLICIDAD

Inflación anual alcanzó el 5,3% en octubre

Uno de los principales elementos que motivó el ajuste fue el comportamiento de los precios durante octubre. En ese mes, la inflación mensual llegó a 0,57%, mientras que el indicador que excluye alimentos y energía registró un avance de 0,16%. Como resultado, la inflación interanual pasó de 4,5% en setiembre a 5,3% en octubre, impulsada principalmente por el encarecimiento de los alimentos y la energía.

Al analizar otros componentes, el BCRP identificó que la inflación interanual sin alimentos, energía y transporte se ubicó en 2%, dentro del rango meta y ligeramente por encima de los niveles observados en meses anteriores. En tanto, el indicador que excluye únicamente alimentos y energía subió de 4,5% a 4,6% durante el mismo periodo.

PUBLICIDAD

Expertos del Banco Central de Reserva (BCR) estiman que el país podría tardar hasta cuatro años en recuperarse de los efectos de un fuerte Fenómeno El Niño. El economista Guido Pennano analiza este pronóstico y señala que la clave está en la gestión de las autoridades. Exitosa

Otro aspecto considerado fue la evolución de las expectativas de los agentes económicos. En octubre, las expectativas de inflación a doce meses permanecieron en 3,1%, una cifra que todavía supera ligeramente el límite máximo del rango establecido por el Banco Central.

BCRP mantiene previsión de retorno al rango meta

A pesar del incremento registrado en los últimos meses, el organismo monetario mantiene su proyección de que la inflación y su componente subyacente regresarán al rango meta, hasta situarse alrededor de 2% durante el horizonte de proyección. Este escenario dependerá, principalmente, de que pierdan intensidad los factores externos e internos que han presionado los precios.

Sin embargo, el Banco Central advirtió que todavía existen amenazas capaces de prolongar las presiones inflacionarias. Entre ellas mencionó los posibles efectos del Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, cuyos impactos sobre los precios ya comenzaron a manifestarse durante los últimos meses. Por ello, el comportamiento de estos factores será determinante para las próximas decisiones de política monetaria.

En cuanto a la actividad económica nacional, la mayoría de los indicadores adelantados correspondientes a octubre continuaron mostrando resultados favorables. No obstante, la encuesta del BCRP reflejó una evolución dispar en los indicadores de situación actual frente al mes anterior. Las expectativas empresariales también retrocedieron, aunque permanecieron dentro del tramo optimista.

La mayoría de los indicadores económicos de octubre mantuvo un desempeño positivo, aunque las expectativas empresariales disminuyeron y continuaron en terreno optimista.
La mayoría de los indicadores económicos de octubre mantuvo un desempeño positivo, aunque las expectativas empresariales disminuyeron y continuaron en terreno optimista. Foto: Andina

En el ámbito internacional, el panorama continúa condicionado por los riesgos geopolíticos y la volatilidad de los mercados financieros, así como por las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. Pese a estas amenazas, las perspectivas de crecimiento mundial siguen siendo positivas y los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana.

Banco Central descarta que el aumento anticipe nuevas alzas

El BCRP precisó que el incremento de 25 puntos básicos no significa necesariamente que haya comenzado un periodo de aumentos consecutivos de la tasa de referencia. El Directorio evaluará la información económica que se publique en adelante antes de determinar si corresponde modificar nuevamente la orientación de la política monetaria.

Para ello, prestará especial atención a la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de precios, el desempeño de la actividad económica y la duración de los choques de oferta. El objetivo será adoptar los ajustes que resulten necesarios para conseguir que la inflación vuelva al rango establecido.

En la misma sesión, el Directorio también estableció las tasas aplicables a determinadas operaciones en moneda nacional con las entidades del sistema financiero. Para los depósitos overnight, fijó una tasa anual de 2,50%. En el caso de las operaciones de reporte directas de títulos valores y moneda, así como los créditos de regulación monetaria, estableció un interés de 5% anual para las primeras diez operaciones realizadas durante los últimos tres meses.

En una ceremonia solemne, Julio Emilio Velarde Flores juramenta al cargo de presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú ante la titular del Poder Judicial, Janett Tello Gilardi. - Justicia TV

Las operaciones adicionales a ese límite estarán sujetas a la tasa que determine el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias. Este organismo también podrá establecer intereses superiores dependiendo del monto involucrado.

Finalmente, el BCRP reafirmó su compromiso de adoptar las medidas necesarias para garantizar que la inflación retorne al rango meta. La siguiente reunión del Directorio para evaluar el Programa Monetario quedó programada para el 10 de diciembre de 2026, fecha en la que se revisará nuevamente el panorama económico y las condiciones que determinarán la política monetaria.

Temas Relacionados

Banco Central de Reserva del PerúBCRPtasa de interés de referenciaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV EN VIVO: culiminó la vigilia juvenil en el Estadio Nacional con el mensaje “No tengan miedo de hablar de Jesús”

El Santo Padre cumplió actividades con los obispos peruanos, participó en una celebración litúrgica en la Catedral de Lima y pronunció un discurso público en la Plaza Mayor. Luego encabezó una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Nacional, que cerró con un mensaje de esperanza

Papa León XIV EN VIVO: culiminó la vigilia juvenil en el Estadio Nacional con el mensaje “No tengan miedo de hablar de Jesús”

Los Latin Grammy 2026 dejan sin gramófono a Eva Ayllón, Nicole Zignago, Andre y Federico Tarazona

La ceremonia previa repartió la mayoría de galardones, donde los cuatro representantes nacionales no lograron imponerse, mientras Fabián Zignago espera el resultado de Mejor Artista Nuevo en la gala principal

Los Latin Grammy 2026 dejan sin gramófono a Eva Ayllón, Nicole Zignago, Andre y Federico Tarazona

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

El pontífice sostuvo una vela mientras los artistas entonaban un tema vinculado con el mensaje de la luz que vence a la oscuridad.

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

El lateral de Sport Boys contó cómo surgió el contacto con la selección árabe, explicó qué lo convenció de aceptar la convocatoria y destacó la pasión con la que se vive el fútbol en esa nación

Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

Antes de llegar al Vaticano, León XIV imaginaba pasar sus últimos días en Chiclayo, según periodista vaticanista

En una conversación con la periodista Elise Ann Allen, el entonces obispo confesó que dejar el Perú fue uno de los momentos más difíciles de su vida, pues esperaba permanecer en Chiclayo hasta el final

Antes de llegar al Vaticano, León XIV imaginaba pasar sus últimos días en Chiclayo, según periodista vaticanista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

ENTRETENIMIENTO

Los Latin Grammy 2026 dejan sin gramófono a Eva Ayllón, Nicole Zignago, Andre y Federico Tarazona

Los Latin Grammy 2026 dejan sin gramófono a Eva Ayllón, Nicole Zignago, Andre y Federico Tarazona

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Así reportaron los principales medios del mundo la llegada del papa León XIV a Perú: "Su segunda patria"

Laura Mau y sus fuertes críticas a Brunella Torpoco y Grupo 5, ganadores de los Premios Heat 2026: “Pagaron su premio”

Andre, la cantante soprano nominada a mejor canción de raíces por ‘La Puñala’: esta es su obra musical y el reconocimiento a su música

DEPORTES

Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

Emilio Saba relata lo que significa jugar por Palestina y la gratitud de sus hinchas: “Lo ven como una ayuda al país”

La dura reacción de Mr. Peet contra la selección peruana por no desconvocar a Marco Huamán y Jairo Vélez: “Es una irresponsabilidad”

Richard Pellejero cuestiona el sistema de la Liga 1 2026: “Definimos el Torneo Clausura y por salir campeón no hay derecho a la final, no entendemos”

Emilio Saba reconoce el interés de Alianza Lima, pero se ilusiona con seguir en Sport Boys: “Fue el club que apostó por mí”

Juan Díaz vs Alateng Heili: día, hora y dónde ver pelea preliminar de la UFC 334 en el Madison Square Garden de Nueva York